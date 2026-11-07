מבחן לחשמליות קומפקטיות שחייבים לקרוא: MG4 אורבן מול איון UT

הן נחשבות לאחת העסקאות האטרקטיביות ביותר בשוק הרכב כיום. מרווחות ממשפחתיות קומפקטיות, עולות פחות מסופר-מיני על בנזין ועם הנעה חשמלית יעילה בעידן של מחירי דלק בשמיים. והן סיניות, כמובן, אבל אל תתנו לזה להטעות אתכם

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בואו ונשים דברים על השולחן. שוק הרכב הישראלי הפך בשנים האחרונות - והשנה יותר מאי פעם - לסופר-תחרותי. משהו שכולנו ביקשנו שיקרה, משהו שכל שר או שרת תחבורה אוצר וכלכלה נשבעו לקדם. עם רפורמות לרוב ובעיקר מופעי יח"צנות בלתי נגמרים לטובת כותרות לרגע. בפועל, לא יפתיע אתכם לקרוא, שום רפורמה של אף שר (או שרה) לא שינו כאן כלום מבחינה זו. כנראה שלהיפך.

מי שכן אחראי ישירות לשיפור התחרותיות הם אך ורק היצרנים הסיניים שהנחיתו כאן בחצי העשור האחרון מגוון עצום של דגמים, רובם ככולם במחיר אטרקטיבי משמעותית ממקביליהם במערב. לא במקרה כמעט מחצית מהמכוניות שנמכרו כאן ב-2026 הגיעו מהרפובליקה העממית. לא במקרה יבואנים שפעם נשענו בטבעיות על מוצרי מערב, נהנים כיום מההצלחה של מותגים סיניים בפורטפוליו. אחרת, יש להניח במידה רבה של ודאות, היו מקבלים קצבת אבטלה.

ועכשיו לחברות המשתתפות במבחן ההשוואתי הזה. MG ו-GAC נחשבות לחלוצות הפלישה לישראל, ראשונות להנחית כאן רכבי פנאי חשמליים במחיר של משפחתית בנזין כבר בתחילת העשור. הראשונה התמודדה במשך שנים עם מוצרים בינוניים למדי, בלשון המעטה, אבל נהנית כיום מארסנל דגמים סופר מרשים. GAC שבתחילת הדרך לא הייתה טובה יותר, פתחה דף חדש עם מותג איון הייעודי לחשמל.

ושתיהן משווקות את שני הדגמים שעל הנייר יכולים בהחלט להתמודד על תואר האטרקטיביים ביותר בשוק הרכב מאז ומעולם: עם שילוב מנצח בין ממדים של משפחתית קומפקטית, הנעה חשמלית עם טווח נסיעה ראוי, אבזור נדיב ותג-מחיר של כ-120 אלף שקל. נמוך מדגמי סופר-מיני עתיקים שעדיין מזהמים עם בנזין.

די מתבקש היה להפגיש אותם למבחן יוצא דופן, עם כ-600 ק"מ בכל תוואי אפשרי מצפון עד דרום הארץ, עם לא פחות משישה נהגים-בוחנים שונים מאחורי ההגה. ובסוף גם להכתיר מנצחת ברורה.

MG4 אורבן

קיבולת סוללה: 52.8 קוט"ש

52.8 קוט"ש מנוע, הנעה: 160 כ"ס ו-25.5 קג"מ, קדמית

160 כ"ס ו-25.5 קג"מ, קדמית זינוק ל-100 קמ"ש, מהירות מרבית: 9.5 שניות, 160 קמ"ש

9.5 שניות, 160 קמ"ש טווח נסיעה (יצרן): 405 ק"מ

405 ק"מ בטיחות: בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית

בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית מחיר: 120 אלף שקל

120 אלף שקל מבחן בודד

איון UT

קיבולת סוללה: 60 קוט"ש

60 קוט"ש מנוע, הנעה: 204 כ"ס ו-21.4 קג"מ, קדמית

204 כ"ס ו-21.4 קג"מ, קדמית זינוק ל-100 קמ"ש, מהירות מרבית: 7.3 שניות, 160 קמ"ש

7.3 שניות, 160 קמ"ש טווח נסיעה (יצרן): 430 ק"מ

430 ק"מ בטיחות: בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית

בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית מחיר רכב מבחן (בסיס): 122 אלף שקל (117 אלף שקל)

