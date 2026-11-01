מותג הרכב המוביל בעולם הוא טויוטה. זה שעושה הכי הרבה רעש, צולל

דירוג 100 המותגים החזקים בעולם התפרסם, והשנה יש בו לא פחות מ-13 יצרני רכב. הגדול בעולם מדורג ראשון כצפוי, המדובר מכולם התרסק. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

אינטרברנד האמריקאית מפרסמת את דירוג המותגים השנתי

טויוטה כצפוי מובילה בין מותגי הרכב, גם פרארי בעלייה

טסלה הפתיעה לרעה, רק סיני אחד ברשימה

המותגים מדורגים: דירוג Best Global Brands של חברת הייעוץ האמריקאית אינטרברנד (Interbrand), הנחשב לאחד המדדים הבולטים בעולם להערכת שווי מותגים, התפרסם כמו בכל שנה. וכצפוי, מחצית מהמותגים בעשירייה הראשונה הם מתחום הטכנולוגיה, אחד בלבד (טויוטה) מתחום הרכב. בסך הכל מיקמה חברת הייעוץ 13 מותגי רכב ברשימת ה-100 המובילים, שישה מהם מגיעים מאירופה, שלושה מהם מותגים יפניים, שניים קוריאניים, אחד אמריקאי ואחד סיני.

דירוג המותגים מתפרסם מאז שנת 2000, ומציג את 100 המותגים בעלי השווי הגבוה ביותר בעולם. בניגוד לדירוגים המבוססים על הכנסות או שווי שוק של חברות, באינטרברנד מנסים להעריך את שוויו הכלכלי של המותג עצמו.

לצורך כך משולבים שלושה מרכיבים מרכזיים: הביצועים הפיננסיים של החברה, מידת ההשפעה של המותג על החלטות הרכישה של הצרכנים, ועוצמתו של המותג ויכולתו לייצר נאמנות ורווחים גם בעתיד. הדירוג כולל מותגים ממגוון ענפים, בהם טכנולוגיה, רכב, פיננסים, אופנה ומוצרי צריכה.

הרוב בירידה: יצרנית הרכב שהשיגה את המקום הגבוה ביותר היא טויוטה שמדורגת תשיעית עם שווי מותג של 59.5 מיליארד דולר וירידה חדה של 20% לעומת שווי המותג בשנה שעברה. אחריה במרחק ניכר (מקום 20) נמצאת מרצדס, עם שווי של 40.8 מיליארד דולר וירידה כמעט זהה של 19%. ב.מ.וו קרובה אליה (מקום 22) מוערכת בשווי 38.4 מיליארד, וגם היא מציגה ירידה חדה (18%-).

אבל את הצלילה המפתיעה והחדה מכולן רושמת טסלה. יצרנית המכוניות החשמליות מארה"ב שנמצאת בכותרות ללא הפסקה כבר שנים ארוכות, ירדה בלא פחות מ-38%. היא ממוקמת כך חמישית בין יצרניות הרכב עם שווי מוערך של 18.3 מיליארד. כאן המקום לציין ששוויה של טסלה בשוק ההון עומד על כ-1.6 טריליון דולר, והיא אחת מ-10 החברות בעלות שווי השוק הגדול בעולם.

יצרנית ראשונה שרושמת עלייה היא יונדאי (מקום 29, שווי 25 מיליארד, 2%+). הונדה מפתיעה עם המקום ה-45 (שווי 19.4 מיליארד, 22%-). מיד אחריה ובמקום ה-51 ניצבת פרארי עם שווי של 17.7 מיליארד ועלייה מפתיעה של 15%, למרות פיאסקו המכונית החשמלית שהתרחש מוקדם יותר השנה.

אודי תופסת את המקום ה-65 (12.4 מיליארד, 19%-), מקום אחד מעל פורשה (12.4 מיליארד, 17%-). פולקסווגן מתמקמת במקום ה-71 עם שווי של 11.6 מיליארד וירידה של 23%.

בהמשך הרשימה ניתן למצוא גם את קיה (מקום 87, 8.8 מיליארד, 3%+), את BYD (מקום 89, 8.5 מיליארד, 5%+) ואילו ניסאן חותמת את הרשימה במקום ה-100, עם שווי של 7.2 מיליארד וירידה של 23%.

מה אנחנו חושבים: למרות העלייה האדירה בכוחם של מותגים סיניים, רובם עדיין לא נתפסים כ"מותגים מובילים", אלא לכל היותר כעסקאות משתלמות. זו הסיבה שבגללה הם עדיין לא נוכחים ברשימת המותגים המובילים למעט BYD - אחרי הכל, יצרנית הרכב החשמלי והמחושמל הגדולה בעולם.

לעומתם ניתן למצוא נוכחות בולטת של מותגי העולם הישן - מטויוטה ומרצדס ועד הונדה וניסאן. משמעות הדבר היא שאם יצליחו המותגים הוותיקים לחזור ולהציע לצרכן עסקאות משתלמות, הוא עשוי בהחלט לחזור לשורותיהם - שכן כוחם של המותגים עדיין לא נפגע. עם דגש על "עדיין".