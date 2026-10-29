וולוו EX30 מוזמנת למוסך - 1,422 מכוניות בריקול בטיחותי

לאחר שהגבילה את יכולת הטעינה של החשמלית הקומפקטית ל-70% בלבד בריקול יוצא דופן, כעת מזמינה היבואנית את בעלי הרכב לתיקון בטיחותי נוסף. הפרטים בפנים

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יבואני מכוניות וולוו לישראל, חברת מאיר, מזמינה 1,422 בעלי הדגם החשמלי EX30 מכל שנות הייצור הרלוונטיות (2024–2027) למוסכי הרשת. הסיבה לטענת החברה: "חשש כי בתנאי תאונה מסוימים כריות משענות הראש הקדמיות עלולות להתנתק ולהגדיל את הסיכון לפציעה".

במילים פשוטות, בוולוו חוששים כי עקב כשל באמצעי ההצמדה של כרית הראש הממוקמת במושבי הנהג והנוסע, היא עלולה להתנתק ממקומה בעת תאונה. מכיוון שמטרתה של זו היא לרכך את המכה, שחרור הכרית עלול לגרום לפגיעה בראש הנהג והנוסע.

בוולוו אומרים כי במהלך הריקול שצפוי לארוך כשעה, יחוזקו נקודות העיגון של משענות הראש בכל אחד מהמושבים הקדמיים. היבואנית מזמינה את בעלי הרכב שקיבלו הזמנה לריקול, לקבוע פגישה במרכז שירות.

בנוסף מבהירים בוולוו כי בעלי EX30 שהוזמנו לריקול הנוגע לסוללה העלולה להתלקח, ואשר התבקשו שלא לטעון את רכבם מעבר ל-70% - מגבלה הפוגעת באופן ניכר בטווח הנסיעה - יוכלו לבצע את התיקון הנדרש (אם לא עשו זאת עד עתה) במסגרת תיקון הכרית. בריקול העולמי עליו הכריזה היצרנית מוחלפים תאי סוללת המתח הגבוה, כך שניתן יהיה להטעין את הרכב באופן מלא.

נזכיר כי את ההודעה על הריקול הנוגע לסכנת ההתלקחות פרסמה החברה בחודש דצמבר 2025, אך במשך חודשים לא התקבלו חלקי החילוף המתאימים לביצוע הריקול שכלל כ-1,000 כלי רכב.

שימו לב: תיקון בטיחותי במסגרת קמפיין ריקול מתבצע ללא כל עלות מצד בעל הרכב, והינו חובה. רישיונו של רכב שלא יבוצע בו ריקול לא יוארך בתום תקופת הרישיון, שכן הוא לא יורשה לבצע את מבחן הרישוי השנתי (טסט).