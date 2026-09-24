רכב הפנאי של צ'רי הגיע לחיפה: צפו ב-iCaur V27 הראשון בישראל

תמונות ראשונות בארץ חושפות את רכב התקינה של מותג חדש מבית צ'רי, שנחת בישראל לפני תחילת שיווק רשמי. הנה כל מה שאנחנו יודעים עליו בינתיים

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בקצרה:

מותג חמישי של צ'רי נחת בישראל

עם הנעה היברידית ומראה קשוח

תחילת שיווק - עד סוף השנה

החמישי של צ'רי: iCaur יהיה מותג חמישי של ענקית הרכב הסינית צ'רי שיושק כאן לקראת סוף השנה, תחת היבואנית סמלת. בתמונות בלעדיות שהגיעו לידי iCar נראה ה-V27 שנחת בנמל חיפה לצורך תחילת תהליך תקינה, ויהיה דגם ראשון של המותג שישווק כאן.

זהו דגם שני של המותג, וראשון המיועד לשיווק גלובלי, שהושק לראשונה לפני כשנה בדובאי. בהתאם לניסיון למצב את iCaur כמותג של רכבי פנאי-שטח, העיצוב שלו קרבי וקשוח, עם מרכב רבוע וגלגל חלופי התלוי על דלת תא המטען, כמו גם השראה לא מקרית מרכבי השטח של טויוטה ולנד רובר.

תא הנוסעים כולל כמקובל לוח מחוונים דיגיטלי ("8.88) ומסך מגע גדול ("15.4), אבל עם מתגי שליטה לבקרת האקלים וחוגה לבחירת מצבי נסיעה. בהשוואה לטויוטה לנד קרוזר הוא קצר ב-1.5 ס"מ (491 ס"מ) אבל עם בסיס גלגלים ארוך ב-5 ס"מ (291 ס"מ) ובשונה ממנו עם מקום לחמישה נוסעים בלבד.

חשמל ובנזין: כבסיס משמשת פלטפורמה חדשה של צ'רי (i-MS) המיועדת למערכות הנעה היברידיות-נטענות עם מנוע בנזין מוגדש (4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר) המשמש רק כמאריך טווח, ולא מתחבר ישירות לגלגלים כמו בדגמים ותיקים יותר של הקונצרן המשווקים כאן.

ההנעה עצמה מתבצעת רק באמצעות החשמל עם אפשרות בחירה בין מנוע בודד מאחור (252 כ"ס) או עם מנוע נוסף מלפנים והנעה כפולה, עם 455 כ"ס וזינוק ל-100 קמ"ש ב-5.9 שניות, 3 שניות פחות מגרסת ההנעה האחורית. סוללה בקיבולת 34.3 קוט"ש אמורה לאפשר כ-150 ק"מ נקיים מזיהום.

מערך המתלים משלב - כמקובל ברכבי פנאי שאינם מיועדים לשטח קשה - תצורת מקפרסון מלפנים ורב חיבורי מאחור, עם קפיצי סליל בכל פינה. אל תצפו אם כך, למרות המראה המבטיח, ליכולת שטח קיצונית.

מה אנחנו חושבים: המותג החדש שצ'רי מנחיתה כאן מצליח להרשים. הוא ללא ספק לא עונה לנוסחה הסינית המקובלת של צללית חלקה ו"זורמת" ובוחר במבנה קובייתי אופייני לרכבי שטח קשוחים. הוא גם משלב מערכת הנעה מתקדמת מזו המוצעת בדגמי המותג כיום.

אבל הצלחתו של ה-V27 כדגם ביכורים תלויה בעיקר במחיר שיוצמד לו. אם ימוצב מול לינק אנד קו 08 או אמודה 9, כלומר עם תג-מחיר גבוה במקצת מ-200 אלף שקל, הוא עשוי להתגלות כהצלחה. אם יהיה גבוה מכך, מלאכתם של סוכני המכירות תהיה קשה הרבה יותר.