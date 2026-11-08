זוכרים פיאג'ו טייפון? אז הוא חוזר, ועוד חשיפות מהתערוכה

האיטלקים מחזירים שם אהוב, הסינים מקצינים ומאיימים, הבריטים מיישרים קו עם הגרמנים ואפילו ליפנים יש חדשות לכולם. מקבץ נוסף של חדשות מתערוכת האופנועים הגדולה והחשובה מכולן

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קולות מהעבר: בשנות ה-90 הוא היה אחד מלהיטי המכירות המקומיים. קטנוע קרבי עם צמיגי כמו-שטח ופוזה של טוחן סלעים, בעיקר עם מנוע 50 סמ"ק ועדת מעריצים. וברוח ימים אלה, בהם מחפשת תעשיית הרכב כולה דרכים לשכנע קהל לשחרר מזומנים, פיאג׳ו מחזירה את השם המוכר עם קטנוע 125 חדש, ועם הכנף הקדמית הייחודית של המקור, וכמובן אבזור מתאים ל-2026.

על ההנעה אחראית יחידת סינגל בנפח 124 סמ״ק עם שלושה שסתומים, קירור אוויר ו-10.5 כ״ס שמחוברים לוואריאטור וחישוק "14 אחורי. גם הקדמי באותו קוטר וגובה המושב 797 מ״מ. יש מסך TFT צבעוני עם אפשרות חיבור אופציונלית לסמארטפון, דיסק קדמי ותוף מאחור ומערכת בלימה משולבת CBS. המחיר עדיין לא פורסם, אבל הכיוון ברור. קטנוע עירוני פשוט, עם שם שמזיז מיתר נוסטלגיה אצל הוותיקים.

הטייגר משתדרג: טריומף מעניקה לאדוונצ'ר הגדול שלה שדרוג מקיף כמעט בכל תחום: מנוע וגיר, מתלים וחישוקים ועד מערכות בטיחות ונוחות. התוצאה היא טייגר 1200 במשקל רבע טון עם עוד קצת שרירים, ובעיקר יותר התאמה לעידן הנוכחי ולדרישות הרוכב בקטגוריה.

ראשית, המנוע. הטריפל בנפח 1,160 סמ״ק משחרר כעת 156 כ״ס ו-13.2 קג"מ, לפי טריומף עם מיקוד בשיפור מומנט בסל״ד נמוך ועידון פעולה. בהתאם, גל הארכובה, גלי הזיזים וגל האיזון שונים. כך גם תיבת ששת ההילוכים וגל ההינע שופרו במטרה לצמצם רעשים ולאפשר העברות הילוכים ומעברים בין האצה להאטה חלקים יותר.

וזו ממש רק ההתחלה. לטייגר נוספה מערכת מתלים חצי אקטיבית מבית Showa EERA HeightFlex, עם מהלך של 200 מ״מ והנמכה אוטומטית של האופנוע לקראת עצירה עבור רוכבים נמוכים, עם החזרה לגובה הרצוי עם היציאה לדרך. יעיל מאוד לא רק בכביש, אלא גם בשטח. בנוסף, ניתן להגביה את החלק האחורי כדי להקל על שימוש ברגלית האמצע.

חבילת האלקטרוניקה כוללת מעתה מערכות רדאר קדמית ואחורית של בוש עם בקרת שיוט אדפטיבית, ניטור שטחים מתים, התרעות מפני התנגשות והתרעה על כלי רכב מתקרבים מאחור. לכך מצטרפת תאורת LED קדמית אדפטיבית, שמרחיבה את ההארה לתוך הפנייה בהתאם לזווית ההטיה.

יש מסך מגע חדש בגודל "7 עם תמיכה ב-Apple CarPlay וב-Android Auto, ומערכת Group Ride Assist שמאפשרת לזהות את מיקומי חברי הקבוצה עם שיתוף מסלולים באמצעות חיבור לטלפון ולאפליקציה. עבור הסמארטפון יש כעת תא אטום למים ומקורר.

הלאה. כל גרסאות הטייגר 1200 ישלבו מעתה חישוק "19 קדמי ו-"17 אחורי או במילים אחרות, "תתרכזו בכביש". עם זאת, גרסאות הראלי שומרות על חישוקי שפיצים, מיגון נוסף והגדרות ייעודיות לשטח. יש גם עיצוב מעודכן למכל הדלק ולחיפויים, חזית צרה יותר ומושבים משופרים עם ריפוד עבה יותר וחימום.

נזכיר כי ההיצע כולל את ה-GT Pro וה-Rally Pro עם מכל בנפח 20 ליטר, ואת גרסאות ה-GT Explorer וה-Rally Explorer עם מכל בנפח 30 ליטר. לא נספר לכם כמה הוא עולה בבריטניה, כי למה להכאיב.

