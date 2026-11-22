קיבלו ברקס בגלל העתקה: BYD לא תוכל למכור באירופה דיפנדר סיני

בית משפט בהולנד פסק לטובת לנד רובר בתביעה שהגישה נגד ענקית הרכב הסינית BYD. הטענה: העתיקה את הדיפנדר הבריטי. הפסיקה: לא תוכל לשווק את ה-Ti7 המבטיח באירופה. הסינים מגיבים בזעם וטוענים להחלטה שגויה

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לנד רובר יצאה כשידה על העליונה בקרב המשפטי מול BYD. לטענת היצרנית הבריטית, כיום בבעלות טאטא ההודית, הסינים העתיקו את מראה לנד רובר דיפנדר הנוכחי בדגם שנקרא Ti7. בשל כך, ביקשו הבריטים למנוע את שיווקו באירופה, ובית המשפט נענה לכך. הסינים בתגובה: ההחלטה שגויה.

שנתיים אחרי שהוצג ורגע אחרי שנודע כי הוא בדרך לשוק הבריטי החל בינואר הקרוב, קבע בית המשפט האירופי בהאג, הולנד, כי BYD לא תוכל למכור את רכב הפנאי הגדול Ti7 במדינות האיחוד האירופי, לאחר שהוחלט כי מדובר בהעתקה של עיצוב הדיפנדר המצליח מבית לנד רובר.

"בהליך מקוצר זה, קובע השופט הדן בסעדים זמניים כי ה-Ti7 מפר את העיצוב הרשום של יגואר לנד רובר (Jaguar Land Rover) באיחוד האירופי", כך ציין בית המשפט בהחלטתו מ-20 בנובמבר. "המאפיינים הייחודיים והמובהקים של העיצוב באים לידי ביטוי בדגם ה-Ti7 של BYD".

בכך קיבל השופט במלואה את טענת לנד רובר כנגד BYD. הבריטים טענו כי הרכב הסיני מעתיק את העיצוב הקופסתי, קו הגג השטוח, הפרופורציות הניצבות, בתי הגלגלים המרובעים, עיצוב דלת תא המטען ואפילו השימוש בצבעים על המרכב.

ה-Ti7, שעדיין מיועד לשיווק בבריטניה, אמור לעלות 20 אלף פאונד פחות מהדיפנדר, הרכב הנמכר ביותר של לנד רובר ומהרווחיים שבהם. לאחר ההשקה בבריטניה, הוא אמור היה להתחיל להימכר ביבשת אירופה במהלך 2027. בעקבות התביעה שהגישה לנד רובר מוקדם יותר השנה, השופט הגיש צו מניעה ל-BYD, שמנע ממנה לייצר את הרכב בפס הייצור שלה בהונגריה, לקראת השיווק באירופה.

באופן אירוני, פסק הדין אינו מונע את שיווק ה-Ti7 בבריטניה. זאת, לאחר שהשופט קבע כי תחום השיפוט שלו אינו חל על הממלכה המאוחדת, בעקבות פרישתה מהאיחוד (ה"ברקזיט") ב-2020. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי ב-JLR מתכננים להגיש כעת תביעה דומה בבית משפט בריטי, כדי לחסום את שיווק ה-Ti7 גם במדינת המוצא שלהם.

"אנחנו מגינים על זכויות היוצרים שלנו וננקוט בהליכים משפטיים כשזה נדרש", כך נמסר מ-JLR בתגובה להחלטת השופט. "ההליכים המשפטיים נמשכים, ולא נגיב יותר מכך לפי שעה. מ-BYD נמסר כי היא "חולקת נמרצות" על החלטת השופט וכי בכוונתה לערער עליה. "ה-Ti7 הוא תוצאה של עבודת עיצוב עצמאית של BYD ולא מפר את זכויות JLR", כך נמסר. "נשתמש בכל דרך חוקית כדי להוכיח שההחלטה שגויה".

תופעת העתקת העיצוב המערבי בתחום הרכב על-ידי יצרניות סיניות, אינה חדשה. דגמים רבים שהוצגו בסין - לרוב לשיווק מקומי - מציעים עיצוב ששואב לכל הפחות "השראה רבה" מעיצובים קיימים. אלא שלמרות דמיון עז לעיתים רבות, תביעות מסוג זה - ויותר מכך זכייה בהן - נחשבת לנדירה במיוחד.

בהקשר זה כדאי להזכיר את המאבק העיקש של לנד רובר בג'ים ראת'קליף, איל ההון הבריטי שביקש להמשיך ולייצר את הדיפנדר המקורי. לנד רובר לא הסכימה לאפשר זאת, ולכן הקים המיליארדר לחיים את אינאוס גרנדיר, דגם שרבים רואים בו ממשיך טבעי - גם ויזואלית - לדיפנדר. לנד רובר אגב נכשלה בתביעתה כנגדו. מצד שני, הוא לא סיני.