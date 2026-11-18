מבחני ריסוק חדשים: סקודה מצטיינת, ניסאן פחות

תשע מכוניות חדשות עברו את המבחנים המפרכים של ה-Euro NCAP, במטרה לאתר כשלי בטיחות. כולן צלחו את האתגר כשאחת מרשימה במיוחד ואחרת קצת פחות

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סקודה פיק, רכב הפנאי החשמלי הגדול של היצרנית הצ'כית, הוא הרכב הבטיחותי ביותר לנוסעים במקרה של תאונה מכל כלי הרכב שנבדקו במהלך 2026, כך עולה מסדרת המבחנים האחרונה שמפרסם ה-Euro NCAP, גוף המבחנים הבלתי תלוי שלזכותו נרשמת העלייה בבטיחות מכוניות חדשות בשלושת העשורים האחרונים.

המבחנים, שכוללים השנה פרוטוקול מורחב למערכות בטיחות מונעות תאונה ודירוג גם לקלות התפעול של מערכות שונות, כך שאינן גורמות להיסח דעת בנהיגה, בוצעו הפעם לתשע מכוניות חדשות. שלוש אירופיות: ב.מ.וו X5, מרצדס GLE וסקודה פיק; חמש סיניות, מהן שלוש ממותג לפאס של צ'רי (L6 ,L4 ו-L8) ושתיים מבית גרייט וול (H7 ואורה 5); אחת קוריאנית (קיה סלטוס); ואחת יפנית (ניסאן ליף).

כל המשתתפות, למעט הליף, זכו בציון חמישה כוכבים מרבי. סקודה פיק זכה לציון לשבח הודות לרמת ההגנה על נוסעים במקרה של תאונה (בטיחות פאסיבית). הוא זכה לציון הגבוה ביותר מאז הוחל הפרוטוקול החדש השנה (94%), וגם בציון גבוה בבטיחות לאחר תאונה (92%), דירוג הבודק בין היתר את קלות פתיחת הדלתות במקרה של קריסת המרכב, מערכות לסיוע בעצירה בטוחה וכדומה.

מנגד, הפיק זכה לציון סביר בלבד (65%) בדירוג נהיגה בטוחה, מבחן בו נבדקת קלות התפעול של מערכות הבטיחות למשל. בדירוג מערכות למניעת תאונה (בלימת חירום אוטונומית, סטייה מנתיב וכד') דורג בציון טוב של 78%.

מרצדס GLE המחודש ומתחרהו ב.מ.וו X5 החדש לחלוטין, זכו לציונים גבוהים בכל הסעיפים. שניהם דורגו מעל 70% בדירוג נהיגה בטוחה, מעל 85% במניעת תאונה, 92% בדירוג אחרי תאונה וה-GLE זכה ב-90% בהגנה על נוסעים. ה-X5 לא הרחק מאחור עם 87%.

שלושת דגמי לפאס - מותג נוסף בשוק הישראלי מבית צ'רי, שיושק כאן בימים הקרובים - זכו אף הם לדירוג טוב בהגנה על נוסעים במקרה של תאונה, בין 87% ל-90%. מערכות הבטיחות האקטיביות דורגו בין 78% ל-84%, בעוד דירוג נהיגה בטוחה סביר בלבד עם בין 62% ל-64%.

קיה רושמת תוצאה מעט טובה יותר (67%) במבחן זה עם הסלטוס, לצד ציונים מכובדים של 71% במניעת תאונה, 84% בהגנה על נוסעים ו-90% במבחן אחרי תאונה. גרייט וול אורה 5 דורגה במדדים אלו ב-70% (נהיגה בטוחה), 71% (מניעת תאונה), 91% (הגנה על נוסעים) ו-92% (אחרי תאונה). ה-H7 דורגה באופן דומה: 69% בסעיף נהיגה בטוחה, 75% במניעת תאונה, 88% בהגנה על נוסעים ו-90% בהגנה אחרי תאונה.

וניסאן ליף? זו אכזבה קלות במבחן, עם ציון ארבעה כוכבים בלבד - לאחר שהשיגה רק 59% בדירוג נהיגה בטוחה ו-58% בדירוג מניעת תאונה. רמת ההגנה במקרה תאונה הייתה בינונית אף היא, עם 78% בלבד, בעוד רמת ההגנה אחרי תאונה עמדה על 85%. ב-Euro NCAP הסבירו את הדירוג הנמוך בהעדר חיישני רדאר קדמיים בפינות הרכב, שפוגעים ביכולתו לזהות תנועה חוצה בצמתים, ובחסרונה של כרית אוויר מרכזית בין הנהג לנוסע.