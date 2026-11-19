תשמרו על הפאה: למבורגיני טמראריו ספיידר מגיעה ל-340 קמ"ש

היצרנית האיטלקית חשפה גרסת גג נפתח למכונית הספורט הקטנה שלה, שמגיעה למהירות בה תתקשו לשמור על צלילות דעת כשהגג פתוח. בפנים, כל הפרטים

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בקצרה:

למבורגיני הציגה טמראריו ספיידר פתוחה

על בסיס גרסת הקופה, עם עוד 100 ק"ג של הקשחת מרכב

וגם עם 920 כ"ס ויותר מ-340 קמ"ש

טופ לס: למבורגיני חשפה את הטמראריו ספיידר, גרסת גג נפתח למכונית הספורט הקטנה שלה. בשונה מקודמותיה, ההורקאן ספיידר והגאיירדו ספיידר שצוידו בגג בד, הפעם היא מאמצת מנגנון קשיח, העשוי שני חלקים ומתקפל לאחור כך שהוא מושחל בצורה אנכית מאחורי קו המושבים הקדמיים.

לדברי היצרנית, הסידור הזה מאפשר שמירה על חלוקת משקל זהה (56.8-43.2 לפנים-אחור) ללא קשר למצב הגג, בעוד שכשהוא פתוח מרכז הכובד יורד ב-3 מ"מ בלבד.

חשמל ובנזין: מערכת ההנעה זהה לקופה ומשלבת מנוע V8 כפול מגדשים בנפח 4.0 ליטר עם 800 כ"ס, ואופציה לסעפת פליטה מטיטניום של אקרפוביץ' במשקל נמוך ב-12% וצליל משופר.

לצד הבנזין יש שלושה מנועים חשמליים (150 כ"ס כל אחד). השניים מלפנים מחוברים לכל אחד מהגלגלים הקדמיים ומאפשרים כך הנעה כפולה עם הכוונת מומנט. המנוע החשמלי השלישי ניצב בין מנוע הבנזין לתיבת 8 הילוכים כפולת-מצמד.

לפי חישובי למבורגיני ההספק המרבי המשולב עומד על 920 כ"ס, אבל בגלל משקל עצמי גבוה בכ-100 ק"ג מהקופה, היא תזנק מעמידה ל-100 קמ"ש בעשירית שניה יותר (2.8 שניות). אגב, זה עדיין מהיר בעשירית מפרארי 296 GTS המתחרה. המהירות המרבית (343 קמ"ש) זהה לקופה.

למרות זהות מערכות הבלמים שמשלבות בשני המקרים דיסקים קרמיים (410 מ"מ ו-10 בוכנות מלפנים, 390 מ"מ ו-4 בוכנות מאחור), ולמרות צמיגים זהים (ברידג'סטון פוטנזה ספורט 255/35 על חישוקי "20 מלפנים, 325/30 על חישוקי "21 מאחור), תוספת המשקל מביאה לכך שלספיידר יידרש מטר נוסף כדי להגיע לעצירה ממהירות של 100 קמ"ש (33 מטר) בהשוואה לקופה. אנחנו יודעים שזה חשוב לכם.

מה אנחנו חושבים: עם הטמראריו, למבורגיני ביצעה קפיצת מדרגה משמעותית בהשוואה להורקאן אותה החליפה, כשהיא משלבת את החשמל לא רק כדי לעמוד בתקן זיהום האוויר המחמירים, אלא גם לטובת שדרוג משמעותי בביצועים, וכל זאת בעזרת שלדה חדשה ומערכות אלקטרוניות מתקדמות.

אז כן, אנחנו תמיד מעדיפים תצורת קופה, אבל אין ספק שמרבית הלקוחות שלה בפלורידה, קליפורניה, לונדון והריביירה הצרפתית שמחפשים את הפוזה, יבחרו בספיידר. ובכלל, אף אחד לא באמת שואל אותנו איזו טמראריו אנחנו מעדיפים לנהיגת שבת בבוקר.