BYD דולפין G (מבחן ראשון) – עם בנזין, וגם חשמל נטען

אחרי שההיברידיות-נטענות השתלטו על קטגוריות הפנאי, הבשורה המשולבת מגיעה גם לסגמנט הסופר-מיני. נהגנו בקטנה הנטענת של BYD, והנה מה שחשבנו עליה

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עלייתן של ההיברידיות-נטענות היא ללא ספק האירוע המשמעותי ביותר של שוק הרכב בשנה החולפת. מנתח זעיר של 2.2% בלבד ב-2024, זינקו המכירות בתוך זמן קצר והגיעו השנה ל-25%. במילים אחרות: כל מכונית רביעית שנמכרה השנה בישראל הייתה היברידית-נטענת. השינוי הדרמטי התרחש באמצעות בליץ שביצעו חמישה מותגים בלבד - ג'אקו, צ'רי, BYD, ג'ילי ו-MG - שאחראים על 92% מהדגמים ההיברידיים-נטענים שנמכרו השנה בעיקר בקטגוריות פנאי שונות.

ואם רבע מהשוק נשמע לכם כמו הישג יפה, אתם כנראה לא מכירים את היצרנים הסינים. רשימת המותגים שישווקו כאן דגמים היברידיים-נטענים צפויה להתרחב משמעותית, עם שמות כמו לפאס (של צ'רי), iCAUR (של צ'רי) ודנזה (של BYD) שצפויים להגיע ארצה בשבועות הקרובים, וגם עם התפשטות המותגים המוכרים לקטגוריות חדשות.

למשל הדולפין G של BYD שנכנסת לסגמנט סופר-מיני, ראשונה עם שילוב בין מנוע בנזין לשקע טעינה בקטגוריה הזו. האם מערכת ההנעה הזו יכולה להתאים למכונית קטנה ולזכות להצלחה דומה לדגמים גדולים יותר? והאם היא יכולה להתמודד מול המתחרות הבולטות בקטגוריה? שכדאי לכם לקנות? התשובות לפניכם.

סיכום: הדולפין G היא תוספת מרעננת לאולם התצוגה של BYD שמרחיבה את ההיצע ובהחלט עשויה למשוך קהל חדש וצעיר שעוד לא מוכן לעבור ל"רק חשמל". היא מציגה ביצועים טובים, איכות נסיעה טובה ומפרט נוחות ובטיחות ראוי.

מתחרים ישירים: MG3, טויוטה יאריס, סקודה פאביה

MG3, טויוטה יאריס, סקודה פאביה מחיר רכב מבחן (בסיס): 135 אלף שקל (130 אלף שקל)

טוב: ביצועים, טווח חשמלי, אבזור, נוחות

ביצועים, טווח חשמלי, אבזור, נוחות בסדר: התנהגות כביש, איכות חומרים, תא מטען

התנהגות כביש, איכות חומרים, תא מטען טעון שיפור: מושב אחורי, הנדסת אנוש

מושב אחורי, הנדסת אנוש ציון: 7

אבל היא לא נטולת חסרונות. היא צפופה מאחור, הנדסת האנוש אינה משכנעת וסביבת הנהג נטולת שאר רוח. חשוב יותר – היא לא זולה, ולא בדיוק מיישרת קו עם הגישה הסינית לפיה דגמים היברידיים-נטענים עולים פחות ממקבילים מערביים עם מנועי בנזין. ומכיוון ש-BYD היא מהבולטות בגישה זו, יש להניח שעם ה-G היא פשוט מרגישה - ולא בלי בסיס - בטוחה מספיק כדי לתמחר באופן דומה או אף גבוה יותר ממתמודדות ותיקות.

כן, יש לה יחידת הנעה ייחודית, אבל בהתחשב בקהל היעד שבמרבית המקרים אינו מחזיק בבית פרטי עם גינה ועמדת טעינה ביתית, לא בטוח שזה דווקא יתרון. חשמליות גדולות וזולות ממנה כמו MG4 אורבן ואיון UT יעניקו תמורה טובה יותר למי שמחזיק בכל זאת בעמדת טעינה, היברידיות רגילות כמו טויוטה יאריס או MG3 יהיו חסכוניות יותר בצריכת הדלק.

כך שבסופו של יום, נראה כי היא מתאימה במיוחד למי שיקבל אותה ממקום העבודה וייהנה מהטבת שווי השימוש (בינתיים לפחות, עד שזו תבוטל), ללא קשר לעמדת טעינה, שכן גם כך בדרך כלל הוא לא משלם על דלק.

