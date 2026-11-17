לא פסח גם עליו: לנד רובר מחשמלת את הדיפנדר

השם המזוהה ביותר עם עולם השטח של לנד רובר יקבל טיפול חשמלי מלא משנה הבאה: גרסה ללא זיהום בזמן הנסיעה, גם במעלה החביב עליכם. אלו הפרטים

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מרכב שטח קשוח וספרטני עם מנוע מיושן, לדגם מפואר ומאובזר עם מנוע חשמלי - המהפך הושלם. אחרי שהצליחה להעביר את הדיפנדר מרכב חקלאים ושטח הארד-קור לזמנים המודרניים, לנד רובר מתפנה להשלמת המהפך: הפיכת הדיפנדר לחשמלי ללא פליטת מזהמים כלל. על הכוונת: מרצדס G קלאס בגרסה החשמלית.

זה יקרה משנה הבאה, כאשר חטיבת השטח של טאטא ההודית תשיק לראשונה דיפנדר חשמלי. הוא יצטרף לריינג' רובר ולריינג' רובר ספורט החשמליים שהושקו השנה, ולדגם ה-GT הספורטיבי, שיסגור את היצע כלי הרכב החשמליים של לנד רובר מהכיוון השני: ה-GT יהיה רכב פנאי ספורטיבי מוכוון כביש עם מרכב דמוי קופה.

לנד רובר לא מספקת בינתיים פרטים מלאים על הדיפנדר החשמלי, שדבר הגעתו לאולמות התצוגה אושר על-ידי מנכ"ל JLR (יגואר לנד רובר), פי.בי. באלאג'י. הרכב החדש ישווק במקביל לדיפנדר המוכר, שמוצע כיום בגרסאות דיזל, בנזין והיברידי-נטען והוא צפוי להיות מתומחר בדומה לדיפנדר 110, כך לפי האוטומוטיב ניוז.

הדיפנדר החשמלי צפוי להיות מעט קטן מהדיפנדר חמש דלתות המשווק כיום, ויתבסס על פלטפורמה נפרדת - ה-EMA (פלטפורמה חשמלית מודולרית) שלנד רובר מייעדת גם לריינג' רובר GT. הוא ייוצר בהיילווד, בריטניה, על פס הייצור שמשמש כיום את הריינג' רובר אווק.

דגם זה ירד מייצור כדי לפנות מקום לדיפנדר EV, זאת משום שהוא אינו רווחי דיו לשיווק עבור היצרנית. גם הדיסקברי ספורט, תאומו הפחות מהודר, יעזוב את פס הייצור מאותה סיבה.

לצד הנעה חשמלית מלאה, ריינג' רובר GT והדיפנדר החשמלי צפויים להימכר גם בגרסאות היברידיות. אלו מיועדות בעיקר - אך לא רק - לשוק האמריקני, בו הביקוש להנעה חשמלית מלאה עדיין חלש מאוד. גרסאות היברידיות צפויות להגיע לשוק כשנה אחרי החשמליות, כלומר במהלך 2028.