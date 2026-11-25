לעיר בלבד: סוזוקי מציגה איגניס חשמלית

האיגניס הקטנה חוזרת והפעם על חשמל בלבד, עם ארבעה מקומות ישיבה וטווח נסיעה צנוע במיוחד. כל הפרטים, כולל מועד השיווק בישראל, בפנים

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בקצרה:

סוזוקי איגניס תהיה קטנה עוד יותר, אבל חשמלית

הטווח יעמוד על 200-250 ק"מ בלבד

צפויה להגיע לישראל במחצית השניה של 2027

היא חוזרת: סוזוקי חשפה דור שלישי לאיגניס, הפעם על חשמל בלבד. היא הוצגה ביפן על בסיס מכונית הקיי e-sky שנחשפה בקיץ האחרון, וצפויה להגיע לאירופה ולישראל במהלך המחצית השניה של 2027. כאן היא תתמודד מול BYD דולפין סרף, ליפמוטור T03 ורנו טווינגו, בסגמנט שזוכה להצלחה באירופה אך עדיין לא בישראל.

היא תהיה קטנה מהאיגניס בנזין היוצאת, עם אורך של 357 ס"מ בלבד (13-) ורוחב של 156.5 ס"מ (9.5-), אך תציע בסיס גלגלים ארוך יותר (246 ס"מ, 2.5+) הודות לפלטפורמה החשמלית. בשונה מקודמתה היא תציע מקום לארבעה נוסעים בלבד, והודות למידות הצנועות היא תציג כושר תמרון יוצא דופן עם קוטר סיבוב של 9 מטרים בלבד.

מה עוד צריך לדעת: האיגניס החשמלית תצויד במנוע חשמלי (91 כ"ס) מלפנים שישודך לסוללת LFP בקיבולת צנועה מאוד של 26 קוט"ש. בסוזוקי לא מפרסמים את נתון הטווח הרשמי, אך הוא צפוי לנוע בין 200 ל-250 ק"מ בסך הכל. טעינה ביתית בקצב של 7.4 קילוואט מאפשרת מילוי של הסוללות בתוך 4 שעות, בעוד טעינה מהירה (50 קילוואט) מאפשרת מילוי ל-80% בתוך כחצי שעה.

העיצוב כמעט זהה ל-e-sky, עם סבכה קדמית אטומה בחלקה העליון, מבנה קופסתי וגבוה, יחידות תאורה "בהשראת ספרות דיגיטליות" ועם קורה אחורית בצבע המרכב. בתא הנוסעים יש לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע מרכזי, קונסולה בשתי קומות עם תאי אחסון משולבים ובורר מצבי נהיגה.

מה אנחנו חושבים: המעבר של סוזוקי לעידן המודרני מגיע באיחור, אבל טוב שמגיע. ואחרי ה-e-ויטרה שנחתה כאן בתחילת הקיץ, מציגה סוזוקי גם יורשת חשמלית לאיגניס המוכרת. אלא שאי אפשר להתעלם מסימני השאלה שהיא מעוררת, בעיקר טווח הנסיעה הצנוע-מדי, שיקשה עליה להתמודד בסגמנט הצפוף של החשמליות הקטנות.

ומכיוון שאנחנו מניחים שהיא תתקשה להתמודד בשורת המחיר מול מתחרות מסין, והייצור ביפן צפוי לייקר עוד יותר את מחירה בישראל – הן בהיבטים של עלות השילוח והן במכס בגובה 7% - נראה שקל לא יהיה לה.