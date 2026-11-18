ביצועים על הגובה: פולקסווגן מכינה T-רוק R

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בקצרה:

פולקסווגן תציג בקרוב גרסת ביצועים ל-T-רוק

עם יותר מ-300 כ"ס ממנוע בנזין והנעה כפולה

שיווק מקומי? "נמצא בבדיקה"

במדי קרב: פולקסווגן פרסמה תמונות ראשונות ל-T-רוק R, גרסת ביצועים לרכב הפנאי הקומפקטי, שצפויה לעלות לכביש במהלך השנה הבאה. לדברי היבואנית, שיווק מקומי נמצא בבדיקה, אבל לאור ההצלחה המפתיעה לה זכתה הגולף R כאן, בעיקר הודות לתג-מחיר סופר אטרקטיבי, ייתכן שגם כאן הכיוון חיובי.

התמונות שפורסמו הן של אב טיפוס עם מדבקות הסוואה, עם פגושים אגרסיביים יותר, פתחי אוורור גדולים מלפנים ורביעיית מפלטים מאחור. ברכב המבחן מככבים גם חישוקי "20 שחורים עם צמיגי הנקוק ונטוס EVO דביקים.

תמונות של תא הנוסעים טרם פורסמו, אבל הוא צפוי לכלול מושבי ספורט תומכים מלפנים, מנופים גדולים יותר לשליטה ידנית בהילוכים מאחורי ההגה ואפשרות לתצוגת נתוני אקשן על לוח המחוונים הדיגיטלי ומסך המגע.

בנזין טהור: מערכת ההנעה תהיה זהה לגולף R, עם מנוע בנזין מוגדש של פולקסווגן (EA888) בעל 4 צילינדרים, בנפח 2.0 ליטר ועם 333 כ"ס שעוברים לכל הגלגלים דרך תיבת 7 הילוכים כפולת מצמד. על ההנעה הכפולה אחראית גם כאן מגנה, עם דיפרנציאל אחורי אקטיבי וחלוקת כוח משתנה בין הגלגלים האחוריים עם העברת עד 100% מהכוח לכל אחד מהם. מערכת מתקדמת יותר שאמורה לצמצם את תת ההיגוי ממנו סבל ה-T-רוק R היוצא שצויד במערכת של האלדקס.

הוא גם צפוי לקבל מצבי נהיגה דומים לגולף R, לרבות "ספיישל" (מותאם להקפת הנורבורגרינג) ו"דריפט" (מתאים את מערכת ההנעה להחלקות כוח מלאכותיות). בולמי זעזועים אדפטיביים יהיו ציוד תקני, וכאופציה פולקסווגן תציע מערכת פליטה של אקרפוביץ' מטיטניום, עם משקל נמוך ב-7 ק"ג וצליל משופר.

מה אנחנו חושבים: הצגת ה-T-רוק R היא בשורה משמחת במיוחד עבור חובבי הגה, שכן היא מראה כי בשונה ממרבית מתחרותיה כמו רנו, סטלנטיס ויונדאי, פולקסווגן ממשיכה להאמין בבנזין לדגמי ביצועים ולא מסתמכת על החשמל באופן בלעדי. וכפי שחווינו בגולף R, מערכת ההנעה המתקדמת שתוצע בו עשויה לשפר משמעותית את היכולת הדינמית בהשוואה לקודמו.

כשיוצג רשמית הוא ימצא עצמו בסביבה עם מיעוט מתחרים, בעיקר מבית בדמות קופרה פורמנטור VZ לצד מיני קאנטרימן JCW של המתחרים מב.מ.וו. ונקודה מקומית חשובה. אם תצליח היבואנית להנחית אותו בתמחור אגרסיבי בדומה לגולף R, הוא צפוי להיעלם מהמלאי במהירות.