פולקסווגן T-רוק (נהיגה ראשונה) – מול הסינים, עם מתכון דומה

רכב הפנאי של פולקסווגן יצויד לראשונה בקונצרן במערכת הנעה היברידית חדשה. על הכוונת: טויוטה, יונדאי וכמובן הסינים. עד כמה זה הצליח לגרמנים? קבלו דיווח

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במה נהגנו: פולקסווגן T-רוק

פולקסווגן T-רוק מתחרים: יונדאי קונה, טויוטה קורולה קרוס

יונדאי קונה, טויוטה קורולה קרוס מתי אצלנו: אמצע 2027

אמצע 2027 מחיר משוער: החל מ-180 אלף שקל

בעד: עיצוב, נוחות, יכולת דינמית

עיצוב, נוחות, יכולת דינמית נגד: תפעול, מערכת הנעה, ביצועים מחוץ לעיר

בגדול: לא פחות מ-30 שנים לאחר שטויוטה החלה לשווק מערכת הנעה היברידית, 15 שנים ארוכות אחרי שיונדאי עשתה זאת וחמש שנים אחרי רנו, גם פולקסווגן מציגה יחידה שמשלבת בין בנזין לחשמל. לא נטענת, ולכן ללא סוללות כבדות, אבל כן עם מערכת הנעה ותיקה שזוכה בשנים האחרונות לעדנה באירופה ובצפון אמריקה.

זה לקח זמן, כי בתחילת האלף פולקסווגן עדיין האמינה שהסולר עדיף. ואז הגיעה סטירה תקשורתית-תדמיתית ופיננסית אדירה בדמות דיזלגייט, פרשה במסגרתה הטעה הקונצרן הגרמני את מערכות בדיקת הזיהום בכל העולם באמצעות תוכנה מתוחכמת.

ומיד אחר כך הגיעה מהפיכת החשמל ותפסה את פולקסווגן לא מוכנה דיה, רק כדי להחליף אותה בהיברידי-נטען שגם עבורו לא הייתה לגרמנים תשובה. כדי להבין מה זה עשה למי שהיה קונצרן הרכב הגדול בעולם צריך לקרוא את הדיווחים המתפרסמים כאן על בסיס יומי כמעט. פולקסווגן בצרות. גדולות.

אבל הקונצרן נלחם על חייו, ומצייד דגמים ראשונים בהנעה היברידית מתקדמת: גולף הוותיקה ו-T-רוק החדש. באחרון אנחנו נוהגים כעת לראשונה. נזכיר רק כי רכב הפנאי הוצג כבר ב-2017, אבל הגיע לישראל רק שש שנים מאוחר יותר, כשהוא מיושן למדי ולא מסוגל להתחרות בדגמים צעירים וטובים ממנו. באירופה אגב המצב היה שונה, שכן מיד כשהוצג זכה להצלחה אדירה, ולא במקרה נמכרו ממנו 2 מיליון יחידות.

עיצוב ותא נוסעים: הדור החדש שומר על מראה כמו-קופה של קודמו, ונראה אפילו טוב יותר מבעבר, גישה שונה לסולידיות המאפיינת לרוב את היצרנית. עם פגושים אגרסיביים (פתחי אוורור מדומים מלפנים, מסיט אוויר מדומה מאחור) בתי גלגלים בולטים ויחידות תאורה צרות עם פס מחבר מלפנים ומאחור - צו האופנה. וגם עם מקדם גרר טוב יותר לדברי הגרמנים, ב-10%.

סביבת הנהג היא בגישה הקודמת של היצרנית והמאוד לא אהובה עלינו - תפעול בעיקר ממסך המגע, שהוא גדול מבעבר ("12.9 לעומת "9.2), איכותי יותר וגם כולל קיצורי דרך יעילים. אבל הוא עדיין מחייב כניסה לתפריט ייעודי כדי לשנות את עוצמת המאוורר, עניין שחייב להיות זמין הרבה יותר לנהג.

