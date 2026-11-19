שניים סינים, ואינדיאני אחד

עוד קצת מהתערוכה והפעם, עוד כמה דגמים שממש כדאי לכם להכיר. האחד מגיע מיצרן שהחל לפעול בעידן הדינוזאורים בערך, היצרניות האחרות קצת יותר צעירות

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תתפלאו, קטנוע אדוונצ'ר: קימקו הציגה בתערוכת האופנועים הענקית של מילאנו את גרסת הייצור ל-CV-X45, קטנוע אדוונצ'ר (נוסף) בקטגוריה הלוהטת, כאן עם מנוע סינגל מקורר נוזל בנפח 427 סמ״ק שמייצר 34.4 כ״ס ומותקן במרכז השלדה, הנעה סופית באמצעות שרשרת ומתלים בעלי מהלך של 150 מ״מ. לצד החשיפה, פרסמה החברה גם יעד לשיווק ברבעון השני של 2027 בטייוואן. כל זאת, מבלי לנקוב בתאריך תחילת ייצור.

הדגם מגיע למילאנו לאחר תהליך פיתוח שהחל ב-2023, בהובלת מרכז העיצוב האירופי של קימקו בבולוניה ובשיתוף נציגי המותג בשווקים האירופים. תצורה המיועדת לייצור כבר הוצגה בתערוכת האופנועים בטייוואן ביולי האחרון. לפי קימקו, המעורבות האירופית נועדה לכוון את הכלי גם לטיולים ולרכיבה בדרכים שלא כוללות רק אספלט. הכיוון הזה ניכר בעיצוב בהשראת אופנועי ראלי, עם חזית גבוהה וצרה, צמד פנסים, כידון חשוף ומפלט מוגבה.

אגב, לפי קימקו, השימוש בשרשרת נועד להפחית את המשקל הלא מוקפץ ולשפר כך שיכוך שיבושים מעבר לכביש. לרוכב עומדים שלושה מצבי רכיבה בדמות Power, גשם ושטח. על פי פרסום EICMA, מצב השטח מאפשר רכיבה עם ABS אחורי מנותק.

מלפנים נמצא מזלג הפוך בקוטר 41 מ״מ, ומאחור בולם יחיד עם מערכת קישורים שקימקו מכנה Six-Link ואפשרות כיוון עומס הקפיץ. מהלך המתלים הוא 150 מ״מ בשני הקצוות. הגלגלים היצוקים, בקוטר "15 מלפנים ו-"14 מאחור, נועלים צמיגי דנלופ דו שימושיים, ומערכת הבלימה כוללת שני דיסקים קדמיים ודיסק אחורי, לצד ABS ובקרת אחיזה. המושב נמצא בגובה 800 מ״מ, מכל הדלק מכיל 13.5 ליטר והמשקל המוצהר במצב מוכן לרכיבה עומד על 212 ק״ג.

רשימת האבזור שפורסמה כוללת מסך TFT, בקרת שיוט, ידיות מחוממות, התנעה ללא מפתח ושקע USB-C. מתחת למושב יש מקום לקסדה מלאה או לקסדת אדוונצ'ר. קימקו ספרד מציינת זמינות החל מהרבעון השני של 2027, ובכך יש לו"ז מסחרי לגרסת הייצור, אך עדיין אין תאריך לתחילת השיווק.

סיני וראלי: אם לא שמעתם על ZXMOTO עדיין, אז בבקשה. היצרנית הסינית עומדת להתחיל בשיווק ה-450 ראלי שנחשף לראשונה לפני כשנה, ועומד במרכז תכניות ההשתתפות במירוצים של היצרנית. מועד תחילת שיווק במערב - המחצית השנייה של 2027.

