ביקור ב-CFMOTO: סין של ניגודים ומהפיכה מוטורית

כשהזמינו אותנו לביקור במטה יצרנית הדו-גלגלי CFMOTO בסין, לא ידענו שאנחנו צפויים לחזות בכלי המהפיכה אותה אנחנו חווים בשוק הרכב הישראלי, ומיליארדים נוספים חווים בכל העולם. הצצה מאלפת

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סין היא ארץ של ניגודים. מצד אחד, טכנולוגיית-על בכל פינה ותחום, ומצד שני רובוטים עדיין לא החליפו את מנקי הרחובות שמשתמשים בצרור ענפים יבשים כדי להבריק מדרכה. האסלה במלון ממוחשבת ואוטומטית כמו במפוארים שבמלונות יפן, מצד שני השירותים בשדה התעופה הם "בול פגיעה" כמו במחנה 80' בשנות ה-70. את התנועה כבר מכוונים רובוטים במדי משטרה, אבל על המדרכה ליד מציעים למכירה צלופחים חיים בגיגית. בתי תה מסורתיים בכל פינה, וממש לידם סניפים מודרניים של סטארבקס. רוב המדינה כבר עובדת על אנרגיה ירוקה, אבל פלסטיק וחד-פעמי מזהם בכל פינה.

זוהי סין של העשור השלישי במילניום השלישי. שאריות של היסטוריה עתיקה ומפוארת עם הפנים לעבר עתיד של הובלת העולם בטכנולוגיה, ובמידה גבוהה של ודאות גם שליטה בו. סין היא כיום רכבת קליע שדוהרת במהירות על-קולית ללא מעצורים, ואתם מוזמנים להצטרף לנסיעה או להישאר על הרציף המתפורר מאחור. הבחירה היא שלכם. ובינינו, הסינים כבר החליטו בשבילכם, אתם פשוט עוד לא הפנמתם את זה. הם יהיו שם בכל תחום וענף, והשאלה היא לא אם, אלא מתי זה יקרה.

את מה שהם עשו לעולם הטקסטיל אין צורך להזכיר, את מה שהם עושים לעולם המכוניות אתם בטח מכירים כי ישראל היא מובילה עולמית בהתמכרות לדגמים סיניים. ועכשיו גם הדו-גלגלי והפאוור-פאן בדרך. בין היתר באמצעות יצרנית שעד לפני שנתיים-שלוש לא ידעתם - אתם לא לבד, אף אחד בעולם המערבי לא ידע - את שמה. היום אתם יודעים שקוראים לה CF MOTO, ולשם ידיעה, CF זה Chun Feng, ובתרגום לעברית, רוח אביבית שמסמלת פריחה, רעננות, התחדשות ונעימות. מסתבר ש"קילינג מי סופטלי" זה לא רק להיט של רוברטה פלאק הגדולה, אלא גם הדרך בה מציגים עצמם הסינים בדרך לכיבוש כל מעוז טכנולוגי אפשרי. ונדמה שהמשפט המתאים כאן הוא There is nothing you can do about it.

Cfmoto – Experience more together

קודם כל, חשוב רק לדעת שלא במקרה היצרנית הסינית הזו לא הייתה מוכרת עד לאחרונה. בניגוד ליצרניות האירופיות בפרט והמערביות בכלל, שסוגרות בקלות 100 שנות חיים, CF נוסדה בשנת 1989, ועוד לא מציינת 40 שנה. ובכלל, היא נולדה כסדנה לבניית מנועים לאופנועים בתחילת הדרך. את הקפיצה הגדולה שלה, הן בתחום הטכנולוגי והן מבחינת החשיפה לעולם, עשתה החברה ב-10-15 השנים האחרונות.

לדברי נשיא החברה מ-2008, Minjie Lai, המטרה הגדולה של CFMOTO היא להפוך למותג פרימיום גלובלי שאנשים יקנו לא רק בגלל האיכות, אלא גם בגלל השם, והבהיר שהוא צופה כי CF תהיה מהיצרניות החשובות בעולם בתוך כמה שנים. והוא לא מצמץ. הוא פשוט הודיע לעולם מה יקרה בקרוב.

