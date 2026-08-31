הצצה למהפכה הדרמטית בפורשה: תוכנית התייעלות קיצונית בדרך

המנכ"ל החדש של יצרנית מכוניות הספורט נדרש להתמודד עם צלילה חדה ברווחים וצפוי להגיש תכנית שתחלץ את פורשה מהמשבר הקשה בו היא נמצאת. התכנית כוללת פיטורים כואבים, ביטול מחלקות ניהול ופיתוח וגם שינויים בארסנל הדגמים

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פורשה, פנינת מכוניות היוקרה של תעשיית הרכב הגרמנית, הייתה בעשורים האחרונים גאוות הכלכלה הגדולה באירופה. שורה של השקות מוצלחות, תגי-מחיר מאמירים, זמני אספקה ארוכים עקב ביקוש יתר ולקוחות נאמנים שמוכנים להוסיף לפעמים עשרות אחוזים למחיר הרכב עבור תוספות, ובראשן עבור ה-911 המיתולוגית. היצרנית משטוטגארט הפכה לאחת הרווחיות בתעשיית הרכב, ולגאוות המועסקים בה.

אלא ששורת מהלכים שגויים ותהפוכות גיאופוליטיות בשנים האחרונות, הובילה את פורשה למשבר הכנסות שלא נראה מאז ניסיון ההשתלטות הכושל על פולקסווגן בתחילת שנות ה-2000, זה שהסתיים בהשתלטות הפוכה של האחרונה והפיכת מותג מכוניות הספורט לחבר נוסף באורווה של קונצרן הרכב הגדול באירופה.

כעת, לאחר שהמנכ"ל שהוביל אותה לשם, אוליבר בלום, הועבר מתפקידו לטובת בכיר בפרארי ומקלארן לשעבר (וקודם לכן מהנדס בפורשה), מיכאל לייטרס, נראה שביצרנית מחישים תוכנית ארגון מחדש מקיפה. זו כוללת לא רק פיטורי אלפי עובדים וסגירת מחלקות ניהול ופיתוח שנתפסות כעת כלא נחוצות, אלא גם שינוי אסטרטגי בהיצע הדגמים.

לייטרס, כך מדווח האוטומוטיב ניוז, מסיים בימים אלה את תכנון אסטרטגיית פורשה לשנים הקרובות, עד ואף מעבר לעשור הנוכחי. זאת, לאחר שהודיע אך בשבוע שעבר על מכירת מחלקת הניהול וטכנולוגיות המידע (IT) של פורשה לקונצרן טאטא ההודי. במקום להחזיק בחטיבה, שהכניסה 743 מיליון יורו אשתקד, פורשה תקבל את שירותיה כחלק משיתוף פעולה אסטרטגי עם טאטא. לפי לייטרס, היצרנית אמורה להתמקד במה שהיא יודעת לעשות הכי טוב – מכוניות ספורט ויוקרה ספורטיביות – ולעסוק פחות בנושאי פיתוח וניהול.

מאותה סיבה, לייטרס הורה על סגירת מחלקת סלפורס, חטיבת פיתוח הסוללות של היצרנית, שהצורך בה נפגע כתוצאה מכשלון אסטרטגיית החשמל של פורשה, בעיקר בסין אך גם באירופה. ביקוש נמוך בהרבה מהציפיות לחשמליות יוקרה, הוביל לביטול דגמים ולמיקוד מחדש בבנזין. גם חטיבת סטיטק שנוסדה ב-2021 כחברת פיתוח תוכנת ניהול לרכב, למשל למערכות מולטימדיה מקושרות, נסגרה ו-500 עובדיה פוטרו.

כחלק מתוכנית ההתייעלות, לייטרס השיג גם הסכמה מוועד העובדים לפיטורי 5,000 מחבריהם, בנוסף לפרישת 5,000 מרצון בחבילת הפיטורים הקודמת שהוכרזה בתחילת השנה. זאת, בתמורה להשקעה של 2.1 מיליארד יורו במפעל הדגל של היצרנית בזופנהאוזן, שטוטגארט, כמו גם במרכז המחקר ופיתוח וייסאך, בו מתוכננות ונבחנות מכוניות המותג לקראת ייצורן.

בנוסף, העובדים הנותרים הסכימו לקיצוץ בבונוסים, ולדרישה לעבודה קבועה יותר מהמשרד לעובדי צווארון לבן, לאחר שנים של גמישות שהחלה במגפת הקורונה. לסיום, לייטרס נפרד מחבר ההנהלה סאג'ד חאן, מנהל הפיתוח למערכות מידע של פורשה, ועם עזיבתו נסגרה המחלקה שלו וסמכויותיה הוטמעו תחת מחלקת המחקר ופיתוח של היצרנית, שלייטרס עומד גם בראשה.

העתיד – 911 ויותר היברידיות

לייטרס, מהנדס רכב במקצועו שנודע כמי שסייע לפרארי ומקלארן לפתח מכוניות ספורט היברידיות מוערכות, מעוניין למקד את פורשה בשנים הקרובות בתחום ההיברידיות וה-PHEV, היברידיות נטענות משקע שמציעות טווח חשמלי מסוים תודות לסוללות גדולות יותר. בהתאם, הן גם מציעות בדרך כלל מנועים חשמליים עוצמתיים יותר, שמאפשרים ביצועים עדיפים גם כמכוניות ספורט – אם כי במחיר של משקל עצמי גבוה יותר.

אחת המכוניות הבולטות באסטרטגיית ההיברידי-נטען החדשה, ומהראשונות שתגיע לייצור, תהיה מכונית על שתתבסס על אודי נובולארי – בעצמה גרסת קצה של למבורגיני טרמאריו – מכונית העל בייצור מוגבל של 499 יחידות ועם הנעה היברידית-נטענת משקע עם 1,001 כ"ס.

