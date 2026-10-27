פולקסווגן מתחילה לשווק בישראל גולף R במחיר מאוד מפתיע

פולקסווגן חוזרת לשווק את גרסת הביצועים הקיצונית של הקומפקטית הגרמנית. עם 333 כ"ס, הנעה כפולה ותג-מחיר מפתיע במיוחד. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

פולקסווגן חוזרת לשווק את הגולף R

עם 333 כ"ס ו-4.6 שניות ל-100 קמ"ש

המחיר מתחיל ב-310 אלף שקל

האחרונה מסוגה, שוב אצלנו: אחרי עשור של היעדרות חוזרת גולף R לאולם התצוגה המקומי של פולקסווגן. תג המחיר עומד על 310 אלף שקל, רק 10,000 שקל יותר מזה שהוצמד לדור הקודם שהושק כאן לפני כעשור, 5,000 שקל יותר מה-GTI החלשה משמעותית. חשוב יותר עבורה: היא זולה במפתיע בכ-130-140 אלף שקל ממשפחתיות ביצועים כפולות הנעה כמו אודי S3, ב.מ.וו 135M ומרצדס A35 AMG.

בנזין טהור: מערכת ההנעה כוללת את מנוע הבנזין המוגדש והמוכר של היצרנית (EA888), עם 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר ו-333 כ"ס. עם תיבת 7 הילוכים כפולת-מצמד והנעה כפולה-קבועה עם דיפרנציאל אחורי אקטיבי מתוצרת מגנה וחלוקת כוח משתנה בין הגלגלים האחוריים - עד 100% מהכוח לכל אחד מהם. זאת כדי להשיג הורדת כוח יעילה יותר ביציאה מפניות וצמצום תת היגוי ממנו סובלות רבות מכפולות ההנעה.

הזינוק ל-100 קמ"ש אורך 4.6 שניות בדרך ל-250 קמ"ש מרביים מוגבלים אלקטרונית. כציוד תקני יש בולמי זעזועים אדפטיביים עם קשיחות משתנה וחישוקי "19 חדשים וקלים ב-20% מהקודמים, כך פולקסווגן.

מה עוד צריך לדעת: יבואנית פולקסווגן לא תציע בשלב ראשון את "חבילת הביצועים" של ה-R הכוללת ספוילר אחורי גדול בקצה דלת תא המטען, מהירות מרבית שמוגבלת ל-270 קמ"ש ובורר מצבי נהיגה שכולל מצבי "ספיישל" (מתאים להקפת הנורבורגרינג) ו"דריפט" (מתאים את מערכת ההנעה להחלקות כוח מלאכותיות). כאופציה תוצע מערכת פליטה של אקרפוביץ' מטיטניום שאמורה לשדרג את צליל המנוע וקלה ב-7 ק"ג מהרגילה. האחרונה עולה 30 אלף שקל.

רשימת אבזור הנוחות כוללת בין היתר ריפודי עור, מושבי ספורט קדמיים עם חימום ואוורור, לוח מחוונים דיגיטלי עם נתוני אקשן (מערכת ההנעה, מד G וזמני הקפה), מסך מגע ומצלמות היקפיות, טעינה אלחוטית וחלון שמש. מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית, כולל בעת פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: גרסת הקצה למשפחתית הגרמנית הוצגה בתחילת האלף ונחשבה לחריגה בעולם הקומפקטיות החמות. שכן בניגוד להן, שהתבססו באופן כמעט מוחלט על ביצועי שיא על כביש יבש בידיים אמונות, גולף R אמורה הייתה להעניק יכולת יוצאת דופן בכל תוואי ומזג אוויר, ופחות או יותר עם כל נהג מאחורי ההגה. ובניגוד למתחרותיה, שהענישו בדרך כלל את נוסעיהן בנסיעה נוקשה מאוד שהפכה אותן פחות מתאימות לשימוש יומיומי, הפולקסווגן יכולה הייתה להעמיד פני "גולף רגילה" כמה שתרצו בכך.

אז נכון, הגולף R שמגיעה ארצה אינה מכונית חדשה כלל ועיקר. למעשה, היא הושקה בגרסתה זו לפני לא פחות משש שנים, ובכל זאת אנחנו זוכרים לה יכולת מאוד, מאוד יוצאת דופן לחיוב. וגם זה נכון - תג המחיר שהוצמד לה אינו שווה לכל נפש. אבל ביחס למתחרות הבודדות שעוד נותרו לה הוא אטרקטיבי מאוד. עד כדי כך שהמלאי הנוכחי צפוי להסתיים במהירות שיא.