עוד התפכחות בעולם האוטונומי: וויימו תגביל את המוניות הרובוטיות לעיר

בעקבות תקריות בהן מוניות רובוטיות של וויימו ביצעו עבירות חמורות בכבישים בינעירוניים, משרד התחבורה של קליפורניה הגביל אותן לנהיגה עירונית בלבד

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שירות המוניות האוטונומיות וויימו של אלפאבית (גוגל), ספג מכה תדמיתית קשה: משרד התחבורה של קליפורניה, ארה"ב, הורה לשירות להפסיק לפעול בכבישים בינעירוניים, זאת לאחר שורת תקריות בטיחות בהן רכבי השירות טעו וביצעו עבירות בטיחות או עברו על חוקי הכביש.

השירות, שפעל עד עתה גם בכבישים מהירים באזור מפרץ סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס שבקליפורניה, אך גם בפיניקס שבאריזונה, מיאמי בפלורידה ואוסטין שבטקסס, יוגבל מעתה לאזורים עירוניים בלבד, מלבד בערים אלו גם בדאלאס, טקסס ודנבר, קולורדו. ההחלטה במטה וויימו התקבלה כצעד מונע, לאחר שמשרד התחבורה של קליפורניה אסר על השירות לפעול בכבישים מהירים יום קודם לכן.

האיסור מגיע בעקבות מספר תקריות. הבולטות שבהן התרחשו ב-5 בנובמבר, אז מכוניות וויימו פלשו לאזור עבודות מוגבל לתנועת כלי רכב בכביש המהיר 101 בקליפורניה. בתקרית נוספת, מונית אוטונומית ניסתה לעקוף ניידות שיטור שיצרו מחסום נע בכביש שמטרתו האטת התנועה, פרקטיקה נהוגה במקרים של מרדפים, סיכון בטיחותי בהמשך הדרך או עבודות בכביש. מיותר כמעט לציין כי נהג אנושי שהיה מנסה לפרוץ מחסום כזה היה נעצר מיד.

"משרד התחבורה קבע שהפעילות הבינעירונית של וויימו מהווה סיכון מיידי לבטיחות הציבור, כתוצאה מפלישות חוזרות של המכוניות לאתרי עבודה פעילים, בהם נמצאים עובדים, כלי רכב וציוד", כך לפי דובר המשרד, ג'ונתן גרוברמן. לדבריו, תקריות דומות התרחשו גם בעבר, בין היתר במאי השנה. איסור התנועה צפוי להיות בתוקף עד שוויימו "תדגים למשרד שבוצעו מהלכי תיקון אפקטיביים במטרה לטפל בכשלים".

בוויימו בחרו להגיב באופן שלא הכחיש את הנושא אך מבלי לקחת אחריות כלשהי: "במקרים האחרונים באזורי עבודות בכביש הבינעירוני 101 בקליפורניה לא היו נפגעים או תאונות". בחברה הוסיפו כי פעילות המכוניות הרובוטיות בכבישים בינעירוניים תופסק בכל ארה"ב בנסיעות מסחריות, וכי החברה מתכוונת להמשיך ב"נסיעות מבחן", הכוללות נהג מפקח שאמור לסייע לרכב ללמוד ולאתר תקלות. בוויימו לא ציינו כמה זמן להערכתם יימשך איסור הנסיעה שהוטל עליהם.