חשמל היום, בנזין בעתיד: מרצדס משווקת GLA חדש

דור שלישי לרכב הפנאי הקטן של מרצדס מתחיל שיווק מקומי, בינתיים רק בגרסאות חשמליות כאשר מנועי בנזין יצטרפו בהמשך. כל הפרטים והמחירים בפנים

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בקצרה:

מרצדס GLA חדש מתחיל שיווק מקומי

בשלב ראשון על חשמל, בנזין רק בעתיד

המחיר מתחיל ב-330 אלף שקל

טייק 3: מרצדס מתחילה לשווק GLA חדש, דור שלישי לרכב הפנאי הקטן של מרצדס שבשלב ראשון יוצע עם הנעה חשמלית כשבהמשך יוצעו גם מנועי בנזין, עם תג מחיר שמתחיל ב-330 אלף שקל.

כבסיס משמשת פלטפורמת MMA העדכנית של מרצדס, המשותפת גם ל-CLA המשפחתית ומותאמת לאכלס הנעה חשמלית או מנועי בנזין. בהשוואה ל-EQA היוצא הוא גדול משמעותית, ארוך ב-10 ס"מ (456.5 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-6 ס"מ (279 ס"מ). נפח תא המטען צמח ב-70 ליטר (410 ליטר) ונוסף תא מטען מלפנים בנפח 88 ליטר. למרות הממדים הגדולים יותר מקדם הגרר דווקא נמוך במעט (0.27 לעומת 0.28).

הוא יוצע עם אפשרות בחירה בין שתי מערכות הנעה אחורית, עם 224 כ"ס וסוללת 58 קוט"ש ב-200 הבסיסי או 272 כ"ס וסוללת 85 קוט"ש ב-250 (ב-370 אלף שקל). טווח הנסיעה עומד על 477 ו-657 ק"מ בהתאמה בעוד שימוש במתח גבוה (800V) מביא לשיפור משמעותי בקצב הטעינה המהירה (200 קילוואט לסוללה הקטנה ו-320 קילוואט לגדולה) ויאפשר מילוי מ-10% ל-80% בכ-20 דקות, 15 דקות פחות מבעבר.

מה עוד צריך לדעת: רשימת האבזור בגרסת הבסיס כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("10.25) ומסך מגע בקונסולה המרכזית ("14) עם מצלמות היקפיות, חימום למושבים הקדמיים, חלון שמש ודלת תא מטען חשמלית. גרסת הביניים (בתוספת 30 אלף לסוללה הקטנה או 20 אלף שקל לגדולה) מוסיפה כיוון חשמלי למושבים, טעינה אלחוטית לסלולארי, מפתח חכם וסבכה קדמית מוארת.

הגרסה הבכירה מוסיפה גם מסך מגע נוסף ("14) לנוסע מלפנים, מערכת שמע משודרגת, בקרת אקלים מפוצלת לארבעה אזורים ותאורת מטריקס-לד בעבור 40 אלף שקל.

מה אנחנו חושבים: מרצדס זכתה בעבר להצלחה מקומית אדירה עם דגמים חשמליים, כשבין 2022 ל-2024 מכרה כאן קרוב ל-900 מכוניות נקיות מזיהום מדי שנה. חלק ניכר מהן היו מה-EQA הקודם, שהיה כרטיס הכניסה לחשמליות של מרצדס. אבל מאז קצב המכירות ירד משמעותית וה-GLA החדש אמור לסייע לה בכך.

על הנייר הוא מביא שיפור משמעותי, הן בממדים הגדולים יותר שמבטיחים מרחב מחיה נדיב משמעותית ובעיקר בפלטפורמה המתקדמת שמביאה שיפור בביצועים, בטווח וביכולת הטעינה המהירה. הבעיה העיקרית שלו היא השוק עצמו, שכן בשונה מקודמו הוא יאלץ להתמודד מול אלטרנטיבות סיניות שמציעות הרבה יותר, אחת מהן (סמארט 5) משווקת לצידו באותו אולם תצוגה, לצד ירידה בביקוש למערכות הנעה חשמליות. קל זה לא יהיה.