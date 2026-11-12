תקלה מביכה: BYD הרכיבה הפוך את הגלגלים

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הפוך, גוטה: טעות יוצאת דופן נרשמה לאחרונה בייצור של אחד מהלהיטים העכשוויים של BYD, הגרייט טאנג, רכב פנאי חשמלי גדול. הרכב, שהושק בסין עם תג-מחיר גבוה יחסית של כ-240 אלף יואן, נחשב לאחד היקרים בהיצע הסיני של המותג, אך גם לאחד הפופולאריים באולמות התצוגה של BYD בחודשים האחרונים.

אלא שזמן קצר לאחר תחילת המסירות, לקוחות גילו כי הגלגלים הורכבו הפוך: הצמיגים הרחבים יותר (275 מ"מ) שאמורים להיות מותקנים בסרן האחורי, אכן הורכבו שם – אך על החישוקים הצרים יותר שמותאמים לצמיגים הקדמיים (255 מ"מ). מלפנים הורכבו הצמיגים הנכונים, אך על החישוקים הרחבים יותר שמיועדים לציר האחורי. ההבדל ברוחב החישוקים הוא כ-25 מ"מ, פער לא זניח הגורם לדפנות הצמיג הרחב יותר או החישוק הרחב יותר לבלוט כלפי חוץ, מה שמשנה את חלוקת העומסים על הצמיג.

ולמרות שטעות כזו עשויה לגרום לבעיות יציבות, שחיקת גלגלים מוגברת ופגיעה בניהוג, ב-BYD טענו עם חשיפת הפרטים כי הלקוחות לא צריכים לדאוג וכי הבטיחות לא נפגעה. הם התנצלו עם זאת, והבטיחו החלפת צמיגים לכל הלקוחות שכבר קיבלו את מכוניתם - קרוב ל-14,000 ברחבי סין בעיקר. בנוסף, הלקוחות יקבלו גם רכב חלופי או פיצוי בגין "הוצאות תחבורה" במהלך תקופת התיקון הקצרה. היצרנית גם הודיעה כי אחריות הרכב "תתאפס" ותתחיל מחדש ב-11 בנובמבר.

לפי חקירה של היצרנית, לתקלה החריגה אחראית שגיאת תכנות אצל אחת מספקיות המשנה. בהודעה לעיתונות, BYD הבהירה כי תקלת הייצור זוהתה ותוקנה, ולהליך הייצור הוכנסה בקרת איכות נוספת, שלמען האמת די מדהים לגלות שלא חשבו עליה קודם: בדיקה אנושית חזותית, כדי לוודא שהגלגלים מותקנים על הסרן הנכון.

למרות שלא היו מקרים בהם דווח על תאונות או נפגעים כתוצאה מהכשל הבטיחותי, הוא חושף שוב נקודת תורפה בתהליך הצמיחה המואץ שעוברת תעשיית הרכב הסינית. בעוד במערב למדו - לעיתים קרובות בדם או בתקלות יקרות לתיקון - את הצורך בבקרת איכות ובחינה מדוקדקת של תהליכי הייצור טרם תחילת השיווק, השאיפה הסינית לצמיחה מואצת גורמת לכך שלעיתים קרובות נראה שאנחנו, הצרכנים, עושים את בקרת האיכות עבור התעשייה הסינית בדיעבד.

והגרייט טאנג? הוא לא צפוי להגיע לאירופה ולישראל, ובמקומו נפגוש כאן את האטו 8 שהוצג בתערוכת פריז ויגיע אלינו בתחילת השנה הבאה.