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אבק דרכים: מיני הציגה קאנטרימן לשטח

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בקצרה:

  • מיני קאנטרימן, עכשיו גם בגרסת שטח
  • עם אפשרות בחירה בין מנוע בנזין, דיזל לחשמל
  • אצלנו? רק בהזמנה מיוחדת

במראה קרבי: מיני הציגה גרסת שטח לקאנטרימן, אותה היא מכנה Untamed (פראי). אלינו הוא יגיע רק בהזמנה מיוחדת, במהלך השנה הבאה.

השינוי המשמעותי הוא למתלים המגדילים את מרווח הגחון בכמעט 2 ס"מ, בעוד שעל הקשר לקרקע אחראים צמיגי שטח של פירלי סקורפיון XTM AT שיוצעו בצפון אמריקה כציוד תקני ובאירופה כאופציה. הוא מקבל גם פגושים ומגני סף אגרסיביים יותר ופחות פגיעים, כמו גם מדבקות ייעודיות כנגד שריטות על בתי הגלגלים.

כאופציה מיני תציע לרוכשים צמד כיסאות ושולחן מתקפלים שפותחו על ידי הלינוקס ואוהל גג ייעודי שפותח על ידי אוטו-הום.

עם כל הנעה: במפתיע מיני תציע את גרסת השטח עם כל מערכות ההנעה שקיימות בקאנטרימן הרגיל, לרבות בנזין מוגדש עם 3 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר (170 כ"ס), או 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר (218 כ"ס), ואפילו טורבו-דיזל עם 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר (163 כ"ס). אבל רק מנוע הבנזין החזק יוצע עם הנעה כפולה ויכולת שטח מסוימת.

ניתן יהיה גם לקבל אותו בגרסה חשמלית עם מנוע בודד מלפנים (204 כ"ס) או עם מנוע נוסף מאחור והנעה כפולה (313 כ"ס). בשני המקרים עם סוללת 66.5 קוט"ש, אך מיני לא ציינה את טווח הנסיעה שוודאי יהיה צנוע מהגרסאות הרגילות (460 ו-430 ק"מ בהתאמה) בגלל מקדם גרר גבוה יותר.

מה אנחנו חושבים: רכבי פנאי עם יכולת שטח משודרגת זוכים לפופולריות רבה בצפון אמריקה, עם דוגמאות כמו הונדה פספורט טרייל ספורט וסובארו אאוטבק ווילדרנס, ולכן ברור מדוע גם מיני רוצה גרסה כזו. ולא במקרה היא בחרה לחשוף את הגרסה החדשה בתמונות שצולמו בסמוך לאגם טאהו שברכס הרי סיירה נבדה, משכנו של מסלול הרוביקון המפורסם אותו בשום צורה הקאנטרימן לא יכול לשרוד.

רק שמעבר לכל המעטפת הזו נדמה שהשדרוג המכאני צנוע מהמקובל וגם העובדה שמיני תציע את הגרסה הזו עם הנעה קדמית מעידה על כך שמדובר בעיקר בקידום מכירות באמצעות תדמית קשוחה ולא הרבה מעבר. חבל.

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