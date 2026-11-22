הקצה של החשמל: זו החשמלית הכי קיצונית של פולקסווגן

פולקסווגן הציגה גרסת קצה לפולו ID GTI החשמלית, עם הרבה יותר כוח ובעיקר מראה שלא מותיר ספקות. הנה כל מה שצריך לדעת עליה

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בקצרה:

פולקסווגן חשפה ID פולו GTI קלאב ספורט

עם 367 כ"ס ו-4.7 שניות ל-100 קמ"ש

בינתיים רק כקונספט, בעתיד אולי גם אצלנו

זרם חזק: הכינוי 'קלאב ספורט' שמור לגרסאות קצה של פולקסווגן במשפחת ה-GTI, אלה שקובעות שיאי הקפה בנורבורגרינג, ואחר כך מגיעות גם לאולמות התצוגה ולכביש הציבורי. עד היום, רק מכוניות בנזין, מעכשיו גם חשמליות. כמו גרסת הקצה ל-ID פולו GTI שנחשפה. עדיין מוגדרת כקונספט, אבל יש לנו הרגשה שהעתיד הסדרתי שלה אינו רחוק.

הרבה כוח: השינוי המשמעותי הוא מנוע חשמלי (שם קוד APP550) בחרטום, זה שמניע את הגלגלים האחוריים בחשמליות הגדולות של המותג (ID4, ID5 ו-ID7). הוא מפיק 367 כ"ס, 141 כ"ס יותר מפולו ID GTI רגילה (שם קוד APP290 למתעניינים), וכאן מניע גלגלים קדמיים דרך דיפרנציאל מוגבל החלקה.

הזינוק ל-100 קמ"ש אורך 4.7 שניות (2.1 שניות פחות) בדרך ל-240 קמ"ש מרביים (50 קמ"ש יותר). הסוללה נותרה בקיבולת זהה (52 קוט"ש) ולכן יש להניח שטווח הנסיעה יהיה צנוע מזה של הגרסה הרגילה (431 ק"מ).

מדי קרב: את הקלאב ספורט מציגה פולקסווגן במרכב שלוש דלתות נדיר בשוק הרכב כיום. עם נוצות קרב בולטות מהמקובל ביצרנית השמרנית בדרך כלל, עם פגושים אגרסיביים ומסיטי אוויר גדולים מלפנים ומאחור, כונסי אוויר במכסה הקדמי, כנף אחורית ענקית בקצה דלת תא המטען ובתי גלגלים בולטים (עם פתחי אוורור לנטרול מערבולת מלפנים) המוסיפים 10 ס"מ לרוחב.

הם מאפשרים התקנת צמיגי ברידג'סטון פוטנזה Race, דביקים בהרבה מהפוטנזה Sport שב-GTI הרגילה, וגם רחבים ב-3 ס"מ (265/35) על חישוקים ייחודיים של BBS.

פולקסווגן גם כיילה מחדש את מערכת המתלים הכוללת בולמים אדפטיביים, ואפילו התקינה בלמים קרמיים. נתון המשקל לא התפרסם, אך לאור השינויים מסירי המשקל, כמו המושבים מאחור למשל, היא לבטח שוקלת פחות מ-1.5 טון (משקלה של הגרסה הרגילה). אווירת המירוץ מגיעה גם לתא הנוסעים בו אין מושב אחורי, אך יש כלוב בטיחות. מלפנים יש צמד מושבי באקט של ריקארו עם חגורות בטיחות ייעודיות למרוצים.

מה אנחנו חושבים: גרסת קלאב ספורט ל-ID פולו GTI מעוררת הרבה חשק ועניין, עם ביצועים משודרגים שמציבים אותה כחזקה וכמהירה בקטגוריה. ולאור כמות תשומת הלב החיובית לה היא זוכה, סביר מאוד להניח שפולקסווגן תשתכנע להפוך אותה מקונספט-תצוגה לגרסת ייצור סדרתית. תענוג.