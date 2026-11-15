יותר נוחות, פחות קרחנה: מרצדס מחדשת את ה-SL

מרצדס תציג בקרוב מתיחת פנים ל-SL, עם דגש על נוחות נסיעה והיצע מנועים עדכני - וקצת פחות AMG. כל מה שצריך לדעת עליה בפנים

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בקצרה:

מרצדס SL עדכנית בדרך

עם היצע מנועים מחודש

תוצג רשמית במהלך 2027

שינוי כיוון: מרצדס תציג במהלך השנה הבאה מתיחת פנים ל-SL הנוכחית, דור שמיני בשושלת לשם הדגם הוותיק ביותר בהיצע של היצרנית הגרמנית. מנכ"ל מרצדס, אולה קלניוס, בחר באב טיפוס של ה-SL כדי להגיע לחלוקת הפרסים באירוע הגה הזהב שנערך בברלין, תחרות לבחירת המכוניות המצטיינות של השנה בגרמניה.

למרות מדבקות ההסוואה המסיביות ניתן להבחין בשינויים לחרטום, לרבות יחידות תאורה המשלבות את סמל הכוכב, וסבכה קדמית רגילה בשונה מסבכת פאנאמריקנה המוכרת של AMG כיום. הסיבה לכך היא שבשונה מהדגם הנוכחי, שיוצר ושווק על ידי חטיבת הביצועים, לאחר העדכון ה-SL תוצע גם בגרסאות רגילות. זאת כמסקנה מפידבק שהתקבל מהלקוחות הוותיקים, מה שגם הוביל לכיול מתלים ומערכות מכאניות שאמורות להפוך אותה לנוחה יותר.

רק בנזין: מרצדס לא מפרסמת עדיין מידע רשמי, אבל באתרי חדשות רכב באירופה דווח כי מנוע 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר שהוצע בעבר בגרסת הבסיס (SL43) לא ישווק עוד, ובמקומו יוצע מנוע 6 צילינדרים בנפח 3.0 ליטר תחת הכינוי SL500.

יהיו גם מנועי V8 בנפח 4.0 ליטר בגרסה רגילה שתכונה SL580 או בגרסת AMG קיצונית שתכונה SL63. לכל המנועים תחובר תיבת 9 הילוכים אוטומטית והנעה כפולה קבועה. גם הגרסה ההיברידית נטענת (SL63 S E), שעם 816 כ"ס הייתה החזקה בהיצע, לא תוצע עוד לאור ביקושים נמוכים.

מה אנחנו חושבים: עם ה-SL הנוכחית מרצדס ניסתה לשנות כיוון, ולשים דגש על ספורטיביות וביצועים באמצעות הגדרתה כדגם ייעודי של AMG, וכך לאפשר לה להתמודד טוב יותר מול פורשה 911 הפופולארית. זה פחות עבד, ולכן כעת היא משנה כיוון וחוזרת למתכון שאפיין את קודמותיה בשושלת עם דגש על נוחות נסיעה. עד כמה זה יצליח? נדע רק בעתיד.