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הטירוף נמשך: בדרך ל-300 אלף מכוניות בשנה, הסינים אחראים ל-50%

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בקצרה:

  • מסירות הרכב עלו ב-6% מתחילת השנה
  • ג'אקו וצ'רי מתבססות בצמרת, טויוטה ויונדאי בירידה
  • מכוניות סיניות מחזיקות כבר ב-50% מסך המכירות
עומס תנועה בנתיבי איילון

מצטופפים בכביש: מסירות הרכב בישראל בדרך לשיא חדש, אחרי שבחודש אוקטובר עלו על הכבישים קרוב ל-23 אלף מכוניות חדשות. בסך הכל נרשמו מתחילת השנה 278 אלף מכוניות חדשות, כך שאם בחודשיים הבאים יחד יימכרו בישראל כמות דומה לזו שנמכרה בחודש החולף, הרי שנחצה את רף 300 אלף המסירות. השיא השנתי הנוכחי עומד על 293,600 מסירות, ונרשם בשנה שעברה.

המותג שמוביל את השוק הוא ג'אקו הסיני מבית קונצרן צ'רי, עם למעלה מ-30 אלף מסירות של שלושה דגמים בלבד והכפלה של סך המכירות בתקופה המקבילה אשתקד. יחד עם אומודה (מקום 12, אף היא מבית צ'רי) וצ'רי עצמה (מקום שלישי), אחראי הקונצרן הסיני הענק ללא פחות מ-63 אלף מסירות, קרוב לרבע משוק הרכב כולו.

טויוטה ויונדאי ניצבות במקומות השני והרביעי בהתאמה, עם ירידה (8 ו-18 אחוז בהתאמה) במכירות, בעוד קיה משלימה את החמישיה המובילה עם עליה קלה.

עוד ברשימת המותגים שרשמו עליות בולטות: BYD עם עליה של 61%, MG שעלתה ב-56%, ג'ילי שזינקה ב-133% וטסלה שעלתה ב-36%. בהמשך הטבלה ניתן למצוא עליות נאות גם אצל צ'אנגן (69%+), מרצדס (69%+), אצל KGM (לשעבר סאנגיונג, 30%+), דאצ'יה (21%+) ואופל (33%+).

מנגד, מרבית המותגים הוותיקים רשמו ירידות בולטות. ניסאן ומיצובישי ירדו ב-42%, סיאט ירדה ב-47%, סוזוקי ב-34%, מאזדה צללה ב-67% ואילו פולקסווגן ורנו ירדו ב-25% וב-23% בהתאמה.

בנוסף, יש עוד כמה שמות ששווים התייחסות בדו"ח המסירות. למשל מותגי סרס, סקייוול, פורת'ינג ו-EVEASY שנמחקו לחלוטין מהמפה ולא מסרו מתחילת השנה אפילו מכונית אחת. ניו (מקום 66) שסומנה כהבטחה גדולה בשוק שמחוץ לסין, מסרה 10 יחידות בלבד, פחות מפרארי; אלפא רומיאו (מקום 57) הסתפקה ב-176 מסירות בסך הכל, פחות מפורשה; מקסוס (מקום 52) ירדה ב-84% ומסרה פחות מסמארט (מקום 51) שגם היא ירדה ב-65%.

נתח השוק של המכוניות החשמליות חוזר לעלות בהדרגה, ומסתכם כעת ב-13% מתחילת השנה, כאשר 75% מהחשמליות הן סיניות. ההיברידיות-נטענות תופסות נתח של 25% מהשוק כולו, כמעט כולן (97%) מתוצרת סין. ההיברידיות הרגילות מחזיקות בנתח שוק של 31% ומתוכן רק שליש הן סיניות. בסך הכל אחראים מותגים סיניים ל-47% ממסירות הרכב בישראל.

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פורסם לראשונה ב- 17:32

למאמר זה התפרסמו 3 תגובות

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תגובות

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תגובות לכתבה

  • 1. קריאה אחרת 
    בעז, 02-11-2026

    יונדאי וקיה שזה אותו יצרן מקום ראשון. קונצרן צ'רי מקום שני וטויוטה שלישי

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  • 2. עוד הוכחה 
    עדי, 02-11-2026

    עוד הוכחה לתופעת העדר בישראל. אין קשר בין איכות כלי הרכב למספר שנרכש.

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  • 3. לא מצליח להבין אנשים שקונים היברידי נטען 
    יותם (מהנדס חשמל), 02-11-2026

    נכון, זה טוב יותר מרכב בנזין אבל זאת לא חכמה. כל דבר טוב יותר מרכב בנזין. אפילו ההיברידיות הקטנות והממזריות של טויוטה טובות יותר מרכב בנזין רגיל ולהן אין סוללה ששוקלת מאות ק"ג שמנוע הבנזין צריך לסחוב (יש להן סוללה זעירה של מכסימום 3 קוט"ש), ברגע שהחשמל בסוללה נגמר.

    אז או שהולכים על חשמלי פרופר וכאן ההיצע אדיר ויש רכבים שיתנו את כל מה שאתם רוצים (רק תזכרו להיזהר מסוללות NMC, עדיף LFP), או שבאמת קונים אחת מהטויוטות הממזריות ההיברידיות הלא-נטענות. כל דבר באמצע זאת טעות שתעלה לכם בדלק ותקצר את חיי המנוע. אם הולכים על חשמלי פרופר, אז פתרתם את הבעיה לגמרי - אין דלק, אבל אז אחרי הבחירות הבאות (שיהיו מאוד בקרוב) בטוח יפילו עלינו מס נסועה. מה שלא יפול על ההיברידיות הרגילות הלא נטענות, שהרי הן בבחינת רכב בנזין.

    מכל מקום, נניח עשיתם את הטעות וקניתם היברידי נטען. מה עכשיו? תחנת טעינה יש לכם? כמובן שלא, אחרת הייתם מראש קונים חשמלי. אז תדלקו כמו גדולים והדלק ישרף על לגרור סוללה ששוקלת מאות ק"ג מיותרים. בסוף תעשו עמדת טעינה? "יופי", אז למה לא עשיתם את זה על ההתחלה ורכשתם רכב חשמלי מלכתחילה? קצת מחשבה, אנשים.

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