איך נראה: למרות הצבע הכתום-זוהר-מסובב-ראשים העיצוב די גנרי ובצבע לבן-ליסינג קשה להאמין שהיא תעורר תגובות כלשהן. עם יחידות תאורה מחודדות וסבכה כמעט אטומה, ידיות דלתות שקועות (סידור נוח בהרבה מהידיות הנשלפות) ופס תאורה רוחבי מאחור היא מסמנת V על האלמנטים הנחוצים, לא מעבר.

סביבת הנהג היא המוכרת של המותג, עם לוח מחוונים דיגיטלי ("8.8) ומסך מגע מרכזי ("12.8 ברכב המבחן), ועם שורת מתגים פיזיים בקונסולה המרכזית לטובת הנעה ובחירת מצב נהיגה. אבל הגוון הכל-כהה ברכב המבחן (יש אופציה לצביעה בהירה יותר) אינו נעים במיוחד לעין ואיכות החומרים מעורבת: יש משטחים נעימים למגע באזורים שכיחים למגע, ביתר המקומות הפלסטיקה קשיחה ומחוספסת.

הנדסת אנוש? לא משכנעת אף היא. לוח המחוונים עמוס באייקונים וכיתובים זעירים, ומסך המגע ששולט בכלל המערכות דורש שיטוט בתפריטים – תוך הסטת המבט מהכביש – כמעט עבור כל פעולה כולל עוצמת שמע. לפחות יש קיצורי דרך שימושיים עבור המיזוג בהחלקת שלוש אצבעות לרוחב (עוצמת מאוורר) או לגובה (טמפרטורה).

וכמו בדגמים אחרים של המותג, גם כאן התרגום לעברית אינו מוקפד דיו עם ביטויים כמו "אסיסט בטיחות", "נפח הנחיות לרכב", "מתג אינצ'ינג לביטול פתיחת חלונות" והלהיט הלוהט - "מטאטא גשם קדמי". לא מובן ולא לעניין.

מושב הנהג פשוט יחסית עם תמיכת צד סבירה לכל היותר במסעד וזווית בקצה המושב שתורמת לתמיכה ברגליים לגבוהים, אבל פחות נוחה לנמוכים. בשונה מהמקובל בתצורת סין, טווח הכיוון להגה נדיב גם למרחק ומאפשר תנוחת נהיגה טובה עם שדה ראיה טוב.

סביב הנהג פזורים תאי אחסון רבים, בכמות ובגודל שנדיר לפגוש במכונית קטנה, רק חבל ששקעי ה-USB ממוקמים בחלק האחורי-תחתון של הקונסולה. תשכחו מלחבר תוך כדי נסיעה או אפילו בעמידה. כדי לעשות זאת נדרשת יציאה מהרכב ומידה ראויה של גמישות כדי לחבר את המטען. פשלה תכנונית שללא ספק תתוקן בעתיד.

למרות בסיס גלגלים (261 ס"מ) הארוך בקטגוריה (למכונית שאינה חשמלית מלאה), המושב האחורי אינו מזמין. מפתח הדלת קטן מדי ומקשה על הגישה, ומרווח הרגליים צנוע מדי. המושב עצמו נמוך וקצר ולכן לא יהיה נוח לנוסעים בוגרים, בעוד הגג הנמוך והחלונות הקטנים יוצרים תחושה קלסטרופובית. מאידך, הרצפה שטוחה ויש (בגרסת המבחן) פתחי מיזוג ושקעי טעינה. הללויה.

לתא המטען נפח מרשים ביחס למקובל בקטגוריה (425 ליטר), אך סף הטעינה גבוה ויקשה על שליפת חפצים. גלגל חלופי בולט בהיעדרו, ובמקומו יש חלל אחסון קטן מתחת לרצפת התא.

מפרט האבזור בגרסת הביניים בה נהגנו כולל בין היתר מפתח חכם (כולל אפשרות לפתיחה באמצעות הסלולרי בטכנולוגיית NFC), חימום למושבים הקדמיים וטעינה אלחוטית לסלולרי. יש תמיכה בעדכוני OTA, אספקת חשמל למכשירים חיצוניים (V2L באמצעות מתאם, שיש לרכוש בנפרד) ואפליקציה ייעודית לשליטה מרחוק במערכות הרכב.

מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית כולל פתיחת דלת. חלק מהמערכות פעלו באופן טורדני, וניתוקן דורש דפדוף מייגע בתפריטים שונים במסך.