מאחורי המותג הצעיר עומד שם מוכר בתעשיית האופנועים הסינית: ג׳אנג שואה, ממייסדי Kove. בתקופתו בקוב היה מעורב בפיתוח אופנועי החברה ובהקמת פעילות המרוצים שלה, לרבות ההשתתפות (מוצלחת) בדקאר עם ה-450 ראלי. הניסיון הזה מסביר את הכיוון של הפרויקט החדש, המכוון לרכיבת ראלי-רייד ולמרוצי מדבר. למרות הקשר האישי והמקצועי, מדובר בשתי יצרניות נפרדות.

במפרט שפורסם לגרסת ה-Factory, מופיע מנוע חד-צילינדרי בנפח 449.9 סמ״ק, עם שני גלי זיזים עיליים, הספק מוצהר של 60 כ״ס ומומנט של 4.9 קג"מ. בין הפרטים נמצאים הזרקת דלק של Bosch עם שני מזרקים, שסתומי טיטניום ומצמד מחליק בהפעלה הידראולית. אלו נתונים של הגרסה התחרותית המוצגת, ואין עדיין בסיס להניח שכולם יישמרו גם באופנוע שיוצע עם רישוי לכביש.

גם נתון המשקל דורש הבחנה: לצד 128 ק״ג המוגדרים כמשקל נטו, מופיעים באותו מפרט 152 ק״ג במצב מוכן לרכיבה. קיבולת הדלק המוצהרת היא 32 ליטר, המושב נמצא בגובה 960 מ״מ אימתניים, ומרווח הגחון עומד על 330 מ״מ. חישוקי השפיצים בקוטר "21 ו-"18 לפנים-אחור, המושב הגבוה ומגדל הניווט תואמים את ייעוד הראלי, וגם מרמזים על כלי שידרוש מהרוכב הסתגלות בתמרונים איטיים ובעצירות.

השלדה עשויה פלדה והזרוע האחורית מאלומיניום, ובמפרט שפרסמה נציגות המותג בדנמרק מצוינים מתלי KYB מלפנים ומאחור, עם אפשרויות כיוון. הבחירה בספק מתלים מוכר מעניקה נקודת פתיחה מעניינת, אך איכות הפעולה תלויה גם בכיול ובהתאמה לאופנוע.

בסימן 125: אינדיאן חוגגת 125 שנים להקמתה עם אופנוע שמכוון גם לאספנים: צ'יף וינטג' במהדורה עולמית של 125 יחידות בלבד. הדגם, שהוצג במסגרת חידושי החברה בתערוכת EICMA 2026 נצבע בקרם ובבורדו, צבעים המזוהים עם ההיסטוריה של היצרנית שנוסדה ב-1901.

מתחת למראה הנוסטלגי נמצא מנוע Thunderstroke 116 בתצורת V-טווין, עם קירור אוויר ומומנט של כ-15.9 קג"מ. המהדורה המיוחדת כבר נחשפה במהלך 2026. לקראת שנת הדגם 2027 יקבל הצ'יף וינטג' הרגיל גם אבזור המיועד לנסיעות ארוכות: מגן רוח מתכוונן, מושב כפול וצמד תיקי צד.

בסקאוט 101 השינויים מתמקדים במפגש שבין הרוכב לאופנוע ובמראה החיצוני. כידון חדש, המשוך לאחור, נועד לשפר את הנוחות והשליטה, ולמבחר הצבעים מצטרפת צביעת Bancroft עם עיטורים מוזהבים. יחידת ההנעה נותרת ללא שינוי: מנוע V-טווין מקורר נוזל מסדרת Speed Plus 1250, בהספק של 111 כ"ס.

לצד הדגמים האלה הציגה אינדיאן אופנוע מיוחד המבוסס אף הוא על מנוע Thunderstroke 116, אך עם הבדל בולט, שרשרת מעבירה את הכוח לגלגל האחורי במקום הרצועה המקובלת. הבחירה מתחברת לסגנון ההתאמה האישית האמריקאי המכונה "קלאב סטייל". לפי המידע שפורסם, האופנוע מספק רמז לדגם שעשוי להגיע כבר בשנה הבאה, אם כי המפרט הסופי טרם הוצג.