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סינית שמכוונת לרולס רויס – BYD רוצה דריסת רגל מפוארת

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בקצרה:

  • היצרנית הסינית תציג ספינת דגל חדשה
  • ככל הנראה עם סוללת מצב מוצק
  • העיצוב שואב השראה מרולס רויס

מול רולס רויס: יאנגוואנג, מותג האולטרה יוקרה של BYD, יציג בקרוב ספינת דגל חדשה שתנסה להשתלב בקטגוריה סופר-אקסקלוסיבית של מותגי פאר אירופים ותיקים. היצרנית הסינית פרסמה תמונות ראשונות של אב-טיפוס במסלול הניסויים בפינגשאן, שנז'ן, אבל למרות מדבקות הסוואה מסיביות ניתן להבחין כי היא שואבת השראה מלא אחרת מרולס רויס פנטום, עם צללית דומה וסידור דלתות זהה - פתיחה של האחוריות בזווית הפוכה לקדמיות - בעוד יחידות תאורה קדמיות דומות ל-U8.

חשמל מתקדם: היצרנית הסינית לא פרסמה כל נתון טכני, אבל אתרי חדשות רכב סיניים יודעים לציין כי היא צפויה להיות באורך של כ-5.5 מטר, דומה למרצדס S קלאס מאייבך. עוד פורסם כי מערכת ההנעה צפויה להיות חשמלית מלאה, על כך מעידה גם סבכה אטומה לחלוטין מלפנים.

היא תהיה ככל הנראה בסידור דומה ל-U8, עם ארבעה מנועים חשמליים, אחד לכל גלגל, הנעה כפולה עם הכוונת מומנט (לפנים-אחור וימין-שמאל) וגם יכולת סבסוב בדומה לכלי זחלי. יתכן והיא גם תהיה עם סוללת מצב מוצק, מה שאמור להעניק יתרונות משמעותיים בתחום המשקל, הטווח, הביצועים והטעינה המהירה. בתמונות שפורסמו היא מתחברת לעמדת טעינת פלאש (Flash) שמאפשרת קצב של 1,500 קילוואט.

מה אנחנו חושבים: BYD היא אחד מסמלי השינוי הגדולים שעברה תעשיית הרכב הסינית, מכזו שמייצרת חיקויים זולים ומביכים לתוצרת המערב, לאחת שמאיימת על ההגמוניה של יצרניות הרכב הכי ותיקות עם שלל פיתוחים וחידושים טכנולוגיים. ואחרי שעשתה זאת כבר בקטגוריות ליבה, יוקרה, טנדרים, שטח וספורט, כעת היא מרגישה מספיק בטוחה כדי לאתגר את מי שנחשבת לשפיץ של תעשיית הרכב המסורתית. האם היא יכולה להצליח בכך? לא היינו מהמרים כנגדה.

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