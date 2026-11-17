אמנם קטנה, אבל מחזיקה בתואר ההיברידית-נטענת הזולה בישראל

הענקית הסינית BYD הנחיתה את הדולפין G, סופר-מיני ראשונה בשוק המקומי עם הנעה היברידית-נטענת. כל מה שצריך לדעת עליה בפנים

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בקצרה:

הדולפין G תהיה סופר-מיני היברידית-נטענת

בשתי גרסאות, עם טווח של 40 או 105 ק"מ חשמליים

המחיר מתחיל ב-130 אלף שקל

ראשונה מסוגה: BYD מתחילה לשווק בישראל את דולפין G, סופר-מיני היברידית-נטענת. מדובר בשילוב נדיר בתעשיית הרכב בין מידות צנועות במיוחד למערכת הנעה שמבוססת על מנוע בנזין, מנוע חשמלי וסוללה שנטענת מרשת החשמל. תג המחיר מתחיל ב-130 אלף שקל ובכך היא מחזיקה גם בתואר ההיברידית-נטענת הזולה בישראל, אם כי יש להזכיר כי חלק הארי של דגמים עם מערכת הנעה דומה גדולים ממנה משמעותית.

בהשוואה לדולפין החשמלית ששיווקה הופסק בינתיים, ה-G קצרה ב-13 ס"מ (416 ס"מ) עם בסיס גלגלים קצר ב-9 ס"מ (261 ס"מ). במפתיע תא המטען גדול ב-80 ליטר (425 ליטר).

חשמל ובנזין: מערכת ההנעה משלבת מנוע חשמלי (163 כ"ס) המחובר ישירות לגלגלים הקדמיים ומנוע בנזין (4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר עם 95 כ"ס) המשמש כגנרטור לטעינת הסוללה, ומתחבר להנעה במהירות גבוהה או בתאוצה חזקה.

יש אפשרות בחירה בין שני מארזי סוללה. האחד עם 7.4 קוט"ש וטווח חשמלי תיאורטי של 40 ק"מ בלבד, האחר עם 18.3 קוט"ש וטווח חשמלי מוצהר של 105 ק"מ. בהתאם לגודל הסוללה, ההספק המשולב עומד על 176 כ"ס לקטנה, 212 כ"ס לגדולה יותר, עם זינוק זהה מעמידה ל-100 קמ"ש (8.3 שניות) בגלל פערי המשקל.

מה עוד צריך לדעת: אבזור גרסת הבסיס המיועדת בעיקר לציי רכב צנוע יחסית, וכולל לוח מחוונים דיגיטלי ("8.8) ומסך מגע ("10.1) עם מצלמת נסיעה לאחור ומפתח חכם. הגרסה עם הסוללה הגדולה (ב-135 אלף שקל) מוסיפה מסך מגע גדול יותר ("12.8), חימום למושבים הקדמיים, משטח טעינה אלחוטי, פתחי מיזוג וצמד שקעי טעינה ליושבים מאחור ואפשרות לעשות שימוש בסוללה להפעלת מכשירים חיצוניים (V2L).

הגרסה הבכירה ביותר (ב-140 אלף שקל) כוללת גם מצלמות היקפיות, תצוגת נתונים עילית, ריפוד משולב דמוי-עור, כיוון חשמלי למושב הנהג, חלון שמש וחישוקים גדולים יותר ("18 לעומת "16). מערך הבטיחות בכל הגרסאות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית, כולל על פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: לצד יתרונות מערכת ההנעה המשולבת של הדולפין G, כדאי לזכור כי לחלק ניכר מרוכשי מכוניות סופר-מיני אין אפשרות להתקין עמדת טעינה בבית, המחויבת על מנת לממש את יתרונות מערכת ההנעה הזו. בנוסף, היא אמנם ההיברידית-נטענת הזולה ביותר בשוק, אבל בגרסת הבסיס היא יקרה מ-MG3 עם הנעה היברידית רגילה, בגרסה הבכירה היא עולה כמו טויוטה יאריס המשובחת והסופר-פופולרית. כך שמוקדם לדעת עד כמה היא צפויה להצליח אצלנו.