בדרך אלינו: iCaur מציגה V25, דגם שלישי במשפחה

מותג רכבי הפנאי-שטח של צ'רי הציג את ה-V25 על בסיס מודרני עם מערכות הנעה מחושמלות ומראה ששואב השראה מדגמים אייקונים. כל הפרטים, וגם מתי הוא צפוי לנחות כאן, בפנים

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בקצרה:

ה-V25 יהיה דגם שלישי של iCaur

במראה קשוח עם הנעה מחושמלת

ינחת כאן במהלך השנה הבאה

השלישי במשפחה: מותג רכבי הפנאי-שטח iCaur מבית צ'רי, החמישי שענקית הרכב הסינית תשווק כאן לצד צ'רי עצמה, ג'אקו, אומודה ולפאס, הציג את ה-V25 כדגם שלישי במשפחה. הוא ימוצב בין ה-V23 שלא ישווק בשלב זה במדינות מערביות, לבין ה-V27 הגדול שיהיה הדגם הראשון שישווק אצלנו וגם באירופה. ה-V25 צפוי לנחות כאן במחצית הראשונה של שנה הבאה.

בדומה לאחיו, המראה שואב השראה לא מקרית מאייקוני שטח, עם מרכב רבוע וגלגל חלופי התלוי על דלת תא המטען. עם חרטום שמזכיר טויוטה FJ קרוזר, קימורי צללית דומים ללנד רובר דיפנדר ויחידות תאורה אחורית בסגנון מרצדס G קלאס.

בהשוואה לג'יפ רנגלר הוא קצר ב-7 ס"מ (471.5 ס"מ), עם בסיס הגלגלים קצר ב-19 ס"מ (282 ס"מ) ומקום לחמישה נוסעים. סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע ענק, אבל גם מתגים פיזיים גדולים ועגולים לבקרת האקלים, מערכת השמע ובורר מצבי נהיגה.

חשמל או בנזין: ה-V25 מבוסס על הפלטפורמה החדשה של צ'רי (i-MS) המשותפת ל-V27 ומתקדמת יותר מה-T1X, המשמשת את רכבי הפנאי אותם היא משווקת כיום תחת המותגים השונים.

הוא יוצע עם אפשרות בחירה בין הנעה חשמלית מלאה שתגיע ברבעון הראשון של 2027, להיברידית-נטענת שתנחת כאן ברבעון השלישי, בשני המקרים עם חשמל המשמש כאחראי עיקרי להנעה, עם מנוע בודד מאחור ו-251 כ"ס או מנוע נוסף מלפנים והנעה כפולה עם 455 כ"ס.

לגרסה החשמלית סוללת 80.16 קוט"ש שאמורה לאפשר בין 445 ל-400 ק"מ טווח נסיעה על פי תקן NEDC הישן, כלומר בין 400 ל-350 ק"מ בתקן WLTP. טעינה מהירה תאפשר מילוי מ-30% ל-80% בפחות מחצי שעה.

הגרסה ההיברידית-נטענת כוללת סוללת 20.4 קוט"ש להנעה האחורית, או 34.3 קוט"ש להנעה הכפולה שאמורה להספיק לכ-100 ק"מ נקיים מזיהום. בשתיהן מנוע בנזין מוגדש (4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר) המשמש כגנרטור מאריך טווח.

מה אנחנו חושבים: המותג החדש שצ'רי צפויה להנחית כאן בקרוב עושה הרבה רושם ובולט בצונאמי הסיניות שנוחתות כאן הודות לעיצוב ייחודי ושונה. אין לנו ספק שאלו יהיו מנקודות החוזקה הבולטות שלו, למרות שהוא אינו מתיימר להציג יכולת עבירות אמיתית. הוא כן מבוסס על פלטפורמה מודרנית עם מערכות הנעה היברידית-נטענת מתקדמת מהמקובל כיום בקונצרן הסיני, וזו נקודה חשובה מאוד לחיוב.

הגרסה החשמלית היא סיפור אחר, ונדמה לנו שתתקשה להצליח. שכן טווח הנסיעה שלה צפוי להיות מוגבל מאוד והביקוש לחשמל כרגע נמצא בנסיגה. ההיברידית הנטענת היא סיפור אחר לגמרי ומסקרנת מאוד. כרגיל, השאלה הגדולה תהיה תג המחיר שיוצמד לו. אם יתומחר באופן אגרסיבי, מתחת לרף 200 אלף השקלים, הוא עשוי להתגלות כהצלחה של ממש.