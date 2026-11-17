פשוט וזול: הטנדר ורכב השטח שיכולים לכבוש את אמריקה

אחת מחלוצות התעשייה האמריקאית בתחילת המאה הקודמת חוזרת לחיים ומציגה טנדר ורכב שטח חסונים, במחיר שעשוי לשבור את השוק האמריקאי. אז מי היא בעצם REO? הפרטים בפנים

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בקצרה:

יצרנית חדשה מציגה טנדר ורכב שטח קשוחים

עם מנוע בנזין, הנעה כפולה ב-25 אלף דולר

מסירות ראשונות צפויות רק לסוף 2028

בחזרה למקורות: REO הקרויה על שם ר"ת של רנסום אלי אולדס (Ransom Eli Olds) שהקים אותה לאחר שפרש מאולדסמוביל, הייתה אחת מחלוצות התעשייה האמריקאית בתחילת המאה הקודמת שהתמחתה בייצור כלי רכב מסחריים, אוטובוסים ומשאיות.

יובל שנים לאחר שפשטה רגל היא חוזרת לחיים ומציגה טנדר (חד-קבינה המכונה T4X, דאבל-קבינה בשם T4C) ורכב שטח (S4C) עם תג-מחיר של כ-25 אלף דולר. נכון, כמחצית מהמחיר הממוצע לרכב חדש בארה"ב כיום. כבר כעת ניתן להזמין את הרכבים באתר החברה, אבל מסירות ללקוחות ראשונים צפויות רק בעוד שנתיים לפחות.

בסיס חסון: כבסיס תשמש שלדת סולם וצמד סרנים חיים, מלפנים עם קפיצי סליל ומאחור עם עלים, שאמורה לספק חוסן מבני גבוה ויכולת נשיאת משקלים כבדים. מערכת ההנעה פשוטה ומשלבת מנוע בנזין אטמוספרי עם 4 צילינדרים והבטחה לאורך חיים של כ-800 אלף ק"מ לפחות.

יש גם תיבת שישה הילוכים ידנית או אוטומטית, ותיבת העברה שתאפשר הנעה אחורית לכביש, כפולה לשטח והילוך כוח עם אופציה לנעילת דיפרנציאל אחורית.

REO תציע גם אופציה לחבילת שטח המכונה 'רנסום', על שם מייסד החברה המקורית, וכוללת מתלים שונים וצמיגי שטח אגרסיביים יותר, מרכב מוגבה (בכ-6 ס"מ) וזוויות גישה-נטישה גדולות יותר (28.5-48.3 מעלות במקרה של רכב השטח).

מה עוד צריך לדעת: אורך הטנדרים יהיה קצת פחות מחמישה מטרים, כ-35 ס"מ קצר יותר מטויוטה היילקס למשל, עם ארגז באורך 137.5 ס"מ לדאבל קבינה ו-201 ס"מ לחד קבינה. רכב השטח באורך 464 ס"מ שהם כ-15 ס"מ פחות מג'יפ רנגלר. בסיס הגלגלים של כולם זהה (304 ס"מ), וכך גם מרווח הגחון - 26.6 ס"מ, כ-2 ס"מ יותר מרנגלר בסיסי.

על העיצוב חתום פרנק סטיבנסון, אחד ממעצבי הרכב המפורסמים עם רקורד מרשים שכולל בין היתר את הדור הראשון של ב.מ.וו X5, מיני לאחר שעברה לשליטת הגרמנים, פרארי F430, פיאט 500 וחלק ניכר מדגמי מקלארן, כולל ה-P1.

כאן הוא בחר במראה תכליתי ונקי, עם קווים ישרים ומרכב רבוע. תמונות של תא הנוסעים טרם פורסמו אבל לדברי החברה, רכב השטח יציע מקום לשישה נוסעים באמצעות 'ג'אמפ-סיט' בין המושבים הקדמיים.

מה אנחנו חושבים: בשוק הרכב האמריקאי הסובל מהתייקרות משמעותית של מכוניות חדשות, יש כיום פחות מ-10 דגמים שנמכרים בכ-25 אלף דולר או פחות, מרביתם משפחתיות קומפקטיות ורכבי פנאי קטנים. לשם פרופורציה, טנדר כפול הנעה כמו טויוטה טקומה למשל מתחיל ב-36 אלף דולר בעוד ג'יפ רנגלר חמש דלתות בסיסי מתחיל ב-39 אלף דולר.

שיווק טנדר ורכב שטח במחירים נמוכים משמעותית מהמקובל יכולים לזכות את היצרנית החדשה בהצלחה אדירה. השאלה היחידה היא האם הקונספט המקורי והסקיצות המרשימות יבשילו גם לדגם סדרתי שניתן יהיה לרכוש. ולא יסיימו כמו יצרניות אמריקאיות אחרות שהחלו בקול תרועה רמה וסיימו בקול ענות חלושה, כמו לורדסטון שפשטה את הרגל וניקולה שבכלל התגלתה כתרמית.