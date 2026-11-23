הרביעי של צ'רי בישראל ובמראה קשוח: סמלת מתחילה לשווק את iCAUR

מותג רכב רביעי של ענקית הרכב הסינית הושק בישראל תחת כנפי היבואנית סמלת. עם מראה קשוח במיוחד והנעה היברידית. הפרטים בפנים

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בקצרה:

צ'רי הגדילה את נוכחותה בישראל עם מותג רביעי

השם הוא iCAUR, המראה קשוח, ההנעה היברידית

המחיר מתחיל ב-235 אלף שקל

הרביעי של צ'רי: אחרי צ'רי עצמה, ג'אקו, אומודה וימים ספורים לפני השקת לפאס, iCAUR ששיווקו מתחיל היום (ב') יהיה מותג רביעי של ענקית הרכב הסינית צ'רי, המחזיקה בנתח שוק אדיר העומד כבר עתה על כרבע מכלל מכירות רכב חדש בישראל. מותג הרכב החדש יצטרף לתיק המותגים הארוך במיוחד של היבואנית הוותיקה, שתהיה שלישית (יחד עם פריסבי וכלמוביל) לשווק את מותגי הקונצרן הסיני.

חלוץ דגמי המותג יהיה ה-V27 ומחירו מתחיל ב-235 אלף שקל עם הנעה אחורית ו-255 אלף שקל להנעה כפולה. לדברי היבואנית, במהלך השנה הבאה יצטרף אליו גם ה-V25 הקטן יותר.

בניגוד לדגמי הקונצרן המשווקים כבר בישראל, הוא מבוסס על פלטפורמה חדשה (i-MS) המיועדת למערכות הנעה היברידיות-נטענות, עם מנוע בנזין מוגדש (4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר) שמשמש כמאריך טווח בלבד. ההבדל: הוא אינו מתחבר ישירות לגלגלים כמו בדגמים ותיקים יותר של הקונצרן המשווקים כאן.

ההנעה אם כך היא חשמלית בלבד ומתבצעת באמצעות מנוע בודד מאחור (252 כ"ס), או עם מנוע נוסף מלפנים (בגרסת הנעה כפולה) עם 455 כ"ס. הזינוק ל-100 קמ"ש באחרונה עומד על 5.9 שניות, 3 שניות פחות מגרסת ההנעה האחורית. בשני המקרים ניזון המנוע החשמלי מסוללת 34.3 קוט"ש, שתיאורטית מספקת כ-130 ק"מ נקיים מזיהום.

כמו שטח: צ'רי וכמובן גם סמלת ממצבים את iCAUR כמותג פנאי-שטח ובהתאם, העיצוב קרבי וקשוח, עם מרכב זוויתי-קובייתי וגלגל חלופי תלוי על דלת תא המטען. השראה לא ממש מקרית מרכבי השטח של טויוטה ולנד רובר. סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("8.88) ומסך מגע גדול ("15.4), אבל עם מתגי שליטה לבקרת האקלים וחוגה לבחירת מצבי נסיעה.

והוא רכב גדול. בהשוואה לטויוטה לנד קרוזר הוא ארוך בלא פחות מ-11 ס"מ (504.5 ס"מ), וגם בסיס הגלגלים שלו ארוך ב-5 ס"מ (290 ס"מ). אלא שביצרנית החליטו לציידו - לפחות בינתיים - בחמישה מושבים בלבד. מערך המתלים משלב - כמקובל ברכבי פנאי שאינם מיועדים לעבירות קשה - תצורת מקפרסון מלפנים ורב-חיבורי מאחור, עם קפיצי סליל בכל פינה. בכך מאותתת iCaur כי יכולת השטח מוגבלת בעיקר לשבילי כורכר כבושים ולא לטיפוס סלעים מאתגר.

רשימת האבזור כוללת כציוד תקני ריפודים דמויי עור, כיוון חשמלי ואוורור למושבים הקדמיים, מצלמות חניה היקפיות, משטח טעינה אלחוטי וחלון שמש. הגרסה כפולת ההנעה מוסיפה מערכת שמע משודרגת, חימום למושבים הקדמיים ולהגה וחישוקים גדולים יותר ("21 לעומת "19).

מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת, כולל בעת פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: המותג החדש שצ'רי מנחיתה כאן בהחלט מרשים למראה, ומהווה תוספת מעניינת לדגמי קונצרן צ'רי המשווקים כאן. בין היתר עם פלטפורמה ומערכת הנעה מתקדמות מאלה שאנחנו מכירים מבית היצרן. יש גם לזכור כי הוא חלק מאופנה פורחת בסין, שצפויה להתרחב למגוון גדול של מותגים וללא ספק גם להגיע ארצה.

ויש בכל זאת אבל קטן. כי אם מתעלמים לרגע מהמראה של iCAUR ונשארים עם היכולת המובטחת, הוא רכב פנאי היברידי-נטען שמציע מקום לחמישה בלבד ולא מצויד בשורת מושבים שלישית, כזו שהופכת את MG 9S, ג'אקו 8 וצ'רי טיגו 9 לנחשקים במיוחד. ובכל זאת הוא יקר מהם, כך שבסמלת בכל זאת משוכנעים שהמראה שווה את תוספת המחיר. עכשיו הקהל יכריע.