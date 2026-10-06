אסיה כובשת את ארה"ב: טויוטה ויונדאי נושפות ב-GM ופורד

זינוק מחירי הבנזין הוביל כצפוי לנהירה של רוכשי רכב בארה"ב למכוניות קומפקטיות וחסכוניות יותר. והתוצאה: טויוטה כמעט הכי גדולה, יונדאי עברה לראשונה את פורד

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מחירי הבנזין מאמירים - הלקוחות בארה"ב בורחים מהיצרניות האמריקניות לטויוטה ויונדאי. במה שנראה כמו שידור חוזר של משבר הנפט בשנות ה-70, כאשר תעשיית הרכב האמריקנית כמעט קרסה בגלל זינוק מחירי הנפט ומעבר הלקוחות למכוניות קטנות וחסכוניות יותר, נתוני המכירות של 2026 מראים כי הלקוחות באמריקה לא השתנו: בעקבות הזינוק במחירי הבנזין בתחנות הדלק, שנובע ממשבר מצר הורמוז שהחל במלחמת ארה"ב-ישראל נגד איראן, הצרכנים נוהרים לאולמות התצוגה של טויוטה ויונדאי כדי לקנות מכוניות חסכוניות יותר.

נתונים שמפרסמת סוכנות הידיעות רויטרס מראים כי ברבעון השלישי של השנה, שהסתיים בסוף ספטמבר, נרשמה עלייה במכירות טויוטה לרמה שמביאה אותה כמעט לצמרת שוק הרכב האמריקני, לראשונה בהיסטוריה. הודות לדומיננטיות של היצרנית היפנית בתחום ההיברידיות - עם נתח שוק שנושק ל-50% מכלל המכירות של רכבי בנזין-חשמל באמריקה, מכירות היצרנית הגדולה בעולם עלו ליותר מ-633 אלף יחידות ברבעון, בין היתר בעזרת זינוק של 36% במכירות הקורולה הקומפקטית.

מובילת השוק, ג'נרל מוטורס, איבדה 5.5% והתייצבה על פחות מ-671 אלף. גם לקוחותיה הנאמנים נדדו למכוניות ידידותיות יותר לסביבה (ובעיקר לארנק), כמו שברולט טראקס הקטן יחסית, שריכך מעט את הנפילה של היצרנית הגדולה באמריקה.

המצב עוד פחות מחמיא עבור פורד, שרושמת ירידה של 6.5% ברבעון לכ-509 אלף יחידות. כתוצאה מכך ולראשונה בתולדות שוק הרכב המקומי, יצרנית הרכב האמריקנית השנייה בגודלה נעקפה על-ידי יונדאי, שמסרה יותר מ-511 אלף מכוניות ברבעון. יונדאי מציעה מבחר דגמים קומפקטיים והיברידיים עשיר יותר, וגם יותר גרסאות חשמליות - הגם שאלו עדיין מהוות נתח זניח יחסית מהמכירות באמריקה, כתוצאה מהפסקת מתן התמריצים לאלו על-ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

עוד עולה מהנתונים כי גם מכירות הונדה, מתחרתה העיקרית של טויוטה, צמחו ברבעון ה-9%, הודות להיצע דגמים קומפקטיים והיברידיים. הונדה מחזיקה כיום בנתח של כ-17% משוק ההיברידיות באמריקה, לפני יונדאי וקיה עם נתח משולב דומה. פורד ממוקמת רק במקום הרביעי עם כמחצית מכך כ-8%. ג'נרל מוטורס, היצרנית הגדולה באמריקה כאמור בכלל השוק, מחזיקה בנתח של 0.1% בלבד ממכירות ההיברידיות.