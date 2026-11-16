קאוואסאקי לשטח, קימקו לעיר ועוד מותגי אבזור

קימקו מתחילה לשווק בישראל קטנוע חדש עם פוזת אדוונצ'ר, דלק מוטורס מרחיבה את היצע האבזור עם שלושה מותגים וגם קאוואסאקי עסוקה

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חדשות הקטנוע: יבואנית מותג הקטנועים קימקו השיקה דגם חדש בשם X-TERA 350. ואם אתם רוצים לדעת איך היצרנית מכנה אותו, אז בבקשה: קטנוע קרוס-אובר אורבני עם קריצות לעולמות האדוונצ'ר. הוא מבוסס בכל מקרה על מנוע סינגל בנפח 321 סמ"ק שמוכר לנו מהדאון טאון GT 350 של הטאיוואנים. ההספק המרבי עומד על 28 כ"ס והמומנט המרבי על כ-3 קג"מ. גובה המושב 805 מ"מ, המשקל הרטוב עומד על 195 ק"ג והמנוע מחובר לתמסורת אוטומטית רציפה מסוג CVT באמצעות וריאטור, עם טווח מוצהר של 350 ק"מ בזכות מכל דלק בנפח 14 ליטר.

ה-X-TERA 350 עוצב בהשראת דגם ה-Xciting של היצרן, אבל מציג טוויסט לכיוון רכיבת השטח עם מגיני ידיים, כידון חשוף ורחב בדומה לאופנוע נייקד, מזלג הפוך בקוטר 35 מ"מ עם טלסקופים מוזהבים ומהלך של 120 מ"מ. מאחור יש שני בולמים הידראוליים עם כיוון עומס קפיץ. הגלגל הקדמי בקוטר "15 (120/70), האחורי "14 (140/70), והם מגיעים כסטנדרט עם גומי דו-שימושי להשלמת המראה ההרפתקני. החזית אגרסיבית ומאופיינת בחתימת תאורת LED ובאיתותים משולבים במעטפת הקדמית של הכלי, בעוד חלקו האחורי מציג יחידת תאורה רחבה ובולטת בצורת X.

בין אבזור הנוחות והבטיחות הנעה ללא מפתח, מצלמות דרך קדמית ואחורית, מסך TFT בגודל "7, ידיות כידון מחוממות, משקף רוח חשמלי ומתכוונן, שתי יציאות USB A ו-C כולל מחוון טעינה, תא אחסון מואר בנפח 32 ליטר (קסדה מלאה), ABS ובקרת אחיזה ניתנת לניתוק. המחיר: 37 אלף שקל.

השלמת ציוד: דלק מוטורס (יבואנית זונטס וב.מ.וו) הודיעה על צירופם של שלושה מותגים לפעילות האביזרים וציוד הרכיבה של חטיבת הדו-גלגלי שלה: מותג הלבוש והמיגון הפולני SHIMA ומותגי הקסדות ROOF הצרפתי ו-CGM האיטלקי. השלושה מצטרפים לציוד ולאביזרים של BMW Motorrad המשווקים בחברה.

SHIMA הוא המותג הצעיר מבין השלושה, הוקם בפולין ב-2009 והחל את דרכו דווקא בכפפות רכיבה לנשים, עם דגש על התאמה למבנה כף היד. בהמשך התרחב הליין למעילים, מכנסיים, נעליים וחליפות רכיבה, וכיום הוא מציע ציוד לשימוש יומיומי, לטיולים ולרכיבה ספורטיבית. מבחינת היבואנית הוא חלופה אטרקטיבית מבחינת מחיר למותגים הוותיקים.

ל־ROOF היסטוריה ארוכה יותר. החברה הצרפתית נוסדה ב-1993 בידי קלוד מורן, והתפרסמה בעיקר בזכות דגם ה-Boxxer שהוצג ב-1995: קסדה בעלת מגן סנטר המסתובב לאחור ב-180 מעלות, שהפכה למזוהה ביותר עם המותג, ואפילו הופיעה במספר מדיות שונות וקליפים לשירים של זמרים מפורסמים. העיצוב החריג הוא חלק מרכזי בזהותה, לצד פתרונות מכניים שנועדו לשלב בין שימוש בקסדה סגורה לפתוחה.