והמספרים עומדים לצידו. כבר כיום CFMOTO היא יצרנית האופנועים וכלי הפאן-שטח-עבודה הגדולה בסין. להזכירכם, מדינה שיש בה מאות יצרנים בתחום המוביליות. CFMOTO היא יצואנית האופנועים וטרקטורונים מספר 1 בסין ומחזור המכירות שלה יגיע השנה קרוב ל-4 מיליארד דולר. וזה גם גידול של כ-40% מהשנה שעברה. בקטנה.

עוד מספרים? 9,000 דילרים בלמעלה מ-100 ארצות בארבע יבשות. חמישה מפעלים עם יותר מ-4,000 עובדים, מתוכם קרוב ל-1,000 מהנדסים בארבעה מרכזי מחקר, פיתוח ועיצוב. היא שולטת בכרבע מנתח השוק הסיני בתחום המוביליות החשמלית ונמצאת בעשירייה הראשונה של נתחי שוק בלמעלה מ-30 מדינות, עם נתח השוק הגדול ביותר ב-35 מדינות בתחום רכבי השטח (ORV). וזה כולל מעצמות דו-גלגלי וכלי פאן-שטח כמו אוסטרליה, צרפת, גרמניה, יוון, איטליה, ספרד וטורקיה.

אז מה בעצם הם מוכרים?

הפעילות של CFMOTO נחלקת לשלושה תחומים עיקריים – דו-גלגלי, טרקטורונים מסוגים שונים ופתרונות תחבורה חשמלית - בעיקר קטנועים עירוניים. לרשות החברה עומדת שרשרת פיתוח, מחקר, תיכנון, עיצוב וייצור עצמאית לחלוטין. החברה מחזיקה באלפי פטנטים בתחומים אלה (2,315 כאלה אם לדייק) , ושותפה ב-109 תקנים לאומיים, תוך שהיא מייצרת למעלה ממיליון כלי תחבורה שונים. וכדי לייצר יותר, הוקם מפעל חדש בעיר ג'יאקסינג שעדין נמצא תחת מעטה סודיות, אבל מהמעט שכן הסכימו לספר לנו, מדובר במפעל שמתוכנן לעמוד בכושר ייצור עצום לקראת הדרישה של השנים הבאות ע"פ התיכנון שלהם.

חברה גלובלית – מה זה אומר

בניגוד לחברות סיניות רבות, CFMOTO היא חברה גלובלית. אמנם בבעלות סינית, אבל שדרת הניהול והפיתוח כוללת מנהלים, מהנדסים ומעצבים ממדינות שונות, בעיקר מערביות, כמו גם מפעלים ומרכזי פיתוח או ייצור ברחבי העולם. כזה למשל הוא מריו רומן, מבכירי רוכבי ההארד-אנדורו בעולם, מנצח הרומניקס בין היתר, המשמש כשגריר של המותג ומתחרה בעולם על אחד הלהיטים של החברה, MT450.

אפרופו, החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם ק.ט.מ האוסטרית-הודית ולאחרונה גם עם ימאהה. כן, גם היפנים הבינו שאם אתה לא יכול להביס אותם, הצטרף אליהם. שיתוף הפעולה עם ק.ט.מ הוא מלא וצמוד כולל מחקר, פיתוח וייצור, בעוד שזה עם ימאהה עדין בתחילת הדרך וכולל כרגע רק ייצור של אופנועי ימאהה קטני נפח בעיקר ולשווקים המקומיים. זה לא יגמר בזה, תהיו בטוחים. גם היפנים יודעים את זה.