טמפרטורה ועוצמת מערכת השמע ניתנות לשינוי באמצעות משטח מגע - שגם הוא לא חביב עלינו כלל - בחלק התחתון של המסך, לא פחות מבלבל ומסורבל. ומה בנוגע לידיות פתיחת הדלתות המוזרות? מיותר להפליא. אגב, יציאה מהרכב מדוממת את מערכת ההנעה והמיזוג, קצת בעייתי בקיץ ישראלי כאשר הנהג עשוי לצאת לרגע, אבל הנוסעים נשארים ברכב מתלהט.

בורר מצבי הנסיעה (לפנים-אחור-חניה) נמצא כעת מימין להגה ומפנה מקום ליותר תאי אחסון, לרבות משטח טעינה אלחוטי שמשלב מגנט המונע תזוזה של הסלולארי. איכות החומרים טובה, אבל לפחות ברכבי ההשקה פגשנו בשחור ועוד שחור שיוצר תחושה קודרת. המושבים מציעים נוחות ותמיכה טובים ומאפשרים נסיעה ממושכת ללא מאמץ.

בהשוואה ל-T-רוק היוצא, החדש ארוך ב-12 ס"מ (437 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך בכ-4 ס"מ (263 ס"מ) מה שמקנה ליושבים מאחור מרחב מחיה נדיב מבעבר. בגרסאות הבנזין תא המטען גדל ב-30 ליטר (475 ליטר) אבל בהיברידי הוא צנוע משמעותית עם 340 ליטר בלבד, וקטן כך גם מהמתחרים הישירים מיפן וקוריאה.

מערך הבטיחות כולל שדרוג של מערכות הבטיחות והסיוע לנהיגה, עם שמירת נתיב הכוללת מעבר אוטומטי והתרעת שטח מת אקטיבית, כולל בעת פתיחת דלת.

מנועים וביצועים: היצע מנועי הבנזין (מוגדש) כולל 4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר בשתי רמות הספק (116 או 150 כ"ס), או 2.0 ליטר עם 204 כ"ס, בשלושתם עם תיבת 7 הילוכים כפולת-מצמד. הנעה קדמית במנוע הקטן, כפולה בגדול.

ועכשיו, זוכרים את העידן בו גיחכנו על יצרנים סינים שהעתיקו בלי בושה מהאירופים? ובכן, פולקסווגן בחרה ליחידה ההיברידית סידור דומה למקובל כיום בתעשייה הסינית, מנוע חשמלי כאחראי עיקרי להנעה, בעוד מנוע בנזין מוגדש (1.5 ליטר עם שינויים קלים) משמש כגנרטור לטעינת הסוללה, ומתחבר ישירות לגלגלים הקדמיים (ללא תיבת הילוכים) רק במהירות גבוהה ובעומס גבוה. הוא יוצע בשתי רמות הספק, 136 או 170 כ"ס.

הביצועים טובים יחסית, עם אופי אספקת כוח לינארי בדומה למקובל בחשמליות ותחילת נסיעה חלקה בזחילת פקקים. אבל במהירויות גבוהות יותר, בתאוצה חזקה לצורך עקיפה או בטיפוס בכביש הררי, נכנס מנוע הבנזין לפעולה רועשת מאוד עקב סל"ד גבוה וקבוע. לא נעים.

ביקורת נוספת נוגעת למערכת הרגנרציה, שמציעה שני מצבים בלבד. אחד מוגבר כשמעבירים את הבורר למצב S, או אוטומטי שמשנה את העוצמה לפי נתונים מהרדאר (קרבה לרכבים אחרים) ומתמרורים אבל לא ממערכת הניווט, ולכן לא מאפשר מעבר אוטומטי מתבקש לחשמל באזורים "ירוקים" (קרבה לבתי ספר ובתי חולים למשל).

המערכת פועלת באופן סביר שכן היא לא חפה מטעויות, והיינו שמחים לו פולקסווגן הייתה מאפשרת יותר מצבי עוצמה (כמו יונדאי למשל), לכל הפחות עם מצב נוסף שמבטל את ההאטה האוטומטית.

ראוי לציון כי בירידות ארוכות ממלאת מערכת מחזור האנרגיה את הסוללה ואז (בהיעדר תיבת הילוכים) אין כל אפשרות לקבל בלימת מנוע, מצב שמחייב שימוש תכוף בבלמים, המביא להתחממותם ולדעיכה ביכולת ההאטה. שוב, כפי שאנחנו מכירים מלא מעט דגמים סיניים בשוק המקומי.