122 אלף שקל (117 אלף שקל) מבחן בודד

עיצוב ותא נוסעים

ה-UT נאה ומודרנית יותר, עם יחידות תאורה מסוגננות מלפנים ומאחור וקורה C בולטת בצבע המרכב. היא מקורית - וזה לא משהו שאנחנו רגילים לומר על סיניות - ואפילו מעוררת חשק, ללא שטיקים וטריקים מבריקים. ה-4 אורבן לעומת זאת נראית שגרתית יותר. יש מי שרואה בה רכב בוגר יותר, כזה שמנסה להתאים לחובבי קומפקטיות גנריות אירופיות, אחרים הרגישו שהפרופורציות פחות מחמיאות לה, מייצרות תחושה מגושמת וחושפות ניסיון העתקה לא מאוד מוצלח של עיצוב הפנסים האחוריים (בסגנון דגל היוניון ג'ק, מקור המותג) ממיני הבריטית.

האיון ממשיכה להרשים יותר גם בסביבת הנהג, בין היתר עם בחירה חכמה בגוונים בהירים ונעימים לעין שמייצרים תחושה אוורירית יותר, בנוסף להיותם איכותיים למגע. היא מציעה גם יותר תאי אחסון ומושביה נוחים יותר לאורך זמן. אלא שבמפתיע לרעה, ההגה שלה לא מתכוון למרחק ומקשה על בחירה בתנוחת נהיגה טובה לגבוהים. הלו איון, אנחנו ב-2026. הגה מתכוון למרחק הוא אבזר מחויב המציאות.

גם כאן, ה-MG מרגישה פשוטה יותר מכל בחינה, עם מושב נהג בסיסי ולא נוח, שימוש נרחב בגווני שחור קודרים ומסכים קטנים יותר ללוח מחוונים ("7 לעומת "8.8) ולמסך מגע ("12.8 לעומת "14.6). מה שכן, היא זוכה לציון לשבח על הבחירה במתגים פיזיים בקונסולה המרכזית (בקרת אקלים ומערכת שמע). הם אמנם לא מסודרים באופן הגיוני, אבל מאפשרים תפעול נוח מהאיון שנשלטת בלעדית מהמסך גם עבור פונקציות בסיסיות כמו מערכת שמע, בקרת אקלים ומראות.

בסיס הגלגלים של שתיהן דומה (275 ס"מ) והמרווח במושב האחורי נדיב מזה של משפחתיות קומפקטיות מונעות בנזין, הודות לתכנון מתקדם שמנצל את יתרונות הפלטפורמה הייעודית. ל-4 אורבן בכל זאת יתרון קל מבחינה זו והיא גם מצוידת בחלונות אחוריים כהים ותא מטען גדול בהרבה (568 ליטר לעומת 340 ב-UT) הודות לתא נסתר מתחת לרצפת ההטענה. האיון צוברת עם זאת נקודות זכות הודות לגלגל חלופי, נדיר בחשמליות.

רשימת האבזור הסטנדרטי בשתיהן כוללת כיוון חשמלי למושב הנהג וחימום לצמד הקדמיים, טעינה אלחוטית לסלולרי, מפתח חכם ומצלמות היקפיות. ה-UT הבסיסית מוסיפה ריפוד דמוי עור למושבים, ואילו הגרסה הבכירה שנבחנה כוללת גם דלת תא מטען חשמלית, אוורור למושב הנהג וחלון שמש. מערך הבטיחות בשתיהן כולל בלימה אוטונומית (ב-UT גם לתנועה חוצה), שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית.