גרסת פורשה תהיה יורשת מודרנית ל-918 ספיידר, בעצמה חלוצה של חשמול מבוסס בנזין בפלח מכוניות העל, ומכונית שהפכה מיד עם הצגתה למכונית אספנות נחשקת, שכיום נמכרת במיליוני יורו במכירות פומביות. פורשה צופה ביקוש דומה גם למכונית העל החדשה, ובהתאם למתח רווחים גבוה במיוחד. עיצוב ומפרט שלה עדיין לא פורסמו, אך היא צפויה להגיע לייצור כנראה כבר במהלך 2028.

לייטרס מעוניין למקד את פורשה כאמור רק בדגמים רווחיים ולצמצם חפיפות מיותרות או דגמים כפולים – והדוגמה הברורה ביותר לכך היא פורשה קאיין, רכב הפנאי שנמכר על בסיס פלטפורמות נפרדות כרכב חשמלי מלא וכרכב בנזין. זאת, כשארית מאסטרטגיית החשמול היוצאת, במסגרתה דגם הבנזין היה אמור להיות מבוטל לחלוטין.

אלא שמכירות פושרות של המקאן החשמלי הובילו לפניית פרסה ולהחלטה לפתח את רכבי הפנאי מחדש – הפעם על פלטפורמה שתוכל לשאת את שני סוגי ההנעה. המקאן יהיה דוגמה ראשונה לכך, עם דור חדש שיוצע על בסיס פלטפורמת אודי Q5 וישווק כהיברידי-נטען, זאת החל מ-2029 ולא דקה אחת מוקדם מדי: הפסקת שיווק המקאן בנזין ברוב השווקים גרמה לפורשה לאבד עשרות אלפי מכירות מאחד הדגמים המצליחים ביותר שלה בשנים האחרונות.

ביצרנית מתכננים בהמשך גם גרסה משלהם לאודי Q9, רכב הפנאי הגדול שהושק השנה עם שבעה מושבים וממוצב מעל ה-Q7. סוכני פורשה מעוניינים בדגם במיוחד בארה"ב, שם הקאיין – תאמינו או לא – נחשב לקטן מדי. דגם זה צפוי לאפשר כניסה לפלח בו פורשה לא התחרתה עד היום, מול מרצדס GLS וב.מ.וו X7 המצליחים.

בניגוד להערכות מוקדמות הוא לא ייוצר בארה"ב, שכן פורשה מעריכה שהשקעה בפס ייצור מקומי לא תצדיק את ההשקעה ביחס למכירות הצפויות. ייתכן גם כי ביצרנית מעריכים כי עם סיום כהונת טראמפ ב-2030, פחות משנה לאחר ההשקה המתוכננת של הדגם, יבוטלו מכסי המגן שהטיל על תוצרת אירופה על-ידי הנשיא שיחליף אותו.

ומעל הכל, כרגיל – 911

בעוד אסטרטגיית הדגמים נעה לכיוון היברידי-נטען ויותר חשמול, לייטרס החליט לפי מקורות ביצרנית שלא לחשמל את ספינת הדגל של המותג, ה-911. מכונית הספורט הנמכרת בעולם, שרשמה ב-2025 שיא מכירות של יותר מ-50 אלף יחידות, לא תזכה לגרסה חשמלית מלאה ותמשיך להיות על טהרת הבנזין.

במקום, לייטרס מעוניין להשיק לה גרסת-על חדשה עם הנעה היברידית, שתמוצב מעל שתי גרסאות ביצועים היברידיות קיימות – ה-GTS והטורבו. זו עשויה לשמש כספינת דגל טכנולוגית של הדגם ולהימכר במספרים מוגבלים כ-911 הממוקדת וחזקה ביותר במבחר, ובהתאם גם לשמש כקובעת שיאי המסלול מבין דגמי הכביש של היצרנית. פרטים מלאים אודותיה עדיין לא ידועים, אך ייתכן ותושק לקראת סוף חיי הדור הנוכחי, ה-992.2.

בנוסף, פורשה צפויה להרחיב את תוכנית הזונדרוונש ("בקשה מיוחדת"). המחלקה, שמאפשרת ללקוחות לבחור כל צבע, חומר גלם לתא הנוסעים ואף לעצב מחדש את המכוניות בהתאם לטעמם, נחשבת לאחת הרווחיות ומבוקשות ביצרנית, עם מקומות ייצור מוזמנים שנים מראש וביקוש גבוה בהרבה מיכולת הייצור. בהתאם, לייטרס מעוניין להרחיב את כושר הייצור, אך עדיין לא מצא לכך מקום מתאים. מקורות ביצרנית מעריכים כי יבחר באחד האתרים הסמוכים למטה ומוזיאון היצרנית בזופנהאוזן, שיתפנו כתוצאה מצמצום המחלקות המיותרות ביצרנית.

בתוכנית הקודמת תחת בלום, ביצרנית שקלו לייצר את דגמים זונדרוונש בפס הייצור שיתפנה עם העברת ייצור הטייקאן החשמלית מזופנהאוזן ללייפציג. אלא שלייטרס החליט להותיר את הדגם בפס הייצור הקיים, ובמקום להשקיע בפס חדש, פשוט לבטלו עם סוף חיי הדור הנוכחי בסוף העשור.

עם זאת, החלטה סופית על ביטול הדגם עדיין לא הוכרזה רשמית. ביצרנית שוקלים בימים אלה לאחד בין הטייקאן והפאנאמרה הבאות לדגם אחד, שיוצע בגרסאות בנזין וחשמל במקביל. עם זאת, לא ידוע עדיין תחת איזה שם זה יקרה.