יונדאי טוסון כמו שלא הכרתם: נחשף דור חדש ללהיט המכירות

רכב הפנאי הפופולרי נחשף בקוריאה עם מראה כל-חדש, גדול ומתוחכם מקודמו, וללא מועד נחיתה בישראל. אלה הפרטים שאנחנו יודעים עליו בשלב זה

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בקצרה:

יונדאי טוסון החדש ייראה שונה לחלוטין מקודמיו

הממדים גדלו, יונדאי מבטיחה גם שיפור למרווח

היבואנית: לא ברור מתי יגיע לישראל

הלהיט מתחדש: יונדאי חשפה דור חדש וחמישי במספר לטוסון, רכב הפנאי הפופולרי והדגם הנמכר ביותר שלה, עם כ-10 מיליון יחידות שנמכרו ברחבי העולם מאז הוצג לראשונה בשנת 2004. ביבואנית עדיין לא יודעים להעריך מתי הוא צפוי להגיע לישראל.

העיצוב מבוסס על תפיסת "אומנות הפלדה" שנחשפה גם באלנטרה העתידית, עם קווים אנכיים וזוויות חדות המעניקות לו מראה קשוח. בחזית ישנה תאורת יום אנכית ופס תאורה אופקי ליצירת אשליית רוחב, מהצד ניתן להבחין בחצאיות גבוהות ובניפוחים מודגשים בכנפיים ובבתי הגלגלים, ואילו מאחור ישנה דלת תא מטען אנכית עם מערך תאורה דומה לזה שבחזית.

מה עוד צריך לדעת: בהשוואה לטוסון המוכר הממדים גדלו כמעט בכל כיוון. בהשוואה לגרסה המוארכת של הדגם הנוכחי החדש יהיה ארוך ב-6 ס"מ (470 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-3 ס"מ (278.5 ס"מ), מה שמאפשר ליונדאי להצהיר על כך שהוא יהיה הדגם המרווח מסוגו.

בנוסף, ממד הרוחב צמח ב-4 ס"מ (190.5 ס"מ) בעוד הגובה נותר זהה (168.5 ס"מ), אך ביונדאי מכריזים בכל זאת על תוספת של 3 ס"מ במרווח לראשי הנוסעים מאחור. גם זווית פתיחת הדלת הוגדלה, מ-73 ל-83 מעלות, במטרה לאפשר גישה קלה למושב האחורי.

סביבת הנהג עברה אף היא עדכון משמעותי, עם לוח מחוונים דיגיטלי צר ומסך מגע גדול, תוך שמירה על מספר מצומצם של מתגים פיזיים לבקרת האקלים ולעוצמת השמע. הגה עם תחתית קטומה אמור לאפשר גישה קלה למושב הנהג, בעוד קונסולה מרכזית צרה משפרת את תחושת המרחב, מבלי לוותר על צמד משטחים לטעינת מכשירים סלולריים.

מידע על מערכות ההנעה טרם פורסם, אך סביר להניח שיונדאי תשמור על המגוון המוכר עם מנוע בנזין מוגדש בנפח 1.6 ליטרים, לצד גרסה היברידית רגילה או נטענת, עם הנעה קדמית או כפולה.

מה אנחנו חושבים: מיצרנית אפרורית שמייצרת דגמי ליסינג מפוהקים, הפכה יונדאי לאחת הנועזות בתעשייה - לפחות בכל הנוגע לעיצוב. ואחרי שהטוסון הנוכחי היה מהפכה בפני עצמו, מגיע הדור החדש והופך שוב את הקערה על פיה, עם מראה נקי ואגרסיבי שמזכיר יותר מכל את הסנטה פה הייחודי.

אנחנו אוהבים את האומץ והחדשנות, אך מבקשים מיונדאי בכל זאת לשמור על עקביות. בעולם שבו מותגי רכב חדשים צצים מדי כמה חודשים, זהות עיצובית מובחנת היא לא מותרות עבור יצרנית הענק מקוריאה.