מנועים וביצועים

השתיים מסתמכות על מנוע בודד מלפנים. באיון ההספק גבוה בכ-25% משמעותיים (204 כ"ס לעומת 160 כ"ס) ולכן היא מהירה יותר הן בזינוק מהמקום ובעיקר בתאוצות ביניים מדמות עקיפה. מערכת הרגנרציה בשתיהן כוללת בחירה בין שלוש רמות עוצמה, אבל זו של MG טובה משמעותית, עם פער מורגש בין המצבים, כולל אפשרות לנהיגת דוושה אחת בעיר ובפקק ושליטה נוחה יחסית באמצעות מתג על ההגה. באיון תידרשו לדפדוף מסובך בתפריטי המסך. בהחלט נקודת חובה.

לאיון סוללה גדולה יותר (60 קוט"ש נטו לעומת 52.8 קוט"ש), אבל צריכת החשמל שלה בממוצע המבחן הייתה הגבוהה מהשתיים (17.6 קוט"ש ל-100 ק"מ לעומת 15.7 ל-MG), אם כי היא עדיין שמרה על יתרון צנוע במבחן הטווח המעשי: 350 ק"מ לעומת 340 ק"מ ב-4 אורבן.

טעינה מהירה בשתיהן מתבצעת בקצב דומה וצנוע למדי (90 קילוואט), אבל MG עוצרת את הסטופר על 30 דקות בדיוק למילוי מ-10% ל-80%, בעוד לאיון זה לקח 3 דקות נוספות.

נוחות והתנהגות

הפערים הגדולים ביותר בין השתיים מתבטאים באיכות הנסיעה. ל-UT כיול מתלים שמבוסס על שיכוך רך יחסית המקנה לה נוחות נסיעה עדיפה בעיר, על שיבושיה התכופים וסלילתה השערורייתית לצד פסי האטה בגבהים שונים ומרגיזים. מחוץ לעיר היא מרגישה פחות "מהודקת", ויכולה הייתה ליהנות מהקשחה קלה של המתלים. היא הרועשת יותר מהשתיים ומגבלות האחיזה שלה נמוכות יותר, בין היתר עקב הבחירה בצמיגי צ'או-יאנג האנונימית. אם היינו רוכשים אותה, החלפת הצמיגים הראשונה לבטח לא הייתה לאחר שהמקוריים יתבלו אלא הרבה יותר מוקדם.

ה-4 אורבן מכוילת בדיוק ההיפך. כיול המתלים שלה נוקשה ומוצק יותר ולכן היא הפחות נעימה בנסיעה עירונית. לעומת זאת, מחוץ לעיר היא מציגה יכולת דינמית עדיפה. מגבלת האחיזה שלה גבוהה יותר והיא מצוידת בצמיגי מקסיס ראויים. אם MG הייתה משכילה להסיר את פסי הגגון המיותרים, סביר להניח שגם הייתה סובלת פחות מרעשי רוח בשיוט.

סיכום

קשה לנו לחשוב על אמצעי תחבורה יעיל יותר עבור משפחות צעירות וזוגות מבוגרים מהשתיים האלו. כל עוד יש להם גישה לעמדת טעינה (בבית או במקום העבודה), הן בהחלט הקניה המשתלמת ביותר, גם לאלה המעוניינים ברכב משפחתי שני צנוע יותר. ומי מהשתיים הטובה יותר?

ובכן, אם אתם מעניקים חשיבות עליונה ליכולת דינמית, סובלים מהעברת תפעול מערכות באופן גורף למסך מגע וזקוקים לתא מטען כמה שיותר גדול, ה-MG היא כנראה הרכב עבורכם. אבל אם אתם מעוניינים בקניה הטובה ביותר מהשתיים, האיון מנצחת ודי בקלות.

לא רק שבמרבית תוואי הנסיעה השכיחים היא נוחה יותר, לא רק שתא הנוסעים שלה נעים משמעותית ומאובזר בנדיבות יתר, היא גם מהירה יותר בכל מצב, הנאה והמקורית למראה מהשתיים ובעיקר זוכה לציון Feel good גבוה בהרבה. ולכן היא גם המנצחת הברורה.