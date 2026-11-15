טסלה מציעה: מכונית שלא בטוח שתוכלו לנסוע בה

לא רק למוניות: טסלה הודיעה שהסייברקאב, המכונית האוטונומית ללא גלגל הגה, תהיה זמינה "ללקוחות פרטיים נבחרים" במחיר אטרקטיבי. אבל כלל לא בטוח שתוכלו לנסוע בה - בשום מקום – וגם איפה שכן זה יהיה בתשלום חודשי

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רגע אחרי שסיים לקדם את המכונית ה"מעופפת", אילון מאסק מתפנה להבטחה נוספת שעדיין לא מומשה: מכונית ללא נהג. מנכ"ל טסלה הכריזמטי והאיש העשיר ביותר בעולם, הודיע ברשת X כי המונית ללא נהג שהושקה השנה, הסייברקאב (Cybercab), תהיה זמינה לרכישה ללקוחות פרטיים "נבחרים", לאחר שהיא הושקה כרכב לשירות מוניות ציבורי.

בהודעה שפרסמה טסלה ברשת X נכתב כי המכונית - שלא מצוידת בגלגל הגה כלל וניתן רק לנסוע, לא לנהוג בה - תעלה 30 אלף דולר (כ-96,500 שקל) בלבד. אבל לפני שאתם רצים לפתוח הזמנה - ובלי שטסלה תזמין אתכם זה לא אפשרי ממילא - כדאי שתדעו שתמורת הזכות לנסוע במכונית ששילמתם עבורה ממיטב כספכם, תצטרכו לשלם 299 דולר בחודש (962 שקל) עבור "מנוי אוטונומיה". ולא, הסכום הזה לא כולל את הביטוח או הרישוי השנתי.

אם זה לא מספיק כדי לפקפק בהצעה, מאסק בעצמו הגיב להודעת טסלה וכתב שהמחיר למנוי החודשי "גבוה מדי", ושצריך להוריד אותו למחיר ה-FSD, מערכת הנהיגה האוטונומית החלקית של היצרנית, שעומד על 115 דולר (370 שקל) בחודש בארה"ב.

והמגבלות לא מסתיימות בעניין המחיר. בהנחה וטסלה אכן תתחיל לשווק את הסייברקאב ללקוחות פרטיים, היא תידרש לקבל לצורך כך אישור רישוי מיוחד, שבינתיים לא קיים בארה"ב או באף מדינה בעולם: היתר נסיעה ציבורית לרכב בלי אפשרות לשליטה אנושית. לפי התקנות הקיימות, כלי רכב כאלה מוגבלים למתחמים מוגדרים בלבד, בהם קיימת תשתית מתאימה. בארה"ב למשל זה אומר שאפשר לנסוע בסייברקאב רק באותם אזורים בהם פועלת המונית הרובוטית הקיימת של טסלה, הרובוטקסי מבוססת המודל Y, כלומר מקטעים של הערים אוסטין, דאלאס ויוסטון בטקסס, ומיאמי בפלורידה. אם אתם מתכננים לצאת מאזורים אלה או לנסוע לעיר ליד, עדיף שתרימו יד ותעצרו מונית, קאב או טקסי אחרת - עם נהג אנושי שישמח לספר לכם מה דעתו על הסייברקאב.