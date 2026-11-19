עכשיו, לא רק על בנזין: קופרה משווקת פורמנטור היברידי-נטען

קופרה חוזרת לשווק את הפורמנטור עם מערכת הנעה היברידית-נטענת. כעת עם יותר כוח, הרבה יותר טווח חשמלי ומחיר נמוך במעט. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

קופרה משווקת פורמנטור היברידי נטען

עם 272 כ"ס ו-115 ק"מ בכוח החשמלי

המחיר מתחיל ב-220 אלף שקל

מתחבר לשקע: אחרי יותר משנתיים של היעדרות, קופרה חוזרת לשווק גרסה היברידית נטענת לפורמנטור. תג המחיר מתחיל ב-220 אלף שקל. מערכת ההנעה משלבת מנוע בנזין מוגדש, עם 4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר ומנוע חשמלי בתפוקה משולבת של 272 כ"ס, 27 כ"ס יותר מהדגם היוצא, עם אותה תיבת 6 הילוכים כפולת-מצמד והנעה קדמית.

לסוללה קיבולת גדולה משמעותית מבעבר (19.7 קוט"ש לעומת 12.8) והיא מאפשרת תיאורטית טווח נסיעה חשמלי כפול - 115 ק"מ. מצד שני משקל הרכב עלה בכ-100 ק"ג (1.8 טון) ולכן הזינוק ל-100 קמ"ש איטי ב-0.2 שניות (7.2 שניות) בהשוואה לגרסה היוצאת.

מה עוד צריך לדעת: רשימת האבזור דומה לגרסת VZ כפולת הנעה, וכוללת בין היתר לוח מחוונים דיגיטלי ("10.25), מסך מגע ("12.9) עם מצלמות חניה היקפיות, בקרת אקלים מפוצלת, מערכת שמע משודרגת, דלת תא מטען חשמלית, חלון שמש, חישוקי "19 ובולמי זעזועים אדפטיביים. מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית, כולל בעת פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: רכבי פנאי עם הנעה היברידית-נטענת נהנים בשנתיים האחרונות מדרישה יוצאת דופן בשוק הישראלי. מרביתם תוצרת סין, בעוד האירופים שלא מסוגלים להציע מחירים אטרקטיביים מספיק, התמקדו במנועי בנזין.

אז נכון שהגרסה ההיברידית-נטענת של הפורמנטור לא מכוונת לליבת השוק, ואינה יכולה להתחרות ברבי המכר של צ'רי, אבל היא בהחלט יכולה להציע אלטרנטיבה למתחרים עם מערכת הנעה דומה, כמו יונדאי טוסון וקיה ספורטאז'. נשמע מעניין.