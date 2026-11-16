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לנד רובר מפסידה, אבל פחות. הפעם רק 600 מיליון דולר, בגלל השוק הסיני

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יגואר לנד רובר (JLR), או למעשה לנד רובר בלבד כל עוד לא החלו מכירות יגואר טייפ 01, פרסמה את הדו"ח הכספי לרבעון החולף. היצרנית הבריטית שבבעלות טאטא ההודית רשמה הפסד בגובה 597 מיליון דולר בשלושה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, בעיקר בעקבות קריסה של המכירות בסין: אלו קרסו ב-46% ברבעון, בעקבות ירידה כללית בשוק הגדול בעולם. ירידה המוסברת בין היתר בנהירת לקוחות מקומיים ממותגי הרכב ותיקים מהמערב לתוצרת סינית זולה משמעותית ובלא מעט מקרים, מתקדמת יותר.

"המצב ממש לא קל שם בחוץ כרגע", כך סיכם בקצרה ריצ'ארד מולינו, מנהל הכספים של JLR, את המצב העגום. התוצאות החדשות כוללות חיוב חד-פעמי בגובה כ-701 מיליון דולר, שנובע בין היתר מתוכנית התייעלות הכוללת פרישה מרצון של 4,000 עובדים. לפי מולינו, עד סוף נובמבר צפויים לעזוב את היצרנית 3,000 עובדים, כמענה לירידה בביקוש בסין ושווקים אחרים בעולם.

"חוזק המותגים שלנו הגן על המכירות שלנו יותר זמן מיצרניות אחרות. אבל היקף השינויים פירושו שאנחנו לא חסינים יותר", כך הסביר בשיחה עם אנליסטים. הירידה ברבעון בסין הייתה גבוהה מהמצופה, והובילה את JLR להוריד את תחזית הרווח לשנת הכספים המלאה, מ-4% לבין 2% ל-3%.

למרות התמונה העגומה, הפסד JLR מבטא דווקא שיפור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. אז, בעקבות מתקפת סייבר שהשביתה את הייצור לשבועות ארוכים, JLR רשמה הפסד של כ-740 מיליון דולר.

ביצרנית רשמו השנה גם צמיחה במכירות בשיעור של 25%, מה שסייע להגדלת ההכנסות ב-20% ליותר משבעה מיליארד דולר. מכירות בעיקר של דגמי סדרת דיסקברי בה מתח הרווחים נמוך בהשוואה לריינג' רובר למשל, אך גם לדיפנדר.

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