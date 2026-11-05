מותג טרקטורונים חדש בעולם הפנאי המקומי: לונסין הסיני

יבואנית הרכב פריסבי תהיה זכיינית מותג הטרקטורונים ורכבי העבודה של לונסין הסינית, ותפתח את פעילות השיווק בעוד כחודשיים. כל הפרטים

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מותג האופנועים קאוואסאקי עבר לידיים אחרות, מותג טרקטורוני הפנאי והעבודה של לונסין מצטרף. יבואנית הרכב פריסבי (לשעבר קרסו, עם רנו, ניסאן, אינפיניטי וכיום גם צ'רי ואקספנג), כיום בעלת יבואנית הרכב הדו גלגלי ורכבי הפנאי מטרו (סאן יאנג, ימאהה ועוד) תתחיל לשווק בישראל את מותג לונסין (Loncin) הסיני שהוקם בשנות ה-90 של האלף הקודם ומייצא כיום למספר תלת-ספרתי של מדינות בכל העולם. המותג הסיני צפוי להתחיל את פעילותו בישראל עם תחילת השנה הבאה.

כיום מייצרת החברה מדי שנה מיליוני מנועים עבור קטנועים, אופנועים וטרקטורונים, אך גם עבור גנרטורים, משאבות מים ומכסחות דשא. בין היתר קטנועים ואופנועים בנפח של 50 עד 250 סמ"ק תחת שמה עבור שווקי אסיה, אפריקה ודרום אמריקה, טרקטורוני פנאי ועבודה למגוון שימושים ועד כלי טיס בלתי מאוישים.

בין היתר משתפים הסינים פעולה עם ב.מ.וו הגרמנית בתחום הדו-גלגלי מאז 2005, השנה בה הוחלט כי לונסין תהיה זו שמייצרת את מנוע הסינגל של אופנוע ה-650GS, וכיום היא מייצרת מנועים בנפח 853 ו-895 סמ"ק עבור מגוון דגמים של היצרן הבווארי, כולל ה-F800 ו-F900GS. במקביל מייצרת לונסין את קטנועי ה-C400 לגרסאותיהם של ב.מ.וו.

הידע שצברה החברה והמנועים שפיתחה עבור הבווארים משמשים את לונסין גם במותג האופנועים VOGE שבבעלותה, אשר משווק בישראל על-ידי חברת מוטו 24.

לדברי אורן אלעזרא, מנכ״ל פריסבי: "הצטרפותו של לונסין לנבחרת המותגים של קבוצת פריסבי מהווה חלק מפתח באסטרטגיית הובלת השוק של הקבוצה והתמקדות במותגי עלית בלבד, והוא יעשיר את ההיצע ללקוחותינו עם מגוון יוצא דופן של כלי שטח ועבודה ברמת איכות וחדשנות שטרם נראתה בישראל״.