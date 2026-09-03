שוק הרכב בישראל: נתח השוק של סיניות גדול פי 10 מהממוצע במערב

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לא נרגע: שוק הרכב ממשיך את מגמת העליה במסירות, עם למעלה מ-28 אלף מכוניות חדשות שעלו על כבישי ישראל במהלך חודש אוגוסט, למרות עונת החופשות והטיסות, ובסך הכל עם 231.5 אלף מכוניות חדשות שעלו על הכבישים מתחילת השנה - עליה של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ג'אקו וצ'רי ממשיכות לשמור על עמדת ההובלה, ובסך הכל מסר הקונצרן הסיני (עם מותגי צ'רי, ג'אקו ואומודה) כ-54 אלף מכוניות חדשות, עוד בטרם הכניסה של מותגים נוספים שממש בקרוב יעלו על כביש מקומי - לפאס ו-iCaur. יחד עם BYD, MG, ג'ילי ואקספנג, ישנם 6 מותגים סיניים בעשיריה המובילה של השוק.

הארבעה הנותרים הם טויוטה, יונדאי, קיה וסקודה, כולם איבדו מנתח השוק שלהם בשנה הנוכחית, בעוד טויוטה ויונדאי גם רשמו ירידה אבסולוטית במסירות.

ירידות בולטות נוספות נרשמו אצל מרבית המותגים הוותיקים, בהם ניסאן (40%-), מיצובישי (41%-), סיאט (49%-), סובארו (25%-), סוזוקי (38%-) ומאזדה (74%-). מנגד, נרשמו עליות חדות - קל לנחש מאיזה מוצא - אצל ג'אקו (144%+), צ'רי (38%+), BYD (עם 72%+), אמ.ג'י (41%+), ג'ילי (120%+) וטסלה (35%+).

היצרניות הותיקות שהצליחו לרשום עליות בולטות הן מרצדס (65%+), אופל (67%+) ו-KGM (עם 27%+), אך במספרים קטנים באופן יחסי.

כדאי להזכיר כי שוק הרכב הישראלי מתאפיין בחדירה קיצונית של מותגים סיניים. הממוצע במערב עומד על כ-4.5% מכלל הרכב החדש שנמכר במהלך 2026, עשירית מישראל. למעשה, רק שני שווקים בולטים בעולם מציגים נתון גבוה יותר של מותגים סיניים מכלל רכישות הרכב החדש.

הראשון הוא רוסיה עם כ-55%, נתון שמוסבר בחרם של המערב על ייצוא למדינה השקועה במלחמה עם אוקראינה. השוק השני הוא סין עצמה, שם תופסות מכוניות מקומיות כ-75% מהשוק.

בסך הכל עומד נתח השוק של המכוניות הסיניות על קרוב ל-46% מסך המכירות בישראל, עם כ-106 אלף מכוניות סיניות שעלו על הכבישים מתחילת השנה - זינוק של 59% לעומת השנה שעברה.

אחרי שנת ירידה, נתח השוק של המכוניות החשמליות ממשיך לעלות במתינות והגיע ל-12% לאחר 8 חודשי מכירות. ההיברידיות-נטענות תופסות נתח שוק של 25%, בעוד ההיברידיות הקלאסיות מחזיקות בנתח של 31% מהשוק הישראלי. בסך הכל למעלה משני-שליש מהמכוניות החדשות שעלו על הכבישים השנה נעזרו בסיוע חשמלי מלא או חלקי, לא כולל מכוניות המצוידות במערכת היברידית-מתונה.

נזכיר כי נתוני המכירות לא כוללים משאיות, אוטובוסים, כלי רכב דו-גלגליים וכאלה שהגיעו ארצה ביבוא אישי או מקביל.