איך נוסע: מערכת ההנעה משלבת מנוע חשמלי (163 כ"ס) האחראי העיקרי על ההנעה, בעוד מנוע בנזין עם 4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטרים (95 כ"ס) משמש כגנרטור לטעינת הסוללה, ומתחבר להנעה במהירות גבוהה או בתאוצה חזקה.

ברכב המבחן עומד הספק המשולב על 212 כ"ס. מרשים על הנייר, בפועל אין כאן ביצועי סופר-מיני לוהטת. הזינוק ל-100 קמ"ש אורך בהתאם כ-8.3 שניות והתחושה אכן זריזה בדרך כלל, אך לא מעבר לכך.

תאוצה חזקה במצב החשמלי מביאה להפעלה מיידית של מנוע הבנזין המשתלב בצורה חלקה וטבעית, ללא רעידות או רעשים מוגזמים. החזרה למצב החשמלי מתבצעת רק באמצעות מתג על הקונסולה המרכזית, וכמובן רק אם נותר בסוללות מספיק חשמל. בלימה רגנרטיבית מתאפשרת בשתי רמות עוצמה, שוב, לאחר בחירה מסורבלת מתוך תפריטי המסך.

ברכב המבחן סוללת 18.3 קוט"ש המבטיחה טווח חשמלי של 105 ק"מ, נתון מדויק שכן השגנו 100 ק"מ לפני שמנוע הבנזין נכנס לפעולה, כאשר נותרו 20% בסוללה. ומה לגבי צריכת הדלק? אחרי כמעט 500 ק"מ של מבחן עמדה צריכת הדלק על 24.8 ק"מ לליטר. אם מוותרים על המקטע החשמלי של הטעינה, הרלוונטי רק אם הרכב נטען מרשת החשמל, המקטע הצריכה היא 19.4 ק"מ לליטר, נתון דומה לסופר-מיני היברידית רגילה.

כיול מתלים רך מדי לטעמנו. יחד עם צמיגי "16 בחתך גבוה הוא אחראי לנוחות נסיעה טובה בעיר, אך בכביש המהיר ובתנועה נמרצת יותר, הוא אינו מצליח לרסן כראוי את המרכב, בעיקר כשהוא עם שניים-שלושה נוסעים. התחושה רכה מדי ואינה מעוררת ביטחון. עם זאת, בידוד הרעשים מוצלח.

התנהגות הכביש בטוחה עם אחיזה גבוהה ותגובות צפויות, אבל ההגה חסר תחושה באופן יוצא דופן אפילו ביחס לתוצרת סין המוכרת שאינה מצטיינת בתחום זה, והבלמים ספוגיים מדי במצב רגיל וחדים מדי במצב ספורט, כך שמינון עוצמת הבלימה אינו פשוט בשני המצבים. כן, לסינים יש עוד כברת דרך לעבור - בעיקר בדגמי ליבה - בכל הנוגע לרמת היזון חוזר אירופית. כושר התמרון טוב הודות לקוטר סיבוב ממש צנוע (10.3 מטר).

מנוע: בנזין, 4 צילינדרים, 1.5 ליטר וחשמל

בנזין, 4 צילינדרים, 1.5 ליטר וחשמל הספק, מומנט מנוע בנזין: 95 כ"ס, 12.2 קג"מ

95 כ"ס, 12.2 קג"מ הספק, מומנט מנוע חשמלי: 163 כ"ס, 21.4 קג"מ

163 כ"ס, 21.4 קג"מ הספק, מומנט משולב: 212 כ"ס, 21.4 קג"מ

212 כ"ס, 21.4 קג"מ תמסורת: הילוך יחיד, הנעה קדמית

הילוך יחיד, הנעה קדמית אורך: 416 ס"מ

416 ס"מ רוחב: 182.5 ס"מ

182.5 ס"מ גובה: 157 ס"מ

157 ס"מ בסיס גלגלים: 261 ס"מ

261 ס"מ משקל עצמי: 1,630 ק"ג

1,630 ק"ג נפח תא מטען: 425 ליטר

425 ליטר זינוק ל-100 קמ"ש, מהירות מרבית: 8.3 שניות, 180 קמ"ש

8.3 שניות, 180 קמ"ש צריכת דלק משולבת, פליטת מזהמים: 71.4 ק"מ לליטר, 32 גרם CO2 לק"מ

71.4 ק"מ לליטר, 32 גרם CO2 לק"מ טווח נסיעה חשמלי: 105 ק"מ

105 ק"מ כריות אוויר: 6

6 דירוג בטיחות (Euro NCAP): טרם נבחנה

טרם נבחנה מחיר רכב מבחן (בסיס): 135 אלף שקל (130 אלף שקל)