גם היא לא מצליחה לברוח מהמציאות: מרצדס מצמצמת ועשויה לסגור מפעלים

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האם מרצדס בדרך לסגירת מפעלים וגל פיטורים? זמן קצר אחרי תוכניות ההתייעלות בפורשה, פולקסווגן וסטלנטיס (פיג'ו-פיאט), ב.מ.וו ומי לא, גם מרצדס - יצרנית הרכב הוותיקה בעולם שחוגגת השנה 140 - מעדכנת על צורך בנקיטת אמצעים דרסטיים כדי להתייעל.

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי נוכח הירידה במכירות בסין וברווחי החברה, בכירי היצרנית מקיימים בימים אלה מגעים עם ראשי ועדי העובדים בניסיון להגיע להסכמות על צמצום כוח אדם וסגירת מפעלים, צעד שנחשב בלתי מתקבל על הדעת עבור מי שיחד עם ב.מ.וו מובילה את שוק רכבי היוקרה העולמי מזה עשורים רבים, ונהנתה לאורך שנים ארוכות מרווחיות גבוהה במיוחד.

לפי הפרטים, ביצרנית שוקלים כעת מהלכים חריגים של סגירת מפעלים בגרמניה, הקפאת השקעה במפעלים קיימים ואף פיטורים נרחבים. מנהלת כוח האדם במרצדס, בריטה סיגר, אמרה לסוכנות הידיעות רויטרס כי "אנחנו רוצים להימנע מסגירת מפעלים בכל מחיר. למרבה הצער, עם זאת, אנחנו חייבים כעת לבחון את האפשרות הזו בפירוט".

הדברים מגיעים על רקע מגעים בין ההנהלה לוועדי העובדים, במסגרתם היצרנית מנסה למצוא דרכים להוזיל את עלויות הייצור. בחודש ספטמבר האחרון הזהיר מנהל הייצור של מרצדס, מייקל שייבה, מפני סגירת שני מפעלים בגרמניה אם העובדים בהם לא יסכימו למהלכי התייעלות, בהם הפחתת הטבות או שכר.

כעת, ביצרנית מוסיפים לכך החלטה להפחית את ההשקעה במפעל הדגל של מרצדס בזינדלפינגן, במחוז באדן-וירטמברג סמוך לשטוטגרט. גם מפעלי ברמן ורשטאט, כמו-גם פסי ייצור קטנים יותר, נמצאים בבחינה להשקעה נוספת.

בדו"ח שפרסמה לאחרונה, מרצדס הורידה את תחזית הרווח שלה ל-3-2 אחוזים בלבד, רחוק מאוד מהיעד של יותר מ-10 אחוזים שהוצב על-ידי מנכ"ל היצרנית, אולה קאלניוס.

במסגרת המגעים עם ועדי העובדים, הנהלת היצרנית מעוניינת להגדיל את מספר השעות השבועיות שעובדים פועלי הייצור, כיום 35 בשבוע, זאת ללא תוספת לשכר הבסיס. לטענתם, שכר העובדים בגרמניה גבוה מדי ופוגע בתחרותיות של היצרנית בהשוואה לסין, שיצרניות הרכב הצעירות בה נהנות בשנתיים האחרונות מהצלחה אדירה - ותופסות נתח שוק הולך וצומח במהירות אפילו באירופה.

עד כה, תוכניות הנהלת מרצדס נתקלו בהתנגדות חריפה מוועדי העובדים, שהודיעו כי לא יסכימו לסגירת מפעלים בגרמניה. "אנחנו דוחים בתוקף תוכניות לסגירת מפעלים ויודעים איך להגן על עצמנו", כך הצהיר ארגון לומלי, מנהל ועד העובדים הכללי וסגן יו"ר הוועד המפקח. הוא גם ביקר את הנהלת היצרנית על איומים להעביר ייצור מגרמניה להונגריה, במקום להשקיע בחידוש המפעלים בבית.

איומי הנהלת מרצדס לתוכנית התייעלות מקיפה, מגיעים זמן קצר לאחר שפולקסווגן אישרה תוכנית פיטורים ענקית, שבסופה יעזבו את יצרנית הרכב הגדולה באירופה 100,000 עובדים וארבעה מפעלים בגרמניה ייסגרו. פורשה הודיעה מוקדם יותר השנה על פיטורי אלפי עובדים, אך ללא סגירת מפעלים, ואילו בשבוע שעבר שפלר, מספקיות המשנה לייצור רכב הגדולות בעולם, הודיעו על פיטורי קרוב ל-3,500 עובדים וסגירת חמישה מפעלים באירופה, מהם ארבעה בגרמניה, בעקבות צניחה בביקוש לרכיבים לייצור מכוניות בנזין ודיזל.