עוד יותר שטח: CFMoto הסינית הציגה 550MT-X חדש, אדוונצ׳ר צנוע נפח (527 סמ״ק, 53 כ״ס) עם משקל יבש של 172 ק״ג, קל בשלושה קילוגרמים מה-450. את כוונות היצרנית אפשר לזהות במפרט: חישוקי "21 ו-"18 עם שפיצים, מתלי KYB בכוונון מלא עם מהלך של 230 מ״מ מלפנים ו-220 מ״מ מאחור, מרווח גחון של 250 מ״מ ומושב ראלי, מגיני ידיים ומערכת פליטה מוגבהת.

גם האלקטרוניקה מותאמת: מצב שטח מנתק את בקרת האחיזה ואת ה-ABS האחורי, וקוויקשיפטר דו-כיווני מגיע כחלק מהחבילה. מסך אנכי בגודל "6.2 תומך בקישוריות ובהצגת הוראות ניווט. עכשיו נשאר לגלות אם גם המחיר ישמור על התיאבון פתוח ובעיקר, אם גם הדגם המשודרג יהפוך ללהיט מכירות.

עוד יותר מסלול: עדיין עם CF Moto, אבל מכיוון שונה לגמרי. זוכרים את קונספט הסופרבייק עם מנוע V4 של הסינים, אותו אחד שעורר תדהמה קלה בדוקאטי? אז בבקשה, הכירו את V4SR-RR, סופרבייק ראשון ליצרנית הסינית. לפי שמועות, במקור היה R נוסף אבל היצרנית הניחה שהבנתם את הרעיון גם עם 3 בלבד.

וברצינות, כי מדובר באופנוע מאוד רציני. יותר מ-207 כ״ס, קו אדום ב-15,000 סל״ד, משקל יבש של כ-180 ק״ג. עושה לכם כבר חשק? מנוע V4 בנפח 997 סמ״ק במרכז, מתלי אוהלינס, קליפרי ברמבו, מערכת פליטה מלאה מטיטניום של אקרפוביץ׳ וצמיגי פירלי Super corsa SP V4.

אבל כוכבי הדגם הן כנפיים אקטיביות לשיפור ההצמדה וסיוע בשינוי כיוון, כאשר כל כנפון יכול לשנות זווית באופן עצמאי, באמצעות מנועי סרוו. אם הדגם הזה רגיל מדי עבורכם, יש גם גרסת Carbon Black ממוקדת מסלול. המחיר, מועד השיווק וחלק מהמפרט הסופי עדיין לא אושרו.

אי שם בהרים: משפחת ההימלאיין של רויאל אנפילד גדלה עם ה-750 החדש, המכוון לטיולים ארוכים עם מנוע טווין מקבילי בנפח 743 סמ״ק והספק מוצהר של 54 כ״ס לא מאוד אימתניים. החבילה כוללת מזלג שואה הפוך בכוונון מלא, גלגלי "19 ו-"17 ומושב בגובה 815 מ״מ. המשקל מגיע ל-223 ק״ג עם 90% דלק במיכל בנפח 17.8 ליטר.

גם האבזור מתקדם יחסית ליצרנית: חמישה מצבי רכיבה, ABS לפניות, בקרת אחיזה רגישה להטיה, בקרת שיוט וניטור לחץ אוויר. מסך TFT עגול כולל ניווט וקישוריות, וגרסה מאובזרת מוסיפה מזוודות וארגז של Givi עם ידיות מחוממות. המחיר בבריטניה, כי לא יכולנו להתאפק: 7,000 פאונד שהם כ-29 אלף שקל.

עירום חדש-ישן: הכירו את SV-7S, מי שממשיך את שושלת ה-SV650 של הנייקד הפופולרי, עם מנוע V-טווין בנפח 645 סמ״ק, מראה מוכר ועדכון טכנולוגי משמעותי. המנוע מפיק 72 כ״ס ומקבל מצערת חשמלית, שלושה מצבי רכיבה וקוויקשיפטר לשני הכיוונים. בקרת האחיזה מציעה שלוש רמות התערבות ואפשרות ניתוק, ומערכת העזר בסל״ד נמוך מסייעת בזינוק חלק. מצב Comfort מרכך את תגובת המנוע ומגביל את ההספק ל-60 כ״ס.

שלדת מסבך הצינורות, הפנס העגול ומושב בגובה 785 מ״מ בלבד שומרים על האופי המוכר, בעוד הכידון המעודכן נועד לשפר את הנוחות. המשקל הרטוב עומד על 200 ק״ג, ומכל הדלק מכיל 14 ליטר. מסך TFT עם קישוריות וניווט ותאורת LED משלימים את החידוש.