הסיני המהיר בעולם

היא מייצרת מאות דגמים בשלוש זרועות. באופנועים אלה דגמים קלאסיים, קרוזרים, אדוונצ'רים, כביש, נייקדים, ספורט ואפילו סופר-ספורט (מיד נגיע אליו) בכל הנפחים מ-125 סמ"ק ועד ל-1250. יש כמובן את ה-MT450, אופנוע אדוונצ'ר שנמכר בכמויות אדירות בכל העולם, וגם בישראל הוא האופנוע הנמכר ביותר ב-2025. לצידו בתחום הדו-גלגלי צריך להזכיר את מנוע הטריפל 675 שמצוי בסדרות ה-NK וה-SR, ואת הכוכב החדש שכבר נחשף כקונספט אשתקד והשנה כנראה כבר יגיע לייצור סידרתי – ה-V4SR RR, אופנוע הדגל של החברה, זה שהוא יותר מצגת חיה (תרתי משמע) והוכחת יכולות טכנולוגיות.

הסופרבייק הזה הוא יצירה בלעדית של החברה מא'-ת', והוא זה שגרם לבכיר בהנהלת דוקאטי לשמוט לסת בצילום המפורסם מתערוכת איקמה אשתקד ואז להרעיף מחמאות. האופנוע מבוסס על V4 בנפח 997 סמ"ק ובתצורת 90 מעלות מקורר נוזל שמפיק 210 כ"ס, על משקל של 180 ק"ג. במהלך פיתוח המנוע רשמה החברה לא פחות מ-40 פטנטים.

האופנוע הזה שבר לאחרונה את שיא המהירות לאופנוע סיני כשעצר את השעונים (טוב, GPS) על זמן של 315.82 קמ"ש, כשבהילוך הראשון הוא כבר הגיע ל-164 קמ"ש ול-200 קמ"ש בשני. בכך הצטרפה CFMOTO למועדון סופר אקסקלוסיבי של יצרניות שחצו את ה-300 קמ"ש. אחת מגרמניה, אחת מאיטליה ואחת מיפן.

עם כל הכבוד לאופנועים

אם האופנועים מביאים את היוקרה, תחום ה-ORV הוא הלחם והחמאה מבחינת ההכנסות (למעלה ממיליארד דולר בשנה). בין היתר כי CFMOTO מחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר באירופה בעשור האחרון. הנוסחה? כמו באופנועים: טכנולוגיה מתקדמת, מכלולים של מיטב היצרנים המערביים, ביצועים ברף העליון ושובר השוויון – המחיר. בכל שאר התחומים, כל היצרנים יכולים להתחרות עם CFMOTO אבל כשזה מגיע למחיר, פחות.

היתרון היחסי העצום של הסינים בכלל ו-CF בפרט הוא עלויות ייצור נמוכות שאחראיות לערך תמורה-מחיר ללא תחרות. יש לה טרקטורוני ספורט וטיולים, טרקטורוני משא מתקדמים, טרקטורוני עבודה חשמליים וכמובן את רכבי ה-SBS (נהג לצד נוסע). כל זה כאשר בקנה כבר נמצא הלהיט הבא של החברה בתחום – סדרת ה-X פורס שתשווק בתחילה רק בארה"ב, ואחר כך לשאר העולם. טרקטורון שטח בסגנון באחה בעל עיצוב כובש, וכנראה גם יכולת בהתאם.

סוף שהוא התחלה

המטה המרכזי של החברה כולל קמפוס ענק ומשהו כמו 15 בניינים ענקיים, כולם במראה הייטק מתקדם. במרכז הפיתוח, בניין בגובה שבע קומות בעל ארבע פאות, ראינו מאות חדרים ומעבדות, עמדות דיינו בלי סוף והמוני מהנדסים שצמודים למסכים שמריצים בדיקות אחרי בדיקות, על שלל הכלים שמתגלגלים עליהם. סדנת עיצוב בה גושי פימו ופלסטלינה הופכים למוצר מוגמר ומעוצב ובשבילים הארוכים בין הבניינים נצפו בחטף דגמים חדשים עטופי מדבקות הסוואה, בדרך מ-ואל נסיעות ורכיבות מבחן. המקום רוחש כמו קן נמלים חרוצות שעסוקות כל הזמן. נאמר זאת כך. עשרות עיתונאים מכל העולם עמדו לצדי וכולם ללא יוצא מהכלל יצאו בתחושה שהם חוזים בפלא, במהפיכה עצמה. זה היה מעניין, זה היה מרתק, זה גם היה מפחיד.