ותודה לצ'אנגן הסינית שפיתחה ומייצרת: חשמלית ראשונה למאזדה בישראל

המותג היפני מתחיל לשווק בישראל את ה-CX-6e כחשמלית ראשונה, אבל בעצם מדובר ברכב שפותח ומיוצר על ידי צ'אנגן. כל הפרטים וגם המחיר בפנים

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בקצרה:

ה-CX-6e יהיה חשמלי ראשון של מאזדה כאן

הפיתוח והייצור על ידי צ'אנגן הסינית

המחיר מתחיל ב-180 אלף שקל

בין סין ליפן: אחרי שכמעט כל מותגי הרכב מציעים מספר דגמים חשמליים, גם למאזדה יש אחד באולם התצוגה. ה-CX-6e הוא דגם נקי מזיהום שני עבור היצרנית היפנית, אבל ראשון שעושה עלייה.

בדומה ל-6e, החשמלית הראשונה של היצרנית, גם ה-CX-60e פותח ומיוצר עבור מאזדה על-ידי צ'אנגן, מענקיות התעשייה הסינית המשווקת כאן את דיפאל S07 שחולק עימו פלטפורמה (EPA1), מערכת הנעה ואפילו פס ייצור בנאנג'ינג. תג המחיר מתחיל ב-180 אלף שקל, 20 אלף שקל פחות מהאח הסיני.

בשלב ראשון הוא יוצע עם מנוע אחורי (258 כ"ס) וסוללת 78 קוט"ש עם טווח תיאורטי של 484 ק"מ, טעינה מהירה (200 קילוואט) ומילוי מ-10% ל-80% ב-24 דקות.

בסין משווקת גם גרסה היברידית-נטענת עם סוללה קטנה יותר (31.7 קוט"ש), וכ-160 ק"מ (בתקן הסיני) תיאורטיים נקיים מזיהום, בעוד מנוע הבנזין (4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר) משמש כגנרטור מאריך טווח. עדיין לא ברור מתי ואם בכלל היא תקבל תקינה אירופית שתאפשר שיווק גם בישראל.

מה עוד צריך לדעת: בהשוואה ל-CX-5 הוא ארוך ב-16 ס"מ (485 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-9 ס"מ (290 ס"מ). תא המטען צנוע ב-115 ליטר (468 ליטר), אך הוא מציע גם תא אחסון נוסף מתחת למכסה הקדמי (80 ליטר).

רשימת האבזור כוללת מסך מגע ענק ("26.45) בקונסולה המרכזית ומול הנוסע מלפנים, תצוגת נתונים עלית, ריפודי עור, כיוון חשמלי, חימום ואוורור למושבים הקדמיים, מצלמות חניה היקפיות, משטח טעינה אלחוטי, חלון שמש ודלת תא מטען חשמלית.

הגרסה הבכירה (ב-200 אלף שקל) מוסיפה מערכת מצלמות במקום מראות, חימום ואוורור למושבים האחוריים, חישוקים גדולים יותר ("21 לעומת "19) וגימורי פנים בצביעה דו גוונית.

מערך הבטיחות בכל הגרסאות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית כולל פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: מאזדה נכנסת באיחור לשוק החשמליות, ועושה זאת לא עם דגם מפיתוח עצמאי כפי שעשתה בעידן הבנזין, אלא עם העתק חשמלי לדגם סיני מוכר שאף משווק כאן. מצד שני, ההעתק שלה זול מהמקור הסיני, ויחד עם תדמית אמינות גבוהה וותק בשוק המקומי, יש לה בהחלט סיכוי למכור יותר מהסינים - בניגוד מוחלט לנהוג כיום בשוק המקומי.