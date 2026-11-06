יש שיא מהירות חדש: זו הסינית שהגיעה ל-500 קמ"ש על כביש ציבורי

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השיא הושג. יצרנית הרכב החשמלי BYD, כיום הגדולה בעולם, שברה כפי שהבטיחה את רף המהירות הבלתי נתפס של 500 קמ"ש על כביש ציבורי, מעט לאחר פרסום הניסיון הכושל של שבירת השיא בסין שהסתיים בריסוק המכונית, למרבה המזל ללא נפגעים בנפש.

המהירות המדויקת שהושגה היא 503.17 קמ"ש, מהירה בכ-7 קמ"ש מהשיא הקודם השייך אף הוא ליצרנית הסינית, עם אותה מכונית - יאנגוואנג U9 אקסטרים, גרסה מיוחדת וחזקה מאוד של מכונית העל עם לא פחות מ-3,019 כ"ס. את ההישג המרשים קבע באבו דאבי נהג הניסוי ומרוצי הסיבולת מארק בסנג שהחליף את נהג המבחן ג'יאנג וון שהחזיק בהגה המכונית שלא הצליחה להשלים את הניסוי הקודם.

יש לציין כי למרות שאושר על-ידי ה-FIA (פדרציית המכוניות הבינלאומית - Federation Internationale de l'Automobile - האחראית גם על הספורט המוטורי), השיא החדש עשוי למצוא עצמו תחת ביקורת בתעשייה: קביעת שיאי מהירות נהוגה באופן הבא - נהיגה בשני כיוונים וקביעת המהירות הממוצעת בשני המקצים כמהירות השיא, בין היתר כדי לנטרל השפעות של כיווני רוח ושיפועים בכביש. BYD ביצעה את הניסוי רק בכיוון אחד. במקרה כזה, במהירות הגבוהה ביותר על כביש תמשיך להחזיק SSC טאוטרה הסופר-אקזוטית, עם מהירות ממוצעת של מעט יותר מ-455 קמ"ש.

הגרסה שוברת השיא של BYD מבוססת אגב על מכונית ספורט "רגילה" מתוצרתה עם קרוב ל-1,300 כ"ס בלבד ומהירות מרבית - מסחררת כשלעצמה - של 392 קמ"ש. לזו נוסף לא רק כוח רב, אלא גם שורת עזרים אווירודינמיים ובראשם כנף אחורית ענקית לשיפור כושר ההצמדה במהירות גבוהה. כמו ה-U9 הרגילה, גם היא מצוידת במתלים המאפשרים ניתור קל באוויר (אל תשאלו למה, כי למה לא?) ומייצבים את הרכב בפניות, האצות ובלימות, כך שאין צורך במוטות מייצבים.

BYD מבטיחה לשווק את גרסת השיא בייצור סדרתי, אם כי בכמות מוגבלת במיוחד של כ-30 יחידות, ועם תג-מחיר שיעמוד בישראל על סכום שבע ספרתי עוד לפני מסים. זאת בהנחה שאחת מה-30 אכן תעשה דרכה ארצה, התפתחות שמוטלת ממילא בספק. נגיד זאת כך. מכיוון שהשיא נשבר באבו דאבי, יש סיכוי לא רע שחלק ניכר מ-30 המכוניות יישארו בסביבת האתר בו נשבר השיא.