CGM פונה בעיקר לפלח המחירים הנגיש. החברה הוקמה ב-2004 במחוז קמפניה שבאיטליה ומציעה קסדות פתוחות, מלאות ונפתחות. אף שמדובר במותג איטלקי, החברה מציינת כי הייצור מתבצע במזרח הרחוק בפיקוח הצוות הטכני שלה.

לצד הרחבת ההיצע, דלק מוטורס מתכננת להוסיף שתי חנויות לשלוש הקיימות בתל אביב, בראשון לציון ובחיפה, ולהקים אתר ייעודי לציוד ולאביזרים. החברה מסרה כי בהמשך יצטרפו מותגים ומוצרים נוספים.

ירוק ודו-שימושי: קאוואסאקי הציגה את דגמי KLX230 ו-KLX230SM לשנת 2027, עם בסיס מכני משותף ושני כיווני שימוש: ה-KLX230 משלב רכיבת כביש ושבילים, ואילו גרסת ה-SM מקבלת גלגלי "17, צמיגי כביש ומתלים המותאמים לאספלט. שניהם שומרים על המבנה הפשוט של המשפחה ועל עיצוב בהשראת אופנועי המוטוקרוס מסדרת KX. נזכיר כי אף שהודעת ההשקה האירופית מציגה את ה-SM כתוספת להיצע של 2027, גרסת הסופרמוטו אינה חדשה לחלוטין. קאוואסאקי הציעה KLX230SM בשוק האמריקאי כבר ב-2023. הרעיון נשאר דומה מאוד, עם שימוש בבסיס של אופנוע דו-שימושי קטן ליצירת כלי כביש קל לתמרון, ועם תנוחת רכיבה זקופה ומכלולים מותאמים.

בשני הדגמים מותקן מנוע סינגל מקורר אוויר בנפח 233 סמ״ק, עם גל זיזים עילי יחיד, שני שסתומים, הזרקת דלק והתנעה חשמלית. ההספק המוצהר הוא כ-18 כ״ס והמומנט המרבי עומד על 1.9 קג״מ. המנוע משודך לתיבת שישה הילוכים ולהנעה סופית בשרשרת. קוואסאקי מציינת כי גל איזון שנוסף בעדכון האחרון נועד להפחית רעידות, וכי אופי המנוע מכוון לתגובה טובה בסל״ד נמוך ובינוני.

ה-KLX230 שומר על שילוב גלגלים המקובל באופנועי שטח: "21 מלפנים ו־"18 מאחור. מהלך המתלה הקדמי הוא 220 מ״מ והאחורי 223 מ״מ, עם מרווח גחון של 255 מ״מ. גובה המושב עומד על 880 מ״מ ובסיס הגלגלים על 1,370 מ״מ. ב-KLX230SM מותקן מזלג הפוך בקוטר 37 מ״מ, לצד קפיצים נוקשים יותר ומהלכי מתלים קצרים יותר: 188 מ״מ מלפנים ו-195 מ״מ מאחור. גלגלי ה-"17 וההתאמות למתלים מלווים במושב בגובה 860 מ״מ, מרווח גחון של 230 מ״מ ובסיס גלגלים של 1,365 מ״מ. המשקל המוצהר הוא 141 ק״ג.

בשני הדגמים מותקן מאחור מתלה Uni-Trak עם בולם יחיד, ומכל הדלק מכיל 7.5 ליטר. גרסת הסופרמוטו מקבלת גם יחס העברה סופי ארוך יותר, רפידות גומי לרגליות וגימור שחור לשלדה, לזרוע האחורית, לכידון ולחישוקים. אלו הבדלים שמחדדים את חלוקת התפקידים. יותר מרווח ומהלך מתלים בדו-שימושי, ומכלולים המכוונים לכביש ב-SM.