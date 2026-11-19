זו המכונית המפתיעה שגררה בואינג 747 עם שני גלגלים בלבד

דנזה שלחה את הבאו 5 למפגן יכולת אבל כדי שאף אחד לא יגיד שפולקסווגן עשתה זאת לפני עשור ובהצלחה, פורקו ממנו צמד גלגלים. צפו בסרטון המטורף ועל הדרך, קבלו פרטים מלאים על הרכב המסקרן שינחת כאן עוד החודש

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

רכב הפנאי-שטח של דנזה גרר בואינג 747

במשקל 180 טון, גבוה פי 72 מהמותר בחוק

ההפתעה: עשה זאת לאחר שהוסרו ממנו שני גלגלים

מפגן כוח: דנזה, חטיבת היוקרה של BYD שתתחיל בשיווק מקומי עוד החודש, פרסמה סרטון בו רכב השטח מתוצרתה שעונה לשם באו 5, גורר בואינג 747-400 (ג'מבו) במשקל 180 טון, פי 72 מהמשקל אותו הוא מורשה לגרור כחוק. מדובר בסוג של קריצה לשיא גינס שקבעה פולקסווגן לפני כמעט עשור באותו מנחת בדאנספולד שבמחוז סארי אנגליה, בו גרר טוארג את מטוס הנוסעים הענק.

ראשית גרר הרכב הסיני את הג'מבו באופן רגיל, כשהוא משתמש במלוא כוחו. אבל היצרנית הסינית לא הסתפקה בכך וחזרה על התהליך לאחר שהיא מנטרלת גלגל אחד. גם עם שלושה צמיגים הצליח הבאו 5 לגרור את הג'מבו ללא בעיה. ומה קרה כאשר פירקו ממנו שני גלגלים והותירו אותו רק עם שני צמיגים למשוך את המטוס העצום? ה-747 נגרר כך למרחק 1.6 ק"מ בלי בעיה.

כדאי להזכיר כי הבאו 5 ששימש לגרירה הוא דגם סטנדרטי לחלוטין, למעט הוספת וו גרירה ייעודי שנדרש לגרירה. בנוסף, המושבים בתא הנוסעים הוסרו על מנת לאפשר התקנת משקולות של 2 טון בנסיעה על שלושה גלגלים ו-4.5 טון בנסיעה על שני גלגלים, ובנוסף הותקנו מייצבים בכל אחד מהסרנים על מנת לאזן המרכב.

חשמל ובנזין: הבאו 5 הוצג לראשונה לפני יותר משלוש שנים באירוע שערכה BYD במטה החברה בשנזן, תחת מותג פאנג צ'אנג באו, בעוד השיווק מחוץ לרפובליקה העממית לרבות אוסטרליה ואירופה מתבצע תחת חטיבת דנזה.

הוא מצויד במערכת הנעה היברידית-נטענת, המשלבת שני מנועים חשמליים (272 כ"ס מלפנים ו-388 כ"ס מאחור) עם הנעה כפולה והספק משולב של 544 כ"ס, וזינוק ל-100 קמ"ש ב-5 שניות. מנוע בנזין מוגדש עם 4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר (150 כ"ס) משמש בעיקר כגנרטור לטעינת הסוללה (31.8 קוט"ש), שיכולה להעניק עד 90 ק"מ חשמליים לגמרי.

כבסיס משמשת שלדת סולם כשהסוללה מוצבת במרכז, בין קורות השלדה, עם מתלים נפרדים מסוג עצמות עצה כפולות מלפנים ומאחור. בגרסה הבכירה, כמו זו ששימשה לגרירה, הם נתמכים קפיצי סליל עם בולמי זעזועים הידראוליים מסוג DiSus-P, בעזרתם ניתן לשלוט ביכולת השיכוך של כל יחידה בנפרד, וגם להגביה ב-9 ס"מ ולהנמיך ב-5 ס"מ את המרכב.

במצב הגבוה מרווח הגחון עומד על לא פחות מ-31 ס"מ, 10.5 ס"מ יותר מטויוטה לנד קרוזר. גם זוויות הגישה-נטישה (34-39 מעלות) טובות משמעותית מרכב השטח היפני (ב-8 וב-12 מעלות בהתאמה).

כל אחד מהמנועים החשמליים מצויד בנעילת דיפרנציאל (אחורית וקדמית) ולמערכת ההנעה גם מצב יחס העברה נמוך (4L). יש גם בורר מצבי שטח (אוטומטי, שלג, חול, בוץ, סלעים, הרים ומעבר מים עמוקים) ומערכת לצמצום רדיוס הפניה על ידי סיבוב לפנים של הגלגלים הקדמיים ולאחור של האחוריים.

מה עוד צריך לדעת: לבאו 5 אורך זהה ללנד קרוזר (492 ס"מ), אבל בסיס הגלגלים שלו קצר ב-5 ס"מ (280 ס"מ) והוא מאפשר מקום רק לחמישה נוסעים. בדומה לאופנה כיום בשוק הסיני, העיצוב החיצוני קשוח ורבוע, עם גלגל חלופי נישא על דלת תא המטען.

סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3), מסך מגע גדול במרכז הקונסולה ("15.6) ומסך מגע נוסף ("12.3) עבור הנוסע מלפנים. בשונה מהמקובל בתעשייה הסינית, הקונסולה שבין המושבים עמוסה במתגים פיזיים עבור בורר הנהיגה, מצב הנעה, מתלים ונעילות הדיפרנציאל. מתחת למשענת היד יש תא קירור - הקפאה עד מינוס 6 וחימום עד פלוס 50 - בנפח 4.5 ליטר.

מה אנחנו חושבים: BYD לא מפסיקה לייצר רעש תקשורתי, בעזרתו היא מדגימה טכנולוגיה ואיכויות ייצור יוצאות דופן בדגמיה השונים. החל משיאי הקפה בנורבורגרינג ושיאי מהירות בכביש ציבורי במכוניות ספורט, רכב בעל יכולת אמפיבית, מערכת מתלים שמסוגלת להקפיץ את המרכב מעל דוקרנים, תחרות עם רולס רויס ועוד.

במקרה של באו 5 מדובר בתצוגת תכלית לחוסן מבני, מערכת הנעה ומערך מתלים שמאפשרים ביצועים מרשימים גם כאשר חצי מכוח האחיזה בקרקע אינו קיים. במילים פשוטות - אנחנו מאוד, אבל מאוד סקרנים לקחת אותו לשטח.