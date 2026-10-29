שלום לפיליפ איילנד, הנסיך שהפך למלך

Getting your Trinity Audio player ready...

בסוף השבוע החולף אמור היה להתקיים המרוץ האחרון על מסלול פיליפ איילנד במסגרת המוטו GP. תנאי מזג אוויר קשים, שלא אפשרו למסוק ההצלה המחוייב לנחות במקום, גרמו לביטולו הכללי של האירוע. וכך הסתיימה קריירה מפוארת של אחד המסלולים המזוהים ביותר עם עולם מרוצי האופנועים בכלל ומוטוGP בפרט. הרוכבים, יחד עם אגדות המסלול המקומיות, מיק דוהאן, ווין גארדנר וקייסי סטונר (עוד נשוב לשלושתם), עוד עשו הקפת ראווה איטית על המסלול, הודו לקהל הנאמן שישב שעות בגשם סוחף והמסך ירד. שלום לך פיליפ איילנד.

השנה היא 1928

מרוצי רחוב פרטיזנים נערכים ברחבי האי ויקטוריה, עד שהוגדר מסלול מרובע באורך 10 ק"מ של דרכי עפר בכבישים הציבוריים, עליו נערך הגרנד-פרי האוסטרלי הראשון. מסלול פיליפ איילנד נולד.

בשנת 1956 רכש מועדון המרוצים של האי את הקרקע הציבורית והמסלול הוכשר במקום ובתצורה המוכרים לנו עד היום. מאז ידע המסלול עליות ומורדות, בדיוק כמו התוואי יוצא הדופן שלו, ובמשך כמעט שלושה עשורים, בין שנות ה-60 לשנות ה-80 של המאה שעברה, הוא נפתח ונסגר והחליף ידיים, כשבמשך תקופה מסוימת הוא אפילו חזר להיות... שדה מרעה לכבשים.

ב-1963 למשל רכש אותו לן לוקי, שהשקיע בו רבות ועל שמו נקראת Lukey Heights – טיפוס במעלה שאינו מאפשר לראות את המשך המסלול ואחריו ירידה חדה, קטע שהראה כמה גרם נחושת היה לכל רוכב באזור החלציים. ב-1984 שוב נרכש המסלול על ידי משקיעים ששיפצו והתאימו אותו לדרישות הבטיחותיות של אותה תקופה.

ב-1989 אירח המסלול לראשונה את מרוץ ה-GP (אז עדיין בנפח 500 סמ"ק) וווין גארדנר האגדי ניצח בו, ולמעשה שם אותו על מפת המרוצים העולמית. נזכיר כי מלבד כמה אליפויות עולם, גארדנר גם זכה לכינוי "המכשף מוולונגונג" (עיר הולדתו) ובישורת הזינוק-סיום שנקראת על שמו.

מלכי המסלול

אבל עם כל הכבוד לגארדנר שהשיג בו שני נצחונות, המלך הבלתי מעורער של המסלול היה קייסי סטונר המקומי, שזכה שם ברצף של שישה ניצחונות בין 2007-2012, ועל שמו נקראת הפנייה השלישית. ולנטינו רוסי האגדי זכה שם בשמונה ניצחונות ומיק דוהאן, "העמלץ מבריזבריין", אלוף העולם חמש פעמים בין השנים 94'-98', הבטיח על המסלול הזה את הזכייה האחרונה שלו. בהתאם, הפניה הראשונה במסלול נקראת על שמו.

והיו שם קרבות בלתי נשכחים שנכנסו לפנתאון כמו למשל בעונת 91 בין גארדנר עם רגל פגועה לווין רייני, קווין שוואנץ ומיק דוהאן, השליטים הבלתי מעורערים של אותם ימים, או בשנים מאוחרות יותר בקרבות מסלול אדירים בין ולנטינו רוסי למקס ביאג'י.

הסיפור על השחף

מסלול פיליפ איילנד שוכן לחופו של מצר באס המקשר בין האוקיינוס ההודי לשקט. אבל הקירבה לים שאחראית לנוף מדהים, אחראית לכך שלהקות שחפים הגיעו למסלול וגרמו לא אחת לתאונות ואירועים משעשעים, וגם כאלה שפחות. המפורסם שבהם אירע ב-2015 בשעה ששחף חסר מזל טייל להנאתו על האספלט, שנייה לפני שהופיע שם אנדריאה יאנונה במהירות של 200 קמ"ש. הפגיעה הייתה בלתי נמנעת והשחף המסכן זכה לכינוי "גאווין השחף" (משחק מילים של הומור אירי שחור). המקרה הפך למם ברשתות והמחווה של יאנונה לא איחרה להגיע. בתחילת עונת 2016 הופיע הרוכב של דוקאטי עם קסדה בעיצוב ייחודי ועליה ציור של שחף המום עם הילת מלאך מעליו וכיתוב "מוקדש לחברי השחף האוסטרלי, תמיד בליבי".

המחווה של אפריליה

לאפריליה יש 10 ניצחונות במרוצי הגרנד פרי (בכל הקטגוריות השונות) על המסלול הזה, וכן ניצחונות באליפות העולם לסופרבייק עם ה-RSV4, כשהניצחון הבולט האחרון היה בדיוק לפני שנה (אוקטובר 25), שעה שראול פרננדז ניצח את מרוץ ה-מוטוGP על ה-RS-GP. ניצחונו של פרננדז בפיליפ איילנד ב-2025 היה הניצחון ה-300 של אפריליה בהיסטוריית מרוצי הגרנד פרי העולמי (FIM Grand Prix), נתון שמבסס אותה כיצרנית האירופית המצליחה ביותר בהיסטוריה של הענף, והיא לא שכחה להודות למסלול.

והיא עשתה זאת עם מחווה מקורית בדמות מהדורה מיוחדת שנקראת RS660 Phillip Island Tribute, עם צביעה בלעדית וכיסוי מושב עם סמלי המסלול על חיפויי הצד, כיתוב הולם ודגל משובץ. תג על מכל הדלק מציין את מספר הניצחונות הכולל של אפריליה במסלול, והמספר הסידורי של כל אופנוע במהדורה המוגבלת חרוט על משולש ההיגוי העליון.