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אם אי אפשר בכוח, נשקיע עוד יותר כוח: האירופים יאסרו לשווק BYD?

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האם בקרוב ייאסר שיווק דגמי BYD באירופה, או תוגבל תנועתם באזורים רגישים? כך לפחות דורשים יותר מתריסר חברי הפרלמנט האירופי, הגוף הפוליטי האמון על ניהול מדינות הגוש, מהכלכלות הגדולות בעולם. זאת, במהלך דומה לזה בו נקטו כבר הרשויות בארה"ב, שם הודיע הצבא על איסור מוחלט של מכוניות סיניות לבסיסיו, בהם בסיס חיל האוויר האמריקני באוקינאווה, יפן.

במכתב שפרסמו 14 מחוקקים והגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס, המחוקקים דורשים מנציבות האיחוד לבחון האם מכוניות BYD מהוות "סיכון בטחוני", ויש להטיל עליהן מגבלות דוגמת איסור רכישה במסגרת חוזים ציבוריים – למשל על-ידי כוחות שיטור, צבא או ממשל.

מיותר לציין שמדובר בחוזי ענק רווחיים במיוחד, הנשלטים כיום בעיקר על-ידי תוצרת אירופית ומעניקים רווחי עתק ליצרניות המקומיות. בעוד בעבר הושמעו טענות על כך שהיצרניות הסיניות – אלו הנשלטות על-ידי הממשל ישירות וגם אלו שלא – מאפשרות לממשל הסיני להשתמש במידע שנאסף על-ידי מיקרופונים ומצלמות לצרכי ריגול, הן הצבא האמריקני והן המחוקקים האירופים לא הציגו ראיות לטענות.

במכתב, הם מתארים את הסיכון שנשקף ממכוניות BYD כ"בלתי מתקבל על הדעת" וכסיכון שאינו ניתן לגישור. הם קוראים לרשות הגנת הסייבר האירופית לחקור את האיומים הללו ולשקול לכלול את החברה ברשימת היצרניות המסוכנות, רשימה שנציגיה סובלים מהגבלות מחמירות.

פרנסואה כלפון, חבר הפרלמנט הצרפתי שמוביל את המהלך, הסביר כי לפי חוק הריגול הסיני מ-2017, יצרניות נאלצות לשתף פעולה עם גופי ביון סיניים. "להתיר למכוניות מקושרות ממדינות שלישיות לגשת לתשתית אירופית רגישה מהווה על-כן סיכון בטחוני בלתי מתקבל על הדעת", כך כלפון.

ב-BYD מכחישים שהמכוניות שלהם משמשות לאגירת או העברת מידע, דרך הענן או ישירות ברכב, וטוענים כי אינם מעניקים גישה למידע שנאסף בזמן הנסיעה לרשויות בסין. "BYD אירופה לא מאפשרת גישה למידע כזה לגורמים ב-BYD או לצדדים שלישיים בסין", כך נמסר מהיצרנית השנייה בגודלה באירופה השנה, בתגובה לפניית רויטרס.

חברי הפרלמנט מזכירים במכתבם מהלכים דומים שבוצעו בדמוקרטיות מערביות, בהן בריטניה, פולין – וישראל. אצלנו, נזכיר, דווח כי נאסרה כניסת כלי רכב מתוצרת סין לבסיסי צה"ל, מתוך חשש כי אלו יתעדו סודות בטחוניים ויעבירו אותם לרשויות בסין. לפי טענות שהושמעו בעבר, חיילים נורווגים גילו כי מכוניות סיניות מושכרות ששימשו לצורך תרגיל צבאי, הסריטו את הנעשה במהלך התרגיל – כולל את פעולות החיילים וקודי גישה לבסיסים צבאיים.

במכתב שנשלח לנציבות, חברי הפרלמנט דורשים ממנה להגביל את גישת המכוניות לאתרים אסטרטגיים בשימוש משולב (צבאי ואזרחי), וכאמור גם להגביל את רכש דגמי BYD על-ידי גופים ציבוריים. הנציבות העלתה בספטמבר מכרז רכש למכוניות בו עשויה להשתתף גם BYD, הודות לבסיס הייצור שלה בהונגריה איתו היא יכולה לטעון לייצור באירופה. הנציבות נדרשת כעת לענות לפניית חברי הפרלמנט בתוך שישה שבועות.

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