נוחות והתנהגות: ה-T-רוק החדש מבוסס על אותה פלטפורמת MQB הוותיקה של קודמו, אבל בשונה מהגרסה ששווקה כאן, רכבי המבחן צוידו במתלה אחורי מודרני יותר (רב-חיבורי במקום קורת מתח) ובבולמי זעזועים אדפטיביים אופציונליים. נוחות הנסיעה טובה מבעבר, בעיקר בהתמודדות עם כביש גלי במהירות גבוה, והיא כנראה גם הייתה טובה יותר במהירות נמוכה אילו רכבי המבחן לא היו מצוידים בחישוקי "19 גדולים וצמיגים נמוכי חתך.

הפתעה נוספת היא שפולקסווגן בחרה לצייד את ה-T-רוק ההיברידי בצמיגי ברידג'סטון פוטנזה ספורט, גומי דביק יחסית שממוקד באחיזה, ומתאים למכוניות ביצועים ופחות לדגמים היברידיים, ובהתאם הם אחראים לרעש מיותר בכבישים בינעירוניים.

היכולת הדינמית בטוחה וצפויה, עם זוויות גלגול צנועות ורמת אחיזה גבוהה. חבל רק שדוושת הבלם סובלת מתחושה דו-שלבית הפוגעת בביטחון הנהג, ומטרידה גם בנהיגה שגרתית בעיר. נדמה שמבחינה זו היצרנית לא ביצעה כיול מוקפד כפי שניתן היה לצפות, וכפי שכבר קיים בדגמים אחרים של הקונצרן.

סיכום: ה-T-רוק החדש מאפשר לפולקסווגן לשפר עמדות בקטגוריה הפופולרית, הודות לעיצוב עדכני מרשים ובולט, תא נוסעים מרווח מעבר ואיכות נסיעה טובה יותר בעיר ומחוצה לה. חבל רק שגישת תפעול המערכות היא מהדור הקודם של היצרנית, ורק במתיחת הפנים נזכה למעבר למתגים פיזיים שמנטרלים הסחת דעת לא בטיחותית.

בכל מקרה, השינוי המשמעותי שמור למערכת ההנעה ההיברידית והמרשימה בתנועה עירונית. אבל היא פחות מבריקה בכבישים מהירים והרריים, כולל נקודת תורפה בדמות חסרון בבלימת מנוע.

ולתג המחיר. אם הוא יוצב ישירות מול המתחרים מקוריאה ויפן, כלומר סביב 180 אלף שקל, יש לו סיכוי טוב להוסיף למותג לקוחות חדשים. אם יהיה יקר יותר, זה יהיה קשה בהרבה.

מנוע: 4 צילינדרים, טורבו בנזין, 1.5 ליטר וחשמל

4 צילינדרים, טורבו בנזין, 1.5 ליטר וחשמל הספק / מומנט משולב: 170 כ"ס / 31.6 קג"מ

170 כ"ס / 31.6 קג"מ תמסורת: הילוך יחיד, הנעה קדמית

הילוך יחיד, הנעה קדמית אורך: 437.2 ס"מ

437.2 ס"מ רוחב: 182.8 ס"מ

182.8 ס"מ גובה: 157.3 ס"מ

157.3 ס"מ בסיס גלגלים: 262.9 ס"מ

262.9 ס"מ משקל עצמי: 1,589 ק"ג

1,589 ק"ג נפח תא מטען: 340 ליטר

340 ליטר זינוק ל-100 קמ"ש, מהירות מרבית: 8.5 שניות, 180 קמ"ש

8.5 שניות, 180 קמ"ש צריכת דלק, פליטת מזהמים: 19.6 ק"מ לליטר, 116 גרם CO2 לק"מ

19.6 ק"מ לליטר, 116 גרם CO2 לק"מ כריות אוויר: 9

9 דירוג בטיחות (Euro NCAP): 5 כוכבים

5 כוכבים מחיר משוער: מ-180 אלף שקל

הכתב היה אורח חברת פולקסווגן