גם אנחנו רוצים: טויוטה קורולה קרוס, גרסת הטנדר

רכב פנאי מודרני ומרווח, או טנדר עבודה קשוח. ובעצם, למה לבחור? אם אתם קוראים את זה בברזיל, לטויוטה יש שילוב מושלם בשבילכם בין טנדר לרכב פנאי. לגרים בישראל, אל תפתחו יותר מדי ציפיות

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החלום הרטוב של חובב הטנדרים הקטנים: טויוטה קורולה קרוס, רכב הפנאי המוכר לנו, כעת גם בגרסת טנדר אידיאלית לעבודה. אבל בברזיל, שם טנדרים קטנים כאלה - מבית פיאט, פולקסווגן ואחרות - הם (עדיין) קטגוריה פופולרית ותיקה. ולוותיקים שבין הקוראים נזכיר את הדגם הבולט בקטגוריה נדירה זו, סובארו טנדר משנות ה-80, להיט מכירות מקומי ובצדק. חבל רק שבהיעדר תקינה מתאימה לשיווק מחוץ לדרום אמריקה (אפילו לא בארה"ב או אירופה), הטנדר החדש לא יגיע לישראל.

הקורולה קרוס טנדר, או "קורולה דק" (Deck, סיפון) בקיצור, מציע תא נוסעים דומה לרכב הפנאי הנמכר אצלנו, רק שבמקום תא המטען מוצמד לו ארגז פתוח לשימושי עבודה - או טיולי טבע, מה שעושה לכם את זה.

היפנים לא מפרסמים בינתיים מפרט טכני כלשהו ומסתפקים בתמונות, מהן נראה כי הוא מצויד במתלה אחורי עצמאי במקום קורת מתח, רמז לכך שלפחות התמונות הראשונות הן של גרסת הנעה כפולה. גרסאות הנעה קדמית לטויוטה קורולה קרוס, שנמכרות גם בישראל, מצוידות בקורה זולה יותר לייצור, וסביר שטויוטה תציע בברזיל גם גרסה כזו, בדומה לטנדרים אחרים המוצעים במדינה.

לפי הערכות בתעשייה, אורכו צפוי לעמוד על כ-4.8 מטר - לעומת 4.46 ברכב הפנאי שנמכר אצלנו. הוא יוצע ככל הנראה עם אותם מנועים כמו הקורולה קרוס בברזיל, יחידת ה-1.8 ליטר היברידית עם 122 כ"ס או 2.0 ליטר היברידית עם 199 כ"ס. יש גם גרסת מתנול בנפח 2.0 ליטר עם 140 כ"ס. בישראל הקורולה קרוס נמכר עם מנוע 1.8 ליטר היברידי והספק מערכת כולל של 140 כ"ס.