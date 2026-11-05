היצרניות האירופיות ממשיכות לקרוס בסין, וגם סיוע מקומי לא עוזר

יצרניות הרכב הסיניות כמעט הכפילו את נתח השוק בסין ל-70%, בעוד האירופיות ששלטו בו עד לפני שנתיים צופות במתרחש בעיניים כלות. וגם סיוע סיני בפיתוח לא עוזר

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עד לפני שנתיים, יצרניות כמו פולקסווגן, מרצדס, וולוו וב.מ.וו היו גורם לקנאה בקרב לא רק יצרניות רכב אחרות, אלא בתעשייה העולמית כולה. השקעה בקשרים טובים עם התעשייה הסינית לאורך שנים השתלמה והרווחים משוק הרכב הגדול בעולם היו אדירים בתקופה בה השוק המערבי דשדש.

אלא שיצרניות סיניות קטנות וצעירות, השותפות שסייעו לאותן אירופיות להיכנס לשוק, למדו והחכימו: הן פיתחו פלטפורמות מתקדמות וזולות מהחברות שלימדו אותן את רזי הייצור לפני 10 ו-20 שנה, השיקו במהירות בלתי נתפסת היצע דגמים אדיר ומעשית גירשו את השותפות הזרות.

התמונה השנה כמעט לא תאמן: בתוך שש שנים בלבד זינק נתח השוק של היצרניות הסיניות מ-40% ל-70% והאירופיות מצאו עצמן בנפילה חופשית: קבוצת פולקסווגן, הגדולה בשוק הסיני עד לאחרונה, קרסה בכמעט שליש (30%) ל-1.379 מיליון יחידות, ב.מ.וו איבדה כמעט רבע (22%) ל-376 אלף ומרצדס איבדה כשליש (29%) ל-297 אלף יחידות - כל זאת בחודשים ינואר-ספטמבר 2026 מול אותה תקופה אשתקד.

וולוו, שנרכשה על-ידי היצרנית הסינית ג'ילי כדי לקבל גישה לידע שלה בייצור ותכנון מכוניות, מציגה את התמונה בקווים החדים יותר: קריסה של 38% במכירות בסין לכ-63 אלף יחידות בלבד, בעוד ג'ילי עצמה נוגסת נתח שוק הולך וגדל באירופה על חשבונה.

בתעשיית הרכב מזהירים כי למרות שורת צעדי חירום שהיצרניות האירופיות נוקטות בהם, כמו תוכניות התייעלות עם פיטורי עובדים, סגירת מפעלים וצמצום מבחר הדגמים כדי לשפר את הרווחיות, זה לא יספיק כדי לבלום את המפולת. וחשוב מכך, הצעד שנחשב לקריטי ביותר וגם לפגיעה הגדולה ביותר ב"כבוד" האירופי, פניית היצרניות לסיוע סיני בפיתוח פלטפורמות מתקדמות לדגמים, במיוחד עבור השוק הסיני, בינתיים לא נושא פרי.

"המסקנה שלנו היא שהמתכון הישן להצלחה בסין מת", כך ניסח את זה בבוטות - וביושר - מנכ"ל וולוו האקאן סמואלסון, בשיחה שקיים בחודש שעבר עם ה"אוטומוטיב ניוז". לפי ההערכות, היצרניות הסיניות עקפו את האירופים בפיתוח תוכנה ורכיבים אחרים למכוניות חשמליות, וגם אם אלו יעשו שימוש בפלטפורמות סיניות כדי להדביק את הפער, הצרכנים המקומיים תוהים ובצדק: מדוע לשלם פרמייה על מותג אירופי עם טכנולוגיה סינית, כאשר אפשר לרכוש את ה"מקור" במחיר נמוך יותר.

לכל הצרות הללו לא מוסיפה גם העובדה שלמרות שהיצרניות הסיניות בצמיחה, השוק כולו נמצא דווקא בנסיגה כבר חודשים ארוכים. מצב כלכלי בעייתי במדינה מוביל לכך שהשוק כולו צפוי להתכווץ ב-22% ל-18.5 מיליון יחידות ב-2026, הירידה החדה ביותר מאז החלה המדידה בסין.

והתחזית ל-2027 לא ורודה בהרבה: בהתאחדות מכוניות הנוסעים הסינית חוזים התאוששות של כ-2% בלבד בשנה הבאה, שתקשה מאוד לאירופים להשיג חזרה מכירות, במיוחד בשוק חלש יחסית שמתעדף מחיר על-פני הרושם שמעניק סמל הכוכב או העיגול בכחול-לבן על מכסה המנוע. בקיצור, צרות בצרורות.