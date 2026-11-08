הרולס רויס של BYD - ספינת דגל סינית שרוצה להתחרות בגדולה מכולן

חטיבת היוקרה של BYD הציגה ספינת דגל חדשה, בהשראה לא מקרית מרולס רויס והבטחה לשלב את מיטב המערכות הטכנולוגיות שיש לתעשיית הרכב להציע. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

יאנגוואנג אלטיאור היא ספינת דגל חדשה ל-BYD

גדולה מרולס רויס גוסט, עם הנעה מחושמלת

תעלה פחות ממחצית מחיר המתחרה הבריטית

מכוונת גבוה: יאנגוואנג, מותג האולטרה-יוקרה של BYD, חשפה באירוע שערכה באבו דאבי את האלטיאור, ספינת הדגל של המותג ואלטרנטיבה סינית ללא פחות מרולס רויס גוסט. תג המחיר שלה בסין יעמוד על כ-300 אלף דולר, סכום עצום עבור רכב סיני, אבל כמחצית ממחיר המכונית הבסיסית של יצרנית היוקרה הבריטית.

בהשוואה לגוסט היא ארוכה ב-5.5 ס"מ (560 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-20.5 ס"מ (350 ס"מ) ותא מטען בנפח 532 ליטר. העיצוב החיצוני משלב את החרטום המוכר של יאנגוואנג, לרבות יחידות תאורה וסבכה גדולה עם אלמנטים מיצרנית היוקרה הבריטית - צביעה דו-גונית עם פס צר הצבוע לאורך הפרופיל, דלתות אחוריות הנפתחות בזווית הפוכה לקדמיות (דלתות התאבדות) ואפילו המטריה הייחודית שמשולבת בהן.

סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי בעיצוב אנלוגי (מד כוח, מהירות, דלק וסוללה) ולצידו מסך מגע ענק לשליטה בכלל המערכות, אבל גם מתגים פיזיים. בין היתר עבור פתיחה חשמלית של דלתות הצד. מאחור יש צמד כורסאות עם הדום לרגליים וכריות ייעודיות, וביניהן קונסולה עם מתגי שליטה במערכת הנוחות-בידור, תא בנפח 5.5 ליטר עם חימום-קירור ומחזיקי כוסות ייעודיים לשמפניה. יש גם מסך ("21.4) נשלף מהתקרה, מערכת שמע של Dynaudio עם 39 רמקולים ותאורת אווירה מרשימה.

חשמל מתקדם: כבסיס משמשת פלטפורמת e⁴ המתקדמת של BYD עם ארבעה מנועים חשמליים, אחד לכל גלגל, מה שמאפשר הנעה כפולה עם הכוונת מומנט (ימין-שמאל לפנים-אחור) משתנה עד 100 פעמים בשנייה. היא גם מאפשרת ביצוע סיבוב במקום, בדומה לכלי זחלי.

היצרנית לא פרסמה נתוני הספק וביצועים וגם לא את גודל הסוללה, אבל טווח הנסיעה החשמלי יעמוד על כ-1,000 ק"מ בתקן הסיני (CLTC), סביב 750 ק"מ בתקן האירופאי (WLTP). טכנולוגיית הטעינה המתקדמת של BYD תאפשר מילוי מ-10% ל-70% בכחמש דקות ובנוסף יש גם מנוע בנזין המוצב מלפנים וישמש כגנרטור מאריך טווח.

גם מערכת המתלים מתקדמת, ומקבלת נתונים ממצלמה סורקת דרך מלפנים המאפשרת התאמה של השיכוך לתוואי הכביש. האלטיאור תהיה דגם ראשון שמצויד בשבב המכונה Xuanji A3 שפותח עצמאית על ידי BYD בטכנולוגיית 4 ננומטר, המאפשר פעולה נרחבת ומדויקת יותר של מערכת סיוע לנהיגה המכונה God Eye.

מה אנחנו חושבים: חטיבת היוקרה של BYD כבר הוכיחה שהיא מסוגלת להתמודד עם האליטה של תעשיית הרכב, למשל ה-U8 עם שורת חידושים שגרמו לריינג' רובר להרגיש מיושן, או ה-U9 שהביכה את רימאק האקזוטית עם שיאי מהירות כמו 500 קמ"ש בקו ישר ושיא הקפה בנורבורגרינג. לכן גם לא ממש מפתיע שכעת היא מציגה ספינת דגל בתצורת סדאן קלאסית.

מה שכן מפתיע הוא שבשונה מהמקוריות, החדשנות והתעוזה שאפיינו את דגמיה הקודמים, האלטיאור מאמצת את הגישה הישנה של סין להעתקה של תוצרת המערב.