משתלטות על תערוכת מינכן: 18 סיניות כבר אישרו הגעה, כולל שיאומי

אחרי נוכחות מאסיבית בפריז, תעשיית הרכב הסינית לא מפספסת גם את תערוכת מינכן, וצפויה להציג שם מגוון עצום של דגמים חדשים. קבלו רשימה מוקדמת של המשתתפות

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נתח השוק של יצרניות הרכב הסיניות באירופה ממשיך לזנק, וצפוי לעמוד השנה על קרוב ל-15%, גבוה אף מזה של היצרניות הקוריאניות הוותיקות. לכן זה לא מפתיע שבתערוכת מינכן שתיערך בספטמבר 2027 ושהרישום אליה כבר נפתח, תהיה נוכחות גדולה במיוחד של יצרניות סיניות. למעשה, אם ביקרתם לאחרונה בתערוכת פריז, כנראה שמתם לב שגם שם הסיניות היו דומיננטיות, ולפי הודעת מארגני תערוכת מינכן, נראה שזה אף יתגבר.

כמעט שנה לפני שהתערוכה הדו-שנתית נפתחת ב-7 בספטמבר, לא פחות מ-18 יצרניות סיניות אישרו הגעה, שלוש יותר מפריז. זאת, מתוך 166 מציגים שנרשמו, זינוק של 58% בהרשמה בהשוואה לתערוכה אשתקד, שהייתה ראשונה מסוגה אחרי מגפת הקורונה, וסימנה את המעבר ממרכז הכנסים העצום של פרנקפורט לתערוכה מפוצלת במרכז הכנסים הצנוע יותר של מינכן (למבקרים מהתעשייה בעיקר) ובמרכז העיר (לקהל הרחב).

בין השמות הגדולים שכבר נרשמו מסין, אפשר להזכיר את ג'ילי, זיקר, צ'רי (בעצמה ותחת אומודה וג'אקו), צ'אנגאן, BYD (כולל מותגי היוקרה דנזה ויאנגוואנג), ליפמוטור, MG, שנגחאי אוטומוטיב, אקספנג ועוד. בכורה אירופית מסקרנת תערוך שיאומי, ענקית הסלולר ומוצרי הטכנולוגיה שהכניסה שלה לתחום הרכב בסין מעוררת עניין רב. שיאומי תציג את מרכולתה בתערוכה כחלק מהשקת מכוניותיה ביבשת הקלאסית, מה שאמור לבשר גם על הגעתה הצפויה לישראל.

התערוכה ב-2027 תכלול כמובן גם מותגים מקומיים. בין היתר אישרו את הגעתן יצרניות כמו פולקסווגן, מרצדס, אופל - היחידה מקונצרן סטלנטיס בינתיים - פורשה, פולקסווגן, וכמובן ב.מ.וו, שמינכן היא מגרשה הביתי. גם רנו ומותג הבת דאצ'יה יגיעו למינכן - מה שיהפוך את הצרפתים לאירופאים היחידים שהשתתפו בכל תערוכה משמעותית ביבשת, כולל למשל פריז ובריסל השנה ומינכן אשתקד.

בקרב היצרניות הלא-אירופיות ולא סיניות, נרשמו לתערוכה בינתיים לוסיד האמריקנית ויונדאי-קיה מקוריאה. טויוטה, הונדה ויצרניות אסייתיות או אמריקניות אחרות לא אישרו בינתיים הגעה.