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טסלה מציעה: מכונית שלא בטוח שתוכלו לנסוע בה

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רגע אחרי שסיים לקדם את המכונית ה"מעופפת", אילון מאסק מתפנה להבטחה נוספת שעדיין לא מומשה: מכונית ללא נהג. מנכ"ל טסלה הכריזמטי והאיש העשיר ביותר בעולם, הודיע ברשת X כי המונית ללא נהג שהושקה השנה, הסייברקאב (Cybercab), תהיה זמינה לרכישה ללקוחות פרטיים "נבחרים", לאחר שהיא הושקה כרכב לשירות מוניות ציבורי.

בהודעה שפרסמה טסלה ברשת X נכתב כי המכונית - שלא מצוידת בגלגל הגה כלל וניתן רק לנסוע, לא לנהוג בה - תעלה 30 אלף דולר (כ-96,500 שקל) בלבד. אבל לפני שאתם רצים לפתוח הזמנה - ובלי שטסלה תזמין אתכם זה לא אפשרי ממילא - כדאי שתדעו שתמורת הזכות לנסוע במכונית ששילמתם עבורה ממיטב כספכם, תצטרכו לשלם 299 דולר בחודש (962 שקל) עבור "מנוי אוטונומיה". ולא, הסכום הזה לא כולל את הביטוח או הרישוי השנתי.

אם זה לא מספיק כדי לפקפק בהצעה, מאסק בעצמו הגיב להודעת טסלה וכתב שהמחיר למנוי החודשי "גבוה מדי", ושצריך להוריד אותו למחיר ה-FSD, מערכת הנהיגה האוטונומית החלקית של היצרנית, שעומד על 115 דולר (370 שקל) בחודש בארה"ב.

והמגבלות לא מסתיימות בעניין המחיר. בהנחה וטסלה אכן תתחיל לשווק את הסייברקאב ללקוחות פרטיים, היא תידרש לקבל לצורך כך אישור רישוי מיוחד, שבינתיים לא קיים בארה"ב או באף מדינה בעולם: היתר נסיעה ציבורית לרכב בלי אפשרות לשליטה אנושית. לפי התקנות הקיימות, כלי רכב כאלה מוגבלים למתחמים מוגדרים בלבד, בהם קיימת תשתית מתאימה. בארה"ב למשל זה אומר שאפשר לנסוע בסייברקאב רק באותם אזורים בהם פועלת המונית הרובוטית הקיימת של טסלה, הרובוטקסי מבוססת המודל Y, כלומר מקטעים של הערים אוסטין, דאלאס ויוסטון בטקסס, ומיאמי בפלורידה. אם אתם מתכננים לצאת מאזורים אלה או לנסוע לעיר ליד, עדיף שתרימו יד ותעצרו מונית, קאב או טקסי אחרת - עם נהג אנושי שישמח לספר לכם מה דעתו על הסייברקאב.

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למאמר זה התפרסמו 1 תגובות

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תגובות

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תגובות לכתבה

  • 1. לא הבנתי מה הבעיה של צוקרמן  
    דודו, 15-11-2026

    אם אפשר לרכוש בזול רכב כזה ולהשתמש בו בכל אותם אזורים שבהם הרגולציה מאפשרת את השימוש בהם, אז מה הבעיה? שווי השימוש כרגע לא ברור וגם. התכנית היא על הנייר, כשנגיע לגדר כל אחד יחליט אם ההוצאה מתאימה או לא. אז למה לבלבל את המח צוקרמן?

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