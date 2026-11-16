חוזרות לצמוח: לחשמליות יש קאמבק, לאיראן יש בזה חלק

זינוק מחירי הבנזין, סובסידיות ואפילו התאוששות (מסוימת) בסין, הובילו את מכירות המכוניות החשמליות לצמיחה אחרי חודשים של ירידה. ומה קורה אצלנו?

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אחרי חודשים של ירידות ונהירה להיברידיות והיברידיות-נטענות, מכירות מכוניות עם הנעה חשמלית מלאה חזרו לצמוח - כך עולה מנתונים שמפרסמת סוכנות הידיעות רויטרס. מהנתונים עולה כי מתחילת השנה מכירות החשמליות עלו ב-5% בהשוואה לעשרת החודשים הראשונים של 2025, ל-17.5 מיליון יחידות, זאת לאחר שבאוקטובר המכירות זינקו ב-8% ל-2.09 מיליון יחידות.

לפי הנתונים, מכירות החשמליות בסין עדיין בירידה, אך הקצב התמתן מקריסה של יותר מ-20%, ל-12% בלבד. מנגד, באירופה הנהירה לחשמליות רק גוברת: זינוק של 36%, תודות לסובסידיות ממשלתיות, תקנות זיהום מחמירות יותר, מגוון דגמים עולה וחשוב מכל אלה - מחיר הבנזין שזינק כתוצאה ממלחמת ארה"ב וישראל באיראן.

מלחמה זו הזניקה את מחירי הנפט בכל העולם, ופגעה במיוחד במחירי הבנזין ודיזל באסיה, אירופה וארה"ב. זינוק שהוביל, בין היתר, לתוצאות הבחירות הדרמטיות בארה"ב, שם מפלגת האופוזיציה, המפלגה הדמוקרטית, זכתה לאחד מהישגי בחירות האמצע הגדולים ביותר של העשורים האחרונים, לפחות משנות ה-90.

בצפון אמריקה, כולל קנדה, ארה"ב ומקסיקו, מכירות החשמליות זינקו ב-24%, אם כי בעקבות ביטול הסובסידיות בארה"ב כחלק ממדיניות טראמפ לחזרה לבנזין, המכירות עדיין חלשות מבשנה שעברה. מלבד צפון אמריקה, אירופה וסין, מכירות החשמליות כמעט הכפילו את עצמן, עם צמיחה של 85% באוקטובר בהשוואה לחודש המקביל אשתקד.

"הירידה המקומית המשמעותית של השוק הסיני הובילה את היצרניות המקומיות לדחוף תוצרת לייצוא ותרמה באופן משמעותי (לצמיחה; ר.צ) ביתר העולם", כך הגיב לנתונים צ'ארלס לסטר, מנהל הנתונים של בנצ'מרק מינרל אינטליג'נס, חברת המחקר שפרסמה את נתוני המכירות.

בכך הוא מתייחס לעובדה שבעוד השוק הסיני מתכווץ, ולא רק בחשמליות, היצרניות המקומיות מנצלות את הירידה כדי להציף שווקים ברחבי העולם במכוניות סיניות זולות. עובדה זו מחזקת, בין היתר, את השתלטות הסינים על שוק הרכב הישראלי - בו כבר כמחצית מכלל המכוניות החדשות הנמכרות השנה יוצרו על-ידי יצרנית סינית.

אצלנו, בדומה למגמה שהחלה בשנה שעברה, מרבית המכירות הן של היברידיות נטענות משקע והיברידיות, כאשר היקף המכירות של חשמליות מלאות נחלש מהשיא שנרשם מוקדם יותר במהלך העשור הנוכחי.