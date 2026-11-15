הטרנד הסיני הגיע: באיק משיקה רכב פנאי במראה קשוח

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בקצרה:

באיק מתחילה את פעילותה בישראל

עם שני רכבי פנאי מונעי בנזין ואחד היברידי

המחירים: בין 130 ל-170 אלף שקלים

עוד סינית הגיעה: אחרי ניסיון ראשוני במספרים קטנים באמצעות רשת הקמעונאות של רמי לוי, באיק הסינית מתחילה באופן רשמי את השיווק בישראל. היבואנית היא דלהום מוטורס, שמשווקת גם את המסחריות של פוטון ובקרוב תשיק גם את מותגי רוקס וארקפוקס.

באיק (ר"ת Beijing Automotive Industry Corporation) הוא אחד המותגים הוותיקים בסין, שנוסד כבר באמצע המאה הקודמת ונמצא בבעלות ממשלתית מלאה. באולם התצוגה המקומי יוצעו בשלב הראשון שלושה רכבי פנאי, כאשר המשפחתית החשמלית EU5 שנמכרה בתקינה מוגבלת וללא מערכות בטיחות אקטיביות, תוסר מההיצע לאחר שיימכרו 100 היחידות האחרונות שנותרו במלאי.

מצטרפת לטרנד: הדגם המסקרן ביותר של באיק הוא ה-B30, רכב פנאי במראה קשוח ובמחיר של 170 אלף שקל, שיהיה הראשון מתוך גל של רכבים סיניים בסגנון דומה שינחתו בישראל. בשבועות הקרובים יצטרפו אליו דגמי iCAUR של צ'רי ובאו 05 מבית דנזה (של BYD), ובהמשך צפויים להגיע ארצה גם דגמים נוספים שיצטרפו למגמה העיצובית.

הממדים גדולים במעט מאלו של MG HS ו-KGM טורס, עם אורך של 473 ס"מ, בעוד ל-B30 בסיס גלגלים ארוך משמעותית - 282 ס"מ. נפח תא המטען עומד על 450 ליטר, ללא גלגל חלופי.

מערכת ההנעה משלבת שני מנועים חשמליים – קדמי עם 177 כ"ס ואחורי עם 75 כ"ס, מה שמייצר הנעה כפולה בעוד מנוע מנוע בנזין בנפח 1.5 ליטר עם 156 כ"ס משמש גנרטור או מתחבר ישירות לגלגלים הקדמיים במהירויות גבוהות. היצרנית הסינית מצהירה על הספק כולל של 409 כ"ס, ועל תאוצה ל-100 קמ"ש שאורכת 6.9 שניות.

מפרט האבזור כולל לוח מחוונים דיגיטלי ("10.25), מסך מגע ("14.6) עם מצלמות היקפיות, ריפודי עור עם כיוון חשמלי, אוורור וחימום לקדמיים, טעינה אלחוטית לסלולארי, חלון שמש ודלת תא מטען חשמלית. מפרט הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית ופתיחת דלת.

בנזין בלבד: לצידו של ה-B30 תשווק באיק עוד שני רכבי פנאי נוספים במראה שגרתי יותר. ל-X55 שיעלה 140 אלף שקל אורך של 462 ס"מ ובסיס גלגלים של 273.5 ס"מ (בדומה לגרסה הארוכה של יונדאי טוסון), וה-X7 שיעלה 150 אלף שקל באורך של 474.5 ס"מ ועם בסיס גלגלים של 280 ס"מ, נתונים קרובים לאלו של BYD סיליון 5 וג'ילי סטאריי.

לשניהם מערכת הנעה זהה, עם מנוע בנזין מוגדש, 4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר, בהספק של 154 כ"ס. תיבת ההילוכים היא כפולת מצמדים עם 7 יחסי העברה, ההנעה קדמית בלבד והתאוצה ל-100 קמ"ש אורכת 8.2 שניות ב-X55 או 9.9 שניות ב-X7.

מפרט האבזור ב-X55 כולל לוח מחוונים דיגיטלי ("10.25), מסך מגע ("15.6) עם מצלמות היקפיות, טעינה אלחוטית לסלולארי, מושבים בריפוד דמוי עור עם כיוון חשמלי, חימום ואוורור לקדמיים, דלת תא מטען חשמלית וחלון שמש. ב-X7 יש מסך מגע קטן יותר ("12.3) אך עם מסך נוסף מתחתיו לשליטה במערכת המיזוג, ריפודי עור עם עיסוי והדום חשמלי נשלף לנוסע מלפנים.

מפרט הבטיחות זהה בשניהם וכולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת (ב-X7 גם על פתיחת דלת).

מה אנחנו חושבים: מותגים סיניים נוספים הם הדבר האחרון שהשוק הישראלי היה צריך, אבל כאן יש בכל זאת כמה בשורות מעניינות. ראשית בכניסה של יבואן חדש לתחום הרכב הפרטי, מה שיכול להגביר את התחרות; שנית במחירים הנמוכים באופן יחסי; ושלישית בסגמנט החדש והמסקרן, של רכבי פנאי סיניים במראה שטח.

וכאן צריך להמתין למבחן הדרכים כדי לקבוע לאן מועדות פניו של ה-B30 המעוצב. אם מדובר בפוזה בלבד, יהיה לו קשה להתמודד מול הלהיטים של ג'אקו, BYD והאחרים. אבל אם יש כאן גם יכולת שטח, אפילו כמו של דגמי דאצ'יה וסובארו, הרי שפוטנציאל ההצלחה שלו יהיה גדול בהרבה.