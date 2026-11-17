קיה EV5 (מבחן דרכים) – הכירו את ספורטאז' של המחר

לרב המכר הוותיק של קיה יש עכשיו אח חשמלי, שיאלץ להתמודד מול מבול של מתחרים מסקרנים מסין. בדקנו האם הוא עומד במטלה

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לא קל למכור היום בישראל מכוניות חשמליות, ולא משנה מאיזה בית הן מגיעות. ובתוך הקלחת הזו, הסובלים במיוחד הם המותגים הוותיקים. כי בעוד הסיניות נהנות מיתרון מחיר, ולעיתים קרובות גם טכנולוגיה ומסוגלות לסחוף לקוחות שמאסו בשמרנות של מותגי העולם הישן (ראו מה קרה למכירות מאזדה, סוזוקי, סיאט וניסאן), המותגים הוותיקים מוצאים עצמם במאבק אינסופי. תשאלו את טויוטה, יונדאי, סוזוקי ורנו שמשווקות כאן עשרות שנים ומכרו - כולן ביחד - פחות חשמליות ממותג איון שהחל לפעול כאן לפני שנה בלבד.

אל המציאות המאתגרת הזו נכנס ה-EV5, דגם חשמלי שלישי באולם התצוגה של קיה, שינסה להציע אלטרנטיבה חשמלית לספורטאז' הפופולרי. וזה חתיכת אתגר.

סיכום: ה-EV5 עונה על מרבית הציפיות. עם תא נוסעים מרווח ושימושי, אבזור ראוי, נוחות נסיעה גבוהה והנדסת אנוש מצוינת, טובה ללא ספק מהמקובל בדגמים סיניים. חבל רק שאיכות החומרים בו נמוכה ביחס לאותם מתחרים, ויש להצטער על כך שהוא סוטה מהקו החדשני שאימצה היצרנית, בניגוד לדגמים חשמליים מוקדמים יותר של קיה.

מתחרים ישירים: סקודה אניאק, BYD סיל U, אקספנג G6

סקודה אניאק, BYD סיל U, אקספנג G6 מחיר רכב מבחן (בסיס): 220 אלף שקל (199 אלף שקל)

טוב: מרווח, נוחות, אבזור, הנדסת אנוש

מרווח, נוחות, אבזור, הנדסת אנוש בסדר: טווח, ביצועים, מחיר

טווח, ביצועים, מחיר טעון שיפור: איכות חומרים

איכות חומרים ציון: 8

ועכשיו לבעיה הכי גדולה, מתחרים סיניים עם ממדים וטווח נסיעה דומה. איון V או MG S6 למשל, שזולים ממנו ב-20-30 אלף שקל. או אקספנג G6, סמארט 5 וזיקר 7X היקרים ממנו אך רק במעט, ועולים עליו בכל תחום כמעט, לרבות תחושת יוקרה שאין בו כלל.

אז כן, הוא רכב טוב מאוד ובעלי ספורטאז' בנזין או היברידי לא יצטערו על טרייד אין מולו. רוכשים מהשורה שמחזיקים בארנק צנוע יותר, יבחרו כנראה בפתרון סיני זול ממנו.

איך נראה: העיצוב מקורי ונאה לטעמנו, עם שילוב בין אלמנטים "חשמליים" ומודרניים כמו הסבכה האטומה מלפנים, יחידות התאורה הצרות וחישוקי הגלגלים האווירודינמיים, לבין הופעה אגרסיבית של רכב פנאי הכוללת חזית אנכית, קשתות בתי גלגלים מושחרות ופסי גגון צנועים.

גם סביבת הנהג נאה עם גוונים בהירים ומסך רוחבי גדול, המאחד בתוכו שלוש תצוגות נפרדות: לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע ("12.3 כל אחד), עם מסך קטן ביניהם ("5.3) לשליטה במערכת המיזוג. חבל רק שהאחרון מוסתר על-ידי גלגל ההגה ולכן פחות נוח לשימוש.

תפעול המסך יוצא מהכלל, מהטובים בתעשייה. עם תפריטים ברורים, אייקונים גדולים, תרגום מצוין לעברית ובעיקר מתגים פיזיים למערכות חשובות שונות. תודה על זה, וגם על המתג להנעת הרכב, שכיום נדיר למצוא במכוניות חשמליות.

תנוחת הישיבה גבוהה והראות החוצה מצוינת הודות לשטחי חלונות גדולים. סביב הנהג פזורים תאי אחסון רבים ושימושיים, אך איכות החומרים נמוכה, עם שימוש נרחב בפלסטיק קשיח ומחוספס וריפוד דמוי עור שמזכיר סקאי פלסטיקי מהעבר הרחוק. לא לעניין.

הכניסה למושב האחורי נוחה מאוד בזכות זווית פתיחה רחבה של הדלת. בהשוואה לספורטאז', ה-EV5 ארוך ועם בסיס גלגלים גדול ב-7 ס"מ (461 ס"מ ו-275 ס"מ בהתאמה) ובהתאם, מרחב המחייה לנוסעים מאחור מצוין, גם לרגליים (הודות לרצפה שטוחה) וגם לראש. היושבים שם יוכלו גם לכוון את זווית משענת הגב וליהנות מפתחי מיזוג, שקעי טעינה בגב המושבים הקדמיים וגם משטח חלונות נדיב. לידיעת מסיעי ילדים ונוער מאחור.

לתא המטען נפח נדיב של 566 ליטר, כולל חלל קטן מתחת לרצפה לאחסון כבל טעינה או חפצים אחרים, אבל ללא גלגל חלופי. מלפנים ישנו תא אחסון נוסף בנפח של 44 ליטר.

מפרט האבזור בגרסה הבכירה שנבחנה כולל בין היתר מצלמות היקפיות (עם הקרנת השטח המת על לוח המחוונים בעת הפעלת איתות), כיוון חשמלי, חימום ואוורור למושבים הקדמיים, טעינה אלחוטית לסלולרי, חלון שמש, דלת תא מטען חשמלית ומפתח חכם עם אפשרות להסעת הרכב לחניה צפופה. עוד נציין מערכת לחניה אוטומטית (בניצב או במקביל) המאפשרת לבצע זאת גם מבלי שאתם יושבים מאחורי ההגה.

מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית עם זיהוי תנועה חוצה מלפנים ומאחור, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית כולל על פתיחת דלת. המערכות תפקדו היטב.

איך נוסע: מנוע חשמלי קדמי מפיק 217 כ"ס שאינם מרשימים לרכב בגודל זה, ובהתאם הזינוק מעמידה ל-100 קמ"ש אורך 8.4 שניות, איטי מהמקובל בחשמליות ובחצי שנייה איטי אפילו מספורטאז' היברידי. עם זאת, אספקת הכוח חלקה ונעימה.

מערכת הבלימה הרגנרטיבית היא המוכרת של קיה, עם אפשרות שליטה (באמצעות מנופים מאחורי ההגה) ידנית בין כמה רמות עוצמה, מאפס התנגדות עד כזו המאפשרת נהיגה בדוושה אחת, וגם מצב אוטומטי הנעזר בנתוני הרדאר כדי להתאים את העוצמה לקרבה לרכב שמלפנים.

סוללת 81.4 קוט"ש מבטיחה טווח נסיעה תיאורטי נדיב של 520 ק"מ (ברכב המבחן), אבל אנחנו מדדנו 450 ק"מ, עם צריכת חשמל נמוכה יחסית של 16.9 קוט"ש ל-100 ק"מ. למרות שהוא מבוסס על הפלטפורמה הייעודית של הקוריאנים (E-GMP), מערכת החשמל שלו אינה 800V מתקדמת אלא 400V שכיחה יותר, ולכן מהירות הטעינה המרבית עומדת על 150 קילוואט והבטחה למילוי מ-10% ל-80% בתוך 30 דקות, נתון אותו הצלחנו לאמת בעמדת הטעינה.

בדומה למרבית דגמי קיה, גם ל-EV5 כיול מתלים מוקפד שאחראי לנוחות נסיעה טובה, הן בתוואי עירוני ובמהירות נמוכה והן במהירות גבוהה יותר, אבל רעשי דרך חודרים לתא הנוסעים במהירות שיוט.

היכולת הדינמית סבירה, עם אחיזת כביש טובה ותחושה בטוחה, אבל לא מעבר לכך. והוא בוודאי לא מצטיין מבחינה זו כמו ה-EV6 המעולה, עם זוויות גלגול מעט בולטות מהרצוי. גם כושר התמרון בעיר לא מצטיין בשל קוטר סיבוב גדול יחסית (11.7 מטר).

מנוע: חשמלי

חשמלי קיבולת סוללה: 81.4 קוט"ש

81.4 קוט"ש הספק / מומנט: 217 כ"ס / 30 קג"מ

217 כ"ס / 30 קג"מ הנעה: קדמית

קדמית אורך: 461 ס"מ

461 ס"מ רוחב: 187.5 ס"מ

187.5 ס"מ גובה: 168 ס"מ

168 ס"מ בסיס גלגלים: 275 ס"מ

275 ס"מ משקל: 2,094 ק"ג

2,094 ק"ג נפח תא מטען אחורי / קדמי: 566 / 44 ליטר

566 / 44 ליטר 100-0 קמ"ש: 8.4 שניות

8.4 שניות מהירות מרבית: 165 קמ"ש

165 קמ"ש כריות אוויר: 7

7 דירוג בטיחות (Euro NCAP): 5 כוכבים

5 כוכבים מחיר רכב מבחן (בסיס): 220 אלף שקל (199 